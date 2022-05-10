Android 13 alacak Xiaomi akıllı telefonların listesi ortaya çıktı

- Android 13 alması beklenen Xiaomi cihazlar
- Android 13 alması beklenen Redmi cihazlar
- Android 13 alması beklenen Poco cihazlar
- Android 13 alması beklenmeyen Xiaomi cihazlar
- Yorumlar
Google'ın uzun bir süredir merakla beklenen Android 13 işletim sistemini yayınlamasına çok az kaldı. Yeni işletim sistemi, 11 Mayıs'ta başlayacak olan Google I/O konferansında nihayet tanıtılacak.
İlk olarak birçok Android akıllı telefonun yer alabileceği bir beta test programının açılacağı varsayılıyor ve Android 13'ün MIUI 13 ve hatta MIUI 13.5 arayüzü ile birlikte Xiaomi cihazlarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Buna paralel olarak da bu güncellemeyi alacak tüm Xiaomi cihazların bir listesi ortaya çıkmış durumda.
Android 13 alması beklenen Xiaomi cihazlar
- Mi 10S
- Mi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11i, Mi 11X, 11X Pro
- Xiaomi 11i / Hypercharge, 11T / Pro
- Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G
- Xiaomi 12S, 12S Pro
- Xiaomi 12, 12 Pro,
- 12 Lite, 12X, 12X, 12X Pro
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2
- CIVI / CIVI S
- Xiaomi Pad 5 Serisi
Android 13 alması beklenen Redmi cihazlar
- Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022, 10 5G / Prime+ 5G
- 10C / Redmi 10
- Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G
- Note 10T/10 5G
- Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G
- Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro
- Note 11T/11 5G/4G
- Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S
- Redmi K50/Pro/Gaming
Android 13 alması beklenen Poco cihazlar
- Poco F3/GT
- X3 GT / X3 Pro
- Poco F4/Pro/GT
- M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4 Pro 4G
- Poco M4 5G
Ayrıca, Android 13'e güncellenmeyecek Xiaomi akıllı telefonların da bir listesi yayınlandı. Söz konusu cihazlar arasında şunlar yer alıyor:
Android 13 alması beklenmeyen Xiaomi cihazlar
- Redmi K30 Pro / Zoom Edition
- K30S Ultra
- POCO F2 Pro
- Mi 10 / Pro / Ultra
- 10T / Pro
- Redmi 9 / Prime / 9T / Power
- Note 9 / 9S / Pro / Pro Max
- Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G
- Note 9 Pro 5G
- Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing
- POCO X3 / NFC
- X2 / M2 / M2 Pro
- Mi 10 Lite/Youth Edition, 10i/10T Lite
- Mi Note 10 Lite
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)
Sınıra lazım bundan
Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.