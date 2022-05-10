Android 13 alacak Xiaomi akıllı telefonların listesi ortaya çıktı

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Google'ın uzun bir süredir merakla beklenen Android 13 işletim sistemini yayınlamasına çok az kaldı. Yeni işletim sistemi, 11 Mayıs'ta başlayacak olan Google I/O konferansında nihayet tanıtılacak.

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İlk olarak birçok Android akıllı telefonun yer alabileceği bir beta test programının açılacağı varsayılıyor ve Android 13'ün MIUI 13 ve hatta MIUI 13.5 arayüzü ile birlikte Xiaomi cihazlarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Buna paralel olarak da bu güncellemeyi alacak tüm Xiaomi cihazların bir listesi ortaya çıkmış durumda.

Android 13 alması beklenen Xiaomi cihazlar

Mi 10S

Mi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11i, Mi 11X, 11X Pro

Xiaomi 11i / Hypercharge, 11T / Pro

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi 12S, 12S Pro

Xiaomi 12, 12 Pro,

12 Lite, 12X, 12X, 12X Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2

CIVI / CIVI S

Xiaomi Pad 5 Serisi

Android 13 alması beklenen Redmi cihazlar

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022, 10 5G / Prime+ 5G

10C / Redmi 10

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Note 10T/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G

Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

Note 11T/11 5G/4G

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S

Redmi K50/Pro/Gaming

Android 13 alması beklenen Poco cihazlar

Poco F3/GT

X3 GT / X3 Pro

Poco F4/Pro/GT

M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4 Pro 4G

Poco M4 5G

Ayrıca, Android 13'e güncellenmeyecek Xiaomi akıllı telefonların da bir listesi yayınlandı. Söz konusu cihazlar arasında şunlar yer alıyor:

Android 13 alması beklenmeyen Xiaomi cihazlar

Redmi K30 Pro / Zoom Edition

K30S Ultra

POCO F2 Pro

Mi 10 / Pro / Ultra

10T / Pro

Redmi 9 / Prime / 9T / Power

Note 9 / 9S / Pro / Pro Max

Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G

Note 9 Pro 5G

Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing

POCO X3 / NFC

X2 / M2 / M2 Pro

Mi 10 Lite/Youth Edition, 10i/10T Lite

Mi Note 10 Lite

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Android 13 alacak Xiaomi akıllı telefonların listesi ortaya çıktı