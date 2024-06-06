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    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone'lara en az 5 yıl destek verecek

    İngiltere'deki yeni yasal gereklilik sayesinde iPhone'ların kaç yıl destekleneceği resmî olarak ortaya çıktı. Apple, iPhone 15 serisinden başlayarak en az beş yıl güvenlik güncellemesi sunacak.
    apple iphone 5 yıl güncelleme sözü Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone’ları güvenlik ve yazılım güncellemeleriyle ne kadar süre destekleyeceğine ilişkin bir taahhütte hiç bulunmadı. İngiltere’deki yeni yasal gereklilik sayesinde bu durum değişti. Apple’ın güncelleme sözü şaşırtıcı bir şekilde Samsung ve Google gibi rakiplerinin taahhüt ettiklerinden daha az ancak hepsi bu değil.

    Herkese açık yayınlanan belgeye göre, Apple, iPhone 15 modellerini piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren en az beş yıl süresince destekleyeceğinin sözünü veriyor. Ancak bu süre güvenlik güncellemelerini kapsıyor. iPhone 15, en az beş yıl güvenlik güncellemesi alacak ancak bu süre kullanıcının cihazı satın aldığı tarihten itibaren değil, cihazın çıkış yaptığı Eylül 2023 tarihi itibarıyla başlıyor.

    Apple'ın takdirine bağlı olarak çok eski iPhone modelleri bile son iOS sürümünü tam anlamıyla alamasa da hâlâ güvenlik güncellemeleri alıyor. Örneğin; Mart ayında iPhone 6s için iOS 15.8.2 yayınlandı ki bu cihaz dokuz yaşında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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