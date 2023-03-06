Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple’ın iPhone SE 4 ekranı için tercih edeceği firma belli oldu

    Apple, iPhone üretiminde birden fazla tedarikçi firma ile çalışıyor. Bu bağlamda geleceği söylenen iPhone SE 4 için Apple’ın Çin’in kapısını çalacağı belirtiliyor.
    1
    iphone se 4 Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki yıl piyasaya çıkması beklenen iPhone SE 4 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yaklaşık bir hafta önce detaylarına yer verdiğimiz iPhone SE 4’ün şimdi de OLED ekranını üretecek firma hakkında taze bilgiler ortaya çıktı.

    iPhone SE 4 ekranı BOE'ye emanet

    Aktarılanlara göre Apple, iPhone SE 4’ün OLED ekranlarını Çinli üretici BOE’den tedarik edecek. BOE, halihazırda iPhone 14 serisinin ekranlarının bir kısmının üretimini üstlenmişti ancak firmanın üretimde yaşadığı sorunlar nedeniyle bu yılki iPhone 15 serisinde bulunması beklenmiyor. Dolayısıyla iPhone 15 serisinin ekranlarının çok büyük bir kısmı Samsung ve LG tarafından üretilecek.

    Bu bağlamda BOE, düşük maliyetli iPhone SE 4 için OLED panel üretimine odaklanarak aksaklıkları telafi etmek istiyor. iPhone SE 4 için üretilecek olan OLED panel hacminin gelecek yıl 20 milyon civarında olacağı tahmin ediliyor. Cihazda yer alacak ekranın 6.1 inç büyüklüğünde olması bekleniyor. Muhtemelen Apple, iPhone 13 veya iPhone 14’te kullandığı OLED panelleri iPhone SE 4’te optimize ederek kullanacak. Öte yandan cihazın  Apple’ın kendi geliştirdiği 5nm 5G çipini kullanan ilk iPhone olması bekleniyor. Bunun da maliyetleri daha fazla düşüreceği söylenmekte.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    murattari 9 dakika önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 7 saat önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cs 1.5 cfg azeltin sivilce hapı kullananlar silikon saat kordonu temizleme luis bien sakal serumu yorum araç ses yalıtımı ankara

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız