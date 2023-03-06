Apple’ın iPhone SE 4 ekranı için tercih edeceği firma belli oldu

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıl piyasaya çıkması beklenen iPhone SE 4 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yaklaşık bir hafta önce detaylarına yer verdiğimiz iPhone SE 4’ün şimdi de OLED ekranını üretecek firma hakkında taze bilgiler ortaya çıktı.

iPhone SE 4 ekranı BOE'ye emanet

Aktarılanlara göre Apple, iPhone SE 4’ün OLED ekranlarını Çinli üretici BOE’den tedarik edecek. BOE, halihazırda iPhone 14 serisinin ekranlarının bir kısmının üretimini üstlenmişti ancak firmanın üretimde yaşadığı sorunlar nedeniyle bu yılki iPhone 15 serisinde bulunması beklenmiyor. Dolayısıyla iPhone 15 serisinin ekranlarının çok büyük bir kısmı Samsung ve LG tarafından üretilecek.

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Bu bağlamda BOE, düşük maliyetli iPhone SE 4 için OLED panel üretimine odaklanarak aksaklıkları telafi etmek istiyor. iPhone SE 4 için üretilecek olan OLED panel hacminin gelecek yıl 20 milyon civarında olacağı tahmin ediliyor. Cihazda yer alacak ekranın 6.1 inç büyüklüğünde olması bekleniyor. Muhtemelen Apple, iPhone 13 veya iPhone 14’te kullandığı OLED panelleri iPhone SE 4’te optimize ederek kullanacak. Öte yandan cihazın Apple’ın kendi geliştirdiği 5nm 5G çipini kullanan ilk iPhone olması bekleniyor. Bunun da maliyetleri daha fazla düşüreceği söylenmekte.

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Apple, iPhone SE 4 ekranını Çin’e emanet edecek