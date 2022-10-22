Apple’da yaprak dökümü: iPhone’ları tasarlayan isim ile yollar ayrıldı

iPhone’ları tasarlayan isim ile yollar ayrıldı
Evans Hankey, şirketin yirmi yıllık ikonikleşmiş tasarım başkanı olan Jony Ive'ın yerine 2019 yılında gelmişti. Aradan geçen üç yıllık dönemde birçok ürün üzerinde doğrudan etkisi olan Hankey, pozisyonunda altı ay daha kalacak. Geçiş süreci tamamlandığında ise koltuğunu yerine gelecek kişiye bırakarak Apple bünyesinden ayrılacak.Hankey, iPhone'ları, Mac'leri ve daha birçok ürünün tasarımını belirleyen ve söz hakkı olan bir isimdi. Jony Ive'ın altında çalışmış olan Hankey'nin de şirketten ayrılması, bazı kesimlerde ve kullanıcılarda Apple'ın artık "tasarım" tarafına öncelik ayırmadığı algısına neden olduğu görülüyor.
Bunlarla birlikte, Apple'ın özellikle bilinmeyen kategorilerdeki ürünlerinin tasarım yönünde bir değişiklik olup olmayacağı da belirsiz durumda. Zira firmanın hala bir karma gerçeklik başlığı, artırılmış gerçeklik gözlüğü ve hatta bir elektrikli araba geliştirdiği söylentileri bulunuyor. Bu geliştirilmekte olan sözde ürünlerde Hankey faktörünün ne seviyede olduğunu bilmiyoruz ancak yerine gelecek ismin bu alanda farklı bir yol izleme ihtimali bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.