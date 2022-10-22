Apple’da yaprak dökümü: iPhone’ları tasarlayan isim ile yollar ayrıldı

Tam Boyutta Gör Apple'ın pek çok ürününü tasarlayan, ürünlerin dizaynlarında parmağı olan isim artık şirketten ayrılıyor. Apple tarafından açıklananlara göre, endüstriyel tasarım başkan yardımcısı Evans Hankey, bir süre daha firma bünyesinde kalacak ve ardından pozisyonunu bir başka isme bırakacak.

iPhone’ları tasarlayan isim ile yollar ayrıldı

Evans Hankey, şirketin yirmi yıllık ikonikleşmiş tasarım başkanı olan Jony Ive'ın yerine 2019 yılında gelmişti. Aradan geçen üç yıllık dönemde birçok ürün üzerinde doğrudan etkisi olan Hankey, pozisyonunda altı ay daha kalacak. Geçiş süreci tamamlandığında ise koltuğunu yerine gelecek kişiye bırakarak Apple bünyesinden ayrılacak.Hankey, iPhone'ları, Mac'leri ve daha birçok ürünün tasarımını belirleyen ve söz hakkı olan bir isimdi. Jony Ive'ın altında çalışmış olan Hankey'nin de şirketten ayrılması, bazı kesimlerde ve kullanıcılarda Apple'ın artık "tasarım" tarafına öncelik ayırmadığı algısına neden olduğu görülüyor.

Tam Boyutta Gör Apple’a göre Evans Hankey’nin ayrılması şirketi etkilemeyecek. Zira Apple, tasarım ekiplerinde onlarca yıllık deneyimi olan pek çok kıdemli personelleri olduğunu belirtiyor. Öte yandan Hankey’in mevcut görevinden neden ayrıldığı ise gizemini koruyor. Ek olarak Hankey’nin yerini alması beklenen isim ise halihazırda Airbnb'nin tasarım başkan yardımcısı olan Gary Butcher. Butcher daha önce yaklaşık 16 yıl boyunca Apple’da çalışmıştı.

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Bunlarla birlikte, Apple'ın özellikle bilinmeyen kategorilerdeki ürünlerinin tasarım yönünde bir değişiklik olup olmayacağı da belirsiz durumda. Zira firmanın hala bir karma gerçeklik başlığı, artırılmış gerçeklik gözlüğü ve hatta bir elektrikli araba geliştirdiği söylentileri bulunuyor. Bu geliştirilmekte olan sözde ürünlerde Hankey faktörünün ne seviyede olduğunu bilmiyoruz ancak yerine gelecek ismin bu alanda farklı bir yol izleme ihtimali bulunuyor.

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Apple, iPhone’u tasarlayan Evans Hankey ile yollarını ayırdı