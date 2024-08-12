iPhone 15 Pro'ya özel güncelleme: iOS 18.1 developer beta 2 yayınlandı

Tam Boyutta Gör Apple, 12 Ağustos’ta geliştiriciler için iOS 18.1 beta 2 ile birlikte iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1'in ikinci beta sürümlerini yayınladı. Aynı gün yayınlanan iOS 18 beta 6’dan farklı olarak, kullanıcıların bu güncellemeyi indirebilmek için Apple Intelligence’ı destekleyen bir cihaza sahip olmaları gerekiyor.

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Apple Intelligence, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, M1 ve daha yeni işlemcili iPad ve Mac’lerle uyumlu. Apple’ın iOS 18.1 beta 2 sürüm notlarında belirttiği gibi, Apple Intelligence şu anda betada ve hem aygıt dilinin hem de Siri dilinin İngilizce (ABD) olarak ve aygıt bölgesinin Amerika olarak ayarlanması gerekiyor. Peki, bu sürümle kullanılabilen Apple Intelligence özellikleri neler?

iOS 18.1 beta 2 ile gelen Apple Intelligence özellikleri

Apple Intelligence, metnin seçilip düzenlenebildiği her yerde kullanılabilen Yazma Araçları içeriyor ve yazım denetimi, dilbilgisi düzeltme, yeni bir tonla yeniden yazma ve metni özetleme için kullanılabiliyor.

Siri, ekranın etrafında parıltılı yeni bir tasarıma kavuştu. ‌Siri, sözcüklerinizde tökezlediğinizde sizi takip edebiliyor ve istekler arasında bağlamı koruyabiliyor. Safari, makaleleri özetleyebiliyor. Akıllı yanıtlar Mesajlar ve Mail'de kullanılabiliyor. Ayrıca Mail uygulaması zamana duyarlı mesajları gösteriyor ve gelen kutunuzun en üstüne yerleştiriyor. Fotoğraflar, metin açıklamalarına dayalı slayt gösterileri oluşturmak için Anı Filmi özelliğine sahip. Son olarak, telefon görüşmelerini artık kaydedebiliyor, yazıya dökebiliyor ve konuşmanın özetini alabiliyorsunuz. Yazıya dökme ve özetleme, herhangi bir ses kaydı için de kullanılabiliyor.

Apple Intelligence betada

Apple, Apple Intelligence altında topladığı iOS 18 yapay zeka özelliklerini geliştiriciler ve meraklı kullanıcılarla test etmeye devam ediyor. Sonbaharda iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 Sequoia yayınlandığında Apple Intelligence kullanılabilir olmayacak.

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