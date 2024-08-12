iPhone 15 Pro'ya özel güncelleme: iOS 18.1 developer beta 2 yayınlandı

Apple Intelligence, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, M1 ve daha yeni işlemcili iPad ve Mac’lerle uyumlu. Apple’ın iOS 18.1 beta 2 sürüm notlarında belirttiği gibi, Apple Intelligence şu anda betada ve hem aygıt dilinin hem de Siri dilinin İngilizce (ABD) olarak ve aygıt bölgesinin Amerika olarak ayarlanması gerekiyor. Peki, bu sürümle kullanılabilen Apple Intelligence özellikleri neler?
iOS 18.1 beta 2 ile gelen Apple Intelligence özellikleri
Apple Intelligence, metnin seçilip düzenlenebildiği her yerde kullanılabilen Yazma Araçları içeriyor ve yazım denetimi, dilbilgisi düzeltme, yeni bir tonla yeniden yazma ve metni özetleme için kullanılabiliyor.
Siri, ekranın etrafında parıltılı yeni bir tasarıma kavuştu. Siri, sözcüklerinizde tökezlediğinizde sizi takip edebiliyor ve istekler arasında bağlamı koruyabiliyor. Safari, makaleleri özetleyebiliyor. Akıllı yanıtlar Mesajlar ve Mail'de kullanılabiliyor. Ayrıca Mail uygulaması zamana duyarlı mesajları gösteriyor ve gelen kutunuzun en üstüne yerleştiriyor. Fotoğraflar, metin açıklamalarına dayalı slayt gösterileri oluşturmak için Anı Filmi özelliğine sahip. Son olarak, telefon görüşmelerini artık kaydedebiliyor, yazıya dökebiliyor ve konuşmanın özetini alabiliyorsunuz. Yazıya dökme ve özetleme, herhangi bir ses kaydı için de kullanılabiliyor.
Apple Intelligence betada
Apple, Apple Intelligence altında topladığı iOS 18 yapay zeka özelliklerini geliştiriciler ve meraklı kullanıcılarla test etmeye devam ediyor. Sonbaharda iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 Sequoia yayınlandığında Apple Intelligence kullanılabilir olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.