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    Anlık Bildirim

    iPhone 15 Pro'ya özel güncelleme: iOS 18.1 developer beta 2 yayınlandı

    Apple, geliştiriciler ve meraklılar için iOS 18.1 beta 2 güncellemesini yayınladı. Güncellemeyle, iPhone 15 Pro kullanıcıları, Apple Intelligence özelliklerini test etmeye devam edecek.
    ios 18.1 beta 2 güncellemesi indir yükle Tam Boyutta Gör
    Apple, 12 Ağustos’ta geliştiriciler için iOS 18.1 beta 2 ile birlikte iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1'in ikinci beta sürümlerini yayınladı. Aynı gün yayınlanan iOS 18 beta 6’dan farklı olarak, kullanıcıların bu güncellemeyi indirebilmek için Apple Intelligence’ı destekleyen bir cihaza sahip olmaları gerekiyor.

    Apple Intelligence, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, M1 ve daha yeni işlemcili iPad ve Mac’lerle uyumlu. Apple’ın iOS 18.1 beta 2 sürüm notlarında belirttiği gibi, Apple Intelligence şu anda betada ve hem aygıt dilinin hem de Siri dilinin İngilizce (ABD) olarak ve aygıt bölgesinin Amerika olarak ayarlanması gerekiyor. Peki, bu sürümle kullanılabilen Apple Intelligence özellikleri neler?

    iOS 18.1 beta 2 ile gelen Apple Intelligence özellikleri

    Apple Intelligence, metnin seçilip düzenlenebildiği her yerde kullanılabilen Yazma Araçları içeriyor ve yazım denetimi, dilbilgisi düzeltme, yeni bir tonla yeniden yazma ve metni özetleme için kullanılabiliyor.

    Siri, ekranın etrafında parıltılı yeni bir tasarıma kavuştu. ‌Siri, sözcüklerinizde tökezlediğinizde sizi takip edebiliyor ve istekler arasında bağlamı koruyabiliyor. Safari, makaleleri özetleyebiliyor. Akıllı yanıtlar Mesajlar ve Mail'de kullanılabiliyor. Ayrıca Mail uygulaması zamana duyarlı mesajları gösteriyor ve gelen kutunuzun en üstüne yerleştiriyor. Fotoğraflar, metin açıklamalarına dayalı slayt gösterileri oluşturmak için Anı Filmi özelliğine sahip. Son olarak, telefon görüşmelerini artık kaydedebiliyor, yazıya dökebiliyor ve konuşmanın özetini alabiliyorsunuz. Yazıya dökme ve özetleme, herhangi bir ses kaydı için de kullanılabiliyor.

    Apple Intelligence betada

    Apple, Apple Intelligence altında topladığı iOS 18 yapay zeka özelliklerini geliştiriciler ve meraklı kullanıcılarla test etmeye devam ediyor. Sonbaharda iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 Sequoia yayınlandığında Apple Intelligence kullanılabilir olmayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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