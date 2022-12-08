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    Apple, 20 inçlik katlanabilir ekranlı MacBook Pro üzerinde çalışıyor

    Bir süredir Apple’ın katlanabilir ekranlı bir cihaz üzerinde çalıştığına dair birtakım söylentiler etrafta dolanıyordu. Yeni gelen bilgiler bunun yeni bir MacBook Pro modeli olabileceğini söylüyor.
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    Apple, katlanabilir ekranlı MacBook Pro üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Apple tarafından şimdiye kadar katlanabilir ekranlı herhangi bir cihaz görmedik ancak bu, firmanın yeni teknoloji üzerinde çalışmadığı anlamına gelmiyor. Bir süredir ortalıkta dolaşan söylentiler yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye ve detaylanmaya başlamış durumda. Aktarılanlara göre Apple, katlanabilir ekranlı MacBook Pro için geliştirme sürecine başlamış durumda.

    OLED ekranlı olacak

    Apple, katlanabilir ekranlı MacBook Pro üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    İddialarını sektör kaynaklarına dayandıran The Elec, Apple’ın 20 inçlik katlanabilir bir ekranın geliştirilme sürecine giriştiğini bildiriyor. Bu ekranın Güney Koreli bir tedarikçi tarafından üretilen 20,5 inçlik OLED panel olacağı da belirtilmekte. Hangi firmanın bu üretimi gerçekleştireceği belli değil ancak bahsi geçen ülkede LG Display ve Samsung gibi üreticiler bulunuyor ve bu firmalar halihazırda Apple’ın tedarikçileri konumunda.

    Her neyse, 20,5 inçlik katlanabilir ekranın içe doğru katlandığı ve böylece iPad Pronun ekranından daha küçük olan 15,3 inçlik bir boyuta sahip olabileceği söyleniyor. Öte yandan bu sayede yeni 16 inçlik MacBook Pro’ya kıyasla da daha küçük olacak.

    Raporda ayrıca Apple'ın 20 inç katlanabilir ekranlı cihazı 2026 veya 2027'de ticari olarak piyasaya sürmeyi planladığından da bahsediliyor. Hatırlayacağınız üzere katlanabilir ekranlı MacBook haberleri bu yılın başlarında da çıkmıştı ve sonrasında sektörün güvenilir isimlerinden Mark Gurman da böyle bir ürün hakkında duyumlar aldığını aktarmıştı.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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