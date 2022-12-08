Apple, 20 inçlik katlanabilir ekranlı MacBook Pro üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Apple tarafından şimdiye kadar katlanabilir ekranlı herhangi bir cihaz görmedik ancak bu, firmanın yeni teknoloji üzerinde çalışmadığı anlamına gelmiyor. Bir süredir ortalıkta dolaşan söylentiler yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye ve detaylanmaya başlamış durumda. Aktarılanlara göre Apple, katlanabilir ekranlı MacBook Pro için geliştirme sürecine başlamış durumda.

OLED ekranlı olacak

Tam Boyutta Gör İddialarını sektör kaynaklarına dayandıran The Elec, Apple’ın 20 inçlik katlanabilir bir ekranın geliştirilme sürecine giriştiğini bildiriyor. Bu ekranın Güney Koreli bir tedarikçi tarafından üretilen 20,5 inçlik OLED panel olacağı da belirtilmekte. Hangi firmanın bu üretimi gerçekleştireceği belli değil ancak bahsi geçen ülkede LG Display ve Samsung gibi üreticiler bulunuyor ve bu firmalar halihazırda Apple’ın tedarikçileri konumunda.

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Her neyse, 20,5 inçlik katlanabilir ekranın içe doğru katlandığı ve böylece iPad Pronun ekranından daha küçük olan 15,3 inçlik bir boyuta sahip olabileceği söyleniyor. Öte yandan bu sayede yeni 16 inçlik MacBook Pro’ya kıyasla da daha küçük olacak.

Raporda ayrıca Apple'ın 20 inç katlanabilir ekranlı cihazı 2026 veya 2027'de ticari olarak piyasaya sürmeyi planladığından da bahsediliyor. Hatırlayacağınız üzere katlanabilir ekranlı MacBook haberleri bu yılın başlarında da çıkmıştı ve sonrasında sektörün güvenilir isimlerinden Mark Gurman da böyle bir ürün hakkında duyumlar aldığını aktarmıştı.

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