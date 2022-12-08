Apple, 20 inçlik katlanabilir ekranlı MacBook Pro üzerinde çalışıyor

OLED ekranlı olacak
Her neyse, 20,5 inçlik katlanabilir ekranın içe doğru katlandığı ve böylece iPad Pronun ekranından daha küçük olan 15,3 inçlik bir boyuta sahip olabileceği söyleniyor. Öte yandan bu sayede yeni 16 inçlik MacBook Pro’ya kıyasla da daha küçük olacak.
Raporda ayrıca Apple'ın 20 inç katlanabilir ekranlı cihazı 2026 veya 2027'de ticari olarak piyasaya sürmeyi planladığından da bahsediliyor. Hatırlayacağınız üzere katlanabilir ekranlı MacBook haberleri bu yılın başlarında da çıkmıştı ve sonrasında sektörün güvenilir isimlerinden Mark Gurman da böyle bir ürün hakkında duyumlar aldığını aktarmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım