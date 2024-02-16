Tam Boyutta Gör Apple’ın yapay zeka üzerine yoğun bir şekilde çalıştığı biliniyor. Hatta, iOS 18’in yapay zeka sayesinde Apple tarihindeki en büyük güncelleme olacağı söyleniyor. Son rapor, iPhone ve diğer Apple cihazlarda Spotlight aramaya gelecek yapay zeka özelliklerinden bahsediyor.

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Büyük dil modelleri entegre edilebilir

Bloomberg, Apple’ın büyük dil modellerini Spotlight aramaya entegre etme fikrini düşündüğünü bildirdi. Yapay zeka, aramanın daha etkili olmasına yardımcı olacak ve kullanıcılar, Spotlight aramayı kullanarak karışık görevleri gerçekleştirebilecek. Spotlight Search, üçüncü parti uygulamalarla bağlantı kurarak kullanıcıların uygulamadaki özelliklere erişmesine olanak tanıyacak. Büyük dil modeli tarafından desteklenen yeni Spotlight'ın ChatGPT benzeri bir araç haline geleceği ve soruları yanıtlayacağı tahmin ediliyor. Tabii ki, bu iyileştirmeler yalnızca tahmin; Apple’ın resmî bir açıklaması yok. Yalnızca iOS 18 yapay zeka tabanlı bir güncelleme olacağından Spotlight’ın da bundan faydalanabileceği düşünülüyor ve konu değerlendirme aşamasında.

Şu anda Spotlight’ın daha karmaşık soruları yanıtlamak için büyük dil modellerini kullanması ve belirli işlevleri yerine getirmek için uygulamalara daha derinlemesine erişim sunacağı söyleniyor. Spotlight’ın mevcut sürümü çoğunlukla uygulamaları başlatmak, temel web aramaları yapmak ve hava durumu, spor skorları gibi bilgileri almakla sınırlı. Spotlight’ın yeni sürümünün ne zaman çıkacağı ya da çıkıp çıkmayacağı belirsiz.

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Apple, Spotlight aramayı yapay zeka ile güçlendirmeyi düşünüyor