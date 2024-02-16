Apple, Spotlight aramayı yapay zeka ile güçlendirmeyi düşünüyor

Büyük dil modelleri entegre edilebilir
Bloomberg, Apple’ın büyük dil modellerini Spotlight aramaya entegre etme fikrini düşündüğünü bildirdi. Yapay zeka, aramanın daha etkili olmasına yardımcı olacak ve kullanıcılar, Spotlight aramayı kullanarak karışık görevleri gerçekleştirebilecek. Spotlight Search, üçüncü parti uygulamalarla bağlantı kurarak kullanıcıların uygulamadaki özelliklere erişmesine olanak tanıyacak. Büyük dil modeli tarafından desteklenen yeni Spotlight'ın ChatGPT benzeri bir araç haline geleceği ve soruları yanıtlayacağı tahmin ediliyor. Tabii ki, bu iyileştirmeler yalnızca tahmin; Apple’ın resmî bir açıklaması yok. Yalnızca iOS 18 yapay zeka tabanlı bir güncelleme olacağından Spotlight’ın da bundan faydalanabileceği düşünülüyor ve konu değerlendirme aşamasında.
Şu anda Spotlight’ın daha karmaşık soruları yanıtlamak için büyük dil modellerini kullanması ve belirli işlevleri yerine getirmek için uygulamalara daha derinlemesine erişim sunacağı söyleniyor. Spotlight’ın mevcut sürümü çoğunlukla uygulamaları başlatmak, temel web aramaları yapmak ve hava durumu, spor skorları gibi bilgileri almakla sınırlı. Spotlight’ın yeni sürümünün ne zaman çıkacağı ya da çıkıp çıkmayacağı belirsiz.Kaynakça https://9to5mac.com/2024/02/15/apple-llm-ai-spotlight-upgrade-ios/ https://beebom.com/apple-spotlight-search-powerful-ai-report/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.