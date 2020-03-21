Apple, Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi iPhone satışlarına sınırlama getirdi

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Koronavirüs salgınının paniği tüm hızıyla devam ederken, dünya çapındaki tüm fiziksel mağazalarını 27 Mart tarihine dek kapatan Apple, çevrimiçi iPhone satışlarına birçok ülkede sınırlama getirdi.

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Benzer uygulama 2007 yılında da olmuştu

Gelen bilgilere göre Apple'ın çevrimiçi mağazasından, ABD, Çin ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkedeki kullanıcılar en fazla iki adet aynı modelde iPhone alabiliyorlar. Şirket böyle bir sınırlandırmayı en son 2007 yılında ilk iPhone modeli piyasaya çıtkığında yapmış ve insanların çok sayıda iPhone satın alarak tekrar satmasını engellemek istemişti.

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Hong Kong, Tayvan ve Singapur'daki kullanıcılar için de geçerli olan bu sınırlamanın, ülkemizde henüz uygulanmadığı görülüyor. Zira Apple'ın çevrimiçi satış sayfasında yaptığımız kontrollerde, aynı iPhone modelinden 6 adete kadar alabileceğimizi gördük. Ancak şirketin önümüzdeki günlerde Türkiye'de de böyle bir sınırlama yapıp yapmayacağı konusu ise şimdilik muamma. Apple'ın konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadığını da belirtelim.

https://www.livemint.com/companies/news/apple-limits-online-iphone-purchases-to-2-per-person-amid-coronavirus-outbreak-11584677021085.html

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