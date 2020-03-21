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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi iPhone satışlarına sınırlama getirdi

    Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle fiziksel mağazalarını kapatmak zorunda kalan Apple'ın, iPhone modellerinin çevrimiçi satışına sınırlama getirdiği ortaya çıktı.
    17 sa.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi iPhone satışlarına sınırlama getirdi
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    Koronavirüs salgınının paniği tüm hızıyla devam ederken, dünya çapındaki tüm fiziksel mağazalarını 27 Mart tarihine dek kapatan Apple, çevrimiçi iPhone satışlarına birçok ülkede sınırlama getirdi.

    Ayrıca Bkz. "Altı kamera ile gelen Huawei P40 Pro PE'nin sensör özellikleri belli oldu"

    Benzer uygulama 2007 yılında da olmuştu

    Gelen bilgilere göre Apple'ın çevrimiçi mağazasından, ABD, Çin ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkedeki kullanıcılar en fazla iki adet aynı modelde iPhone alabiliyorlar. Şirket böyle bir sınırlandırmayı en son 2007 yılında ilk iPhone modeli piyasaya çıtkığında yapmış ve insanların çok sayıda iPhone satın alarak tekrar satmasını engellemek istemişti.

    Apple, Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi iPhone satışlarına sınırlama getirdi
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    Hong Kong, Tayvan ve Singapur'daki kullanıcılar için de geçerli olan bu sınırlamanın, ülkemizde henüz uygulanmadığı görülüyor. Zira Apple'ın çevrimiçi satış sayfasında yaptığımız kontrollerde, aynı iPhone modelinden 6 adete kadar alabileceğimizi gördük. Ancak şirketin önümüzdeki günlerde Türkiye'de de böyle bir sınırlama yapıp yapmayacağı konusu ise şimdilik muamma. Apple'ın konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadığını da belirtelim.



    https://www.livemint.com/companies/news/apple-limits-online-iphone-purchases-to-2-per-person-amid-coronavirus-outbreak-11584677021085.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 17 sa. en beğenilen
    Vah vah kişi başı en fazla 6 tane mi iphone alınabiliyor yani. Şaka falan mı bu?
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    nick bırakmamışsınız lan 15 sa.
    haber yapmış olmak için yapılmış bir haber. hiçbir değeri yok. tuvalet kağıdı
    Yanıtla +1
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    Spider_hip (Doğan Eray) 17 sa. en beğenilen
    Vah vah kişi başı en fazla 6 tane mi iphone alınabiliyor yani. Şaka falan mı bu?
    Yanıtla +7
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