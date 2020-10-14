Apple kulaklık ve güç adaptörleri indirime giriyor

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Apple’ın tüm iPhone modellerinin kutusundan şarj adaptörü ve kulaklıkları çıkarması çevre duyarlılığına yönelik olarak aktarıldı ancak pek çok sosyal ortamda şimdiden tepkiler gelmeye başladı. Bununla birlikte Apple kulaklık ve güç adaptörlerinde indirim yapıyor.

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EarPods ve adaptörlerde indirim

Dün gece yapılan lansmanda en çok konuşulan konulardan birisi kulaklık ve şarj adaptörünün kutudan çıkmaması idi. En giriş seviyesi Android telefonda bile kulaklık veya adaptör çıkarken Apple’ın bunlarda kesintiye gitmesi tepkilere neden olmuştu.

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Apple çevrenin korunmasına katkı yapmak amacıyla böyle bir karar aldığını belirtse de ilk kez iPhone almak isteyenler haliyle Android telefonlarındaki kulaklıkları kullanamayacaklar. Bu da ekstra bir satın alım demek oluyor.

Bununla birlikte Apple bazı ürünlerinde indirim yaparak tüketicilere yardımcı olmayı hedefliyor. Örneğin Lightning bağlantılı EarPods kulaklık ürünleri 279TL fiyatından 199TL fiyatına çekilmiş. 20W USB Tip-C güç adaptörü ise yine 199TL. Bu ürünün önceki nesli biraz daha yüksek fiyattaydı. Yine klasik 5W şarj adaptörü de 179TL olarak devam ediyor.

https://www.apple.com/tr/

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