Apple kulaklık ve güç adaptörleri indirime giriyor

Apple’ın tüm iPhone modellerinin kutusundan şarj adaptörü ve kulaklıkları çıkarması çevre duyarlılığına yönelik olarak aktarıldı ancak pek çok sosyal ortamda şimdiden tepkiler gelmeye başladı. Bununla birlikte Apple kulaklık ve güç adaptörlerinde indirim yapıyor.İlginizi Çekebilir iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekran değişim ücretleri belli oldu
EarPods ve adaptörlerde indirim
Dün gece yapılan lansmanda en çok konuşulan konulardan birisi kulaklık ve şarj adaptörünün kutudan çıkmaması idi. En giriş seviyesi Android telefonda bile kulaklık veya adaptör çıkarken Apple’ın bunlarda kesintiye gitmesi tepkilere neden olmuştu.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"
Apple çevrenin korunmasına katkı yapmak amacıyla böyle bir karar aldığını belirtse de ilk kez iPhone almak isteyenler haliyle Android telefonlarındaki kulaklıkları kullanamayacaklar. Bu da ekstra bir satın alım demek oluyor.
Bununla birlikte Apple bazı ürünlerinde indirim yaparak tüketicilere yardımcı olmayı hedefliyor. Örneğin Lightning bağlantılı EarPods kulaklık ürünleri 279TL fiyatından 199TL fiyatına çekilmiş. 20W USB Tip-C güç adaptörü ise yine 199TL. Bu ürünün önceki nesli biraz daha yüksek fiyattaydı. Yine klasik 5W şarj adaptörü de 179TL olarak devam ediyor.
https://www.apple.com/tr/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Haziran ayında, anneme ve babama vatan bilgisayardan birer tane xiaomi redmi note 8 64gb aldım. İki kutudan da kulaklık çıkmadı. Nasıl böyle bir genelleme yapıyorsunuz? En giriş seviyesinde bile kulaklık çıkarmış falan filan. Tanesine 3000 para verdim. Kulaklık yok.
Yanlış genellemeler yapıp girdiğiniz haberin amacı firmayı hedef göstermek mi yoksa bilgi vermek mi?
Düşününce usb kablosuna, kulaklığına bile dolaylı olarak trt payı, kültür bakanlığı payı gibi şeyleri ödemek bana saçma geliyor.
Apple iphone 12 ile birlikte pro olmayan serilerine 50şer dolar zam yapmış anladığım kadarıyla ve bununla yetinmeyip kutu içeriğinden adaptör ve kulaklık çıkarmış.
Güncel amerika apple store da :
EarPods with Lightning Connector $19.00
20W USB-C Power Adapter $19.00 diye dedüşünürsek şuan kullanıca 90 dolar takmış durumda. Hem de bunu çevrecilik ile bağdaştırıyor utanmadan.
Çevrecilikse, iphone için bunların olmadığı bir kutu tipi de oluşturursun ve 40 dolar hatta çok çevrecisin ya (!) 50 dolar altına satar tüketiciyi teşvik edersin.
Farkında değilsiniz ama apple her geçen sene daha tüketici aleyhine kararlar alıyor. Sizler ya da ben de dalil olursam bizler ise A, B, C markalarına karşı apple savunuyoruz çünkü B markadan birinde de kulaklık çıkmamış ya da C marka apple kadar stabil değilmiş, ya da A marka Apple kadar elite hitap etmiyormuş. Peki sonuç?
Şöyle söyleyeyim buna karşı durmadığınızda peşinden diğer firmalar gelecek ve sonra diğerleri ve diğer sektörler. Sürekli kısıtlamalara daha azını verip daha çoğunu istemeye yönelecekler.
Biz koyunlar marka fanatikliği altında birer zombi müşterisi olup çıkıcaz.
Yapmayın etmeyin yanlışsa yanlış diyin. 3 gün önce ipad pro sipariş ettim (hala içinden adaptör çıkıyor ya bakalım) ve sırf köşeli tasarıma dönmesi sebebiyle 12 serisini de bekliyordum ilk SE modelinden sonra ikinci iphonum olur mu diye. Ama hayır olmayacak. eşşek yerine konmak istemiyorum