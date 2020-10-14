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    Apple kulaklık ve güç adaptörleri indirime giriyor

    Lightning bağlantılı EarPods kulaklık Apple mağazasında 199TL seviyesine çekildi. Kutusundan kulaklık ve şarj adaptörü çıkmayan iPhone kullanıcıları değerlendirebilir.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    7,8b
    1
    29
    iPhone
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple kulaklık ve güç adaptörleri indirime giriyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın tüm iPhone modellerinin kutusundan şarj adaptörü ve kulaklıkları çıkarması çevre duyarlılığına yönelik olarak aktarıldı ancak pek çok sosyal ortamda şimdiden tepkiler gelmeye başladı. Bununla birlikte Apple kulaklık ve güç adaptörlerinde indirim yapıyor.

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    EarPods ve adaptörlerde indirim

    Dün gece yapılan lansmanda en çok konuşulan konulardan birisi kulaklık ve şarj adaptörünün kutudan çıkmaması idi. En giriş seviyesi Android telefonda bile kulaklık veya adaptör çıkarken Apple’ın bunlarda kesintiye gitmesi tepkilere neden olmuştu.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Apple çevrenin korunmasına katkı yapmak amacıyla böyle bir karar aldığını belirtse de ilk kez iPhone almak isteyenler haliyle Android telefonlarındaki kulaklıkları kullanamayacaklar. Bu da ekstra bir satın alım demek oluyor.

    Bununla birlikte Apple bazı ürünlerinde indirim yaparak tüketicilere yardımcı olmayı hedefliyor. Örneğin Lightning bağlantılı EarPods kulaklık ürünleri 279TL fiyatından 199TL fiyatına çekilmiş. 20W USB Tip-C güç adaptörü ise yine 199TL. Bu ürünün önceki nesli biraz daha yüksek fiyattaydı. Yine klasik 5W şarj adaptörü de 179TL olarak devam ediyor.



    https://www.apple.com/tr/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    43 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    0ldskool (Old is Koool) 1 hf. en beğenilen


    En giriş seviyesi Android telefonda bile kulaklık ve adaptör çıkarken Apple’ın bunlarda kesintiye gitmesi tepkilere neden olmuştu.





    Haziran ayında, anneme ve babama vatan bilgisayardan birer tane xiaomi redmi note 8 64gb aldım. İki kutudan da kulaklık çıkmadı. Nasıl böyle bir genelleme yapıyorsunuz? En giriş seviyesinde bile kulaklık çıkarmış falan filan. Tanesine 3000 para verdim. Kulaklık yok.

    Yanlış genellemeler yapıp girdiğiniz haberin amacı firmayı hedef göstermek mi yoksa bilgi vermek mi?
    En giriş seviyesi Android telefonda bile kulaklık ve adaptör çıkarken Apple’ın bunlarda kesintiye gitmesi tepkilere neden olmuştu.
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    3 Yanıt Yanıtla +31
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    0ldskool (Old is Koool) 1 hf. viper17
    İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Bence hiçbir marka kulaklık, şarj aleti, usb kablo vs koymasın sadece cihaz olsun kutuda. Neticede o kutuya giren her şey ürününün total fiyatını yükseltiyor. Bana usb kablo yerine 20 dolar , kulaklık yerine 20 dolar, şarj aleti yerine 20 dolar indirim yapsın ben okeyim. O kutuya giren her ürün için dolaylı olarak %10 trt payı, %1 kültür bakanlığı payı, %bilmem kaç ötv kdv vs ödüyoruz.
    Düşününce usb kablosuna, kulaklığına bile dolaylı olarak trt payı, kültür bakanlığı payı gibi şeyleri ödemek bana saçma geliyor.
    İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Bence hiçbir marka kulaklık, şarj aleti, usb kablo vs koymasın sadece cihaz olsun kutuda. Neticede o kutuya giren her şey ürü...
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    Yanıtla +16
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    j.sahin (Şahin Demir) 1 hf.
    Bence markaların en güzel yaptığı şey tüketici olan bizleri kendileri için birer asker haline getirmek.

    Apple iphone 12 ile birlikte pro olmayan serilerine 50şer dolar zam yapmış anladığım kadarıyla ve bununla yetinmeyip kutu içeriğinden adaptör ve kulaklık çıkarmış.

    Güncel amerika apple store da :
    EarPods with Lightning Connector $19.00
    20W USB-C Power Adapter $19.00 diye dedüşünürsek şuan kullanıca 90 dolar takmış durumda. Hem de bunu çevrecilik ile bağdaştırıyor utanmadan.
    Çevrecilikse, iphone için bunların olmadığı bir kutu tipi de oluşturursun ve 40 dolar hatta çok çevrecisin ya (!) 50 dolar altına satar tüketiciyi teşvik edersin.

    Farkında değilsiniz ama apple her geçen sene daha tüketici aleyhine kararlar alıyor. Sizler ya da ben de dalil olursam bizler ise A, B, C markalarına karşı apple savunuyoruz çünkü B markadan birinde de kulaklık çıkmamış ya da C marka apple kadar stabil değilmiş, ya da A marka Apple kadar elite hitap etmiyormuş. Peki sonuç?

    Şöyle söyleyeyim buna karşı durmadığınızda peşinden diğer firmalar gelecek ve sonra diğerleri ve diğer sektörler. Sürekli kısıtlamalara daha azını verip daha çoğunu istemeye yönelecekler.

    Biz koyunlar marka fanatikliği altında birer zombi müşterisi olup çıkıcaz.

    Yapmayın etmeyin yanlışsa yanlış diyin. 3 gün önce ipad pro sipariş ettim (hala içinden adaptör çıkıyor ya bakalım) ve sırf köşeli tasarıma dönmesi sebebiyle 12 serisini de bekliyordum ilk SE modelinden sonra ikinci iphonum olur mu diye. Ama hayır olmayacak. eşşek yerine konmak istemiyorum
    Bence markaların en güzel yaptığı şey tüketici olan bizleri kendileri için birer asker haline getirmek. Apple iphone 12 ile birlikte pro olmayan serile...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    j.sahin (Şahin Demir) 1 hf.
    Hocam insanlar marsa çıkıyor teknoloji yenileniyor aynı zamanda üretim arttıkça maliyet düşüyor. Başlangıçta ar ge vs var gibi gibi.

    Öte yandan öyle bunların düşünmeden bile tüketicinin firmayı aklamaya çalışması yanlış. Bizler tüketiciyiz onu ekledi şu geldi diye tamam artsın fiyat dememeliyiz. Artar bize de uygun gelirse alırız tabiki almama hakkımız var ama sürekli olarak daha çok sömürülüyoruz. Sadece apple değil hepsi bu şekilde ve tüketici doğru karar vermezse birinin yaptığını diğerleri takip ediyor. Bakın ben apple ürünlerini seviyorum eski bir macbook air, ve yeni sipariş ettiğim bir ipad pro var ama iphone sıcak bakmıyorum. Çünkü en çok iphone dan vuruyor kırbacı bize
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    EthenCohen (Teoman Gözüpek) 1 hf.
    Piyasa artık hacim düşür fiyat bandını aynı tutta. Yerse millet zam yok işte. Eskiden 750 ml 10,90 şampuanlar 675 e 10,90 sonra 600 e çaktırmadan çekildi 12,90😂yeni sistem yakında makarnalar da 350 gr. Ve fiyat 3 tl, patatese devam oda bu arada 10 tl bandını bekleyiniz 😂😂😂
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    bytradm (adem ademy) 1 hf.
    Geçen sam sung f/p telefon yapmış dedikleri
    haberde o f f.ck olabilir demiştim onunki hiç sayılır.
    (kullanılan kelime için özür diliyorum . ancak türkçede bişeyi
    net anlatmak için bazen argo gerekiyor.)
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    redoano (Rıdvan Çoban) 1 hf.
    kalitesi ve teknolojisi 5 eurodan fazla etmeyecek kulaklıkların fiyatlarına bak gördükçe gülesim geliyor, bir yandan da alana acıyorum. değişik duygular yaşatıyor apple :D
    Yanıtla +1
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf.
    Ne kadar normal karşılanmış kulaklığın kaldırılması. Yazık. Yolunmayı kendiniz istiyorsunuz belli ki :)

    Bu işin hesabı çok basit. Geçmiş yıllarda, o yılların teknolojisine göre olan telefonların kutusundan ne çıkıyordu, fiyatı neydi diye bakılır. Son yıllara baktığımızda fiyatlar yükseliyor, elimize geçenler azalıyor. Tepkiyi son kullanıcının göstermesi lazım. Umarım büyük çoğunluk burada yazanların aksini düşünüyordur yoksa ileride aynı fiyata kendin-yap telefonları bile görebiliriz.

    En yakın örnek 3.5mm girişi. 1000 dolarlık telefonda 3.5mm girişin olmaması rezillik. Kullanılmıyor edilmiyor demeyin, bal gibi de kullanılıyor. Kullanılmıyorsa 3.5mm dönüştürücüleri satmasınlar göreyim :) Hadi 3.5mm anlarım, dinleyeceğin şeyi hoparlörden dinleyip kısmen çözersin olayı ancak şarj aleti çıkmamasını müşteri nasıl çözer bilemem.
    Yanıtla +3
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf.
    o dandik ve rahatsız kulaklık en fazla 50tl eder.ayıp
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    canibeyaz (apo can) 1 hf.
    İphondo beyciğim bu konuda çok güzel açıklamalarda bulundu. İzleyin belki kendinize değer katarsınız.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. canibeyaz
    Tam anlatılmak istenenleri anlatmış. Her şeyi bildiğini sanan büyük oyunu gördümcüler gerçekten büyük sorun oluşturuyor.



    Kutudan aksesuar çıkmamasının hem kâr odaklı hem çevre odaklı olduğunu anlamamak zor değil. Fiyatta indirim bekleyenler de ayrı acayip. Samsung gibi 5G için 200 dolar bindirim yapmamışlar. 160 dolar indirim, yemez Anadolu çocuğu tabii bunu da
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    DH Misafiri 1 hf.
    Valla kutudan çıkan kulaklığı daha hiç kullanmadım. Daha önce aldığım Samsung kulaklığını da. Bir nevi israf. Telefonun fiyatını etkiliyorsa, ki muhtemelen etkilemiştir, mantıklı bir hareket bence
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    RascH (Buğra Rasch) 1 hf.
    50 satır yazmış, ulan bu kadar mı işsiz ve bi markanın şarj aleti ve kulaklık olmaksızın sattığı telefona yükselecek kadar dertsizsin?



    Kulaklık çıkmıyor, güç adaptörü de yok. Sana vaatte bulunmuş apple da yerine getirmemiş sanki. Alma kardeşim, uymuyorsa alma. Çok basit.
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    genga04 (Burak Arslan) 1 hf.
    20000 tl para verip bir cihaza aman 200 tl ye kulaklık alıcakmışım diye kızan sinirlenen insan var mı hakkaten ya?
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    7824 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iPhone 12 ve
    2 etiket daha earpods fiyatlar iphone şarj adaptörü
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