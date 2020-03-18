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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, kullanıcının eline uyacak şekilde boyutlandırılabilen mouse patenti aldı

    Teknoloji devi Apple, entegre motoru sayesinde kullanıcıların eline göre şekil değiştirebilen bir mouse patenti aldı. Ayrıca geliştirilen mouse'un dokunsal geri bildirim sağlayacağı da belirtilmiş.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, kullanıcının eline uyacak şekilde boyutlandırılabilen mouse patenti aldı
    Tam Boyutta Gör

    Mouse gibi çevre birimleri, genel olarak tek bir boyuta uygun olacak şekilde tasarlanmakta. Ancak bazen Apple'ın aldığı yeni mouse patenti, ele göre boyutlandırılabilecek ve geri bildirim sağlayabilecek bir cihaza işaret ediyor.

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    El büyüklüğüne göre şekillenecek

    Yeni keşfedilen Apple patenti, kullanıcıların mouse kullanım şeklini değiştirebilecek teknolojileri içeriyor. Patentte yer alan bilgilere göre şirket, mouse'un gövdesine ekleyeceği Aktüatör olarak adlandırılan motorla, mouse'un farklı el büyüklüklerine göre yeniden şekillenmesini sağlayacak. Konuyla ilgili açıklama ise şu şekilde yapılmış:

    "Mouse'un profil şekli veya eğriliği bir kullanıcının eline uyacak şekilde optimize edilmiştir. Mouse, eğriliğin kullanıcının el konturuyla eşleşip eşleşmediğini belirlemek için çeşitli sensörler içerebilir ve Mouse'un şekli de buna göre değiştirilebilir."

    Apple, kullanıcının eline uyacak şekilde boyutlandırılabilen mouse patenti aldı

    Apple, farklı el boyutlarına göre şekil değiştirecek Mouse fikrini ilk ortaya atan şirket değil. Daha öcen Mad Catz adlı şirket de benzer bir mouse modelini tasarlamıştı. Apple'ın patentini aldığı teknolojinin somut olarak hayatımıza girip girmeyeceğini ise şu aşamada kestirmek oldukça zor.



    https://www.imore.com/apple-patents-mouse-can-change-shape-and-give-feedback Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 1 gün
    fiyatı ne kadar olacak önemli olan o bence
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    DH Misafiri 2 gün
    Kesinlikle magic mouse'u yenilemesi gerekiyor çünkü güncel mouse hiç ergonomik değil.
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    Akasha_Ether (gkhn kc) 2 gün
    apple'ın en dandik ürünü bu mouse galiba. sıfır ergonomi
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 gün
    Microsoft Arc Mouse tarzı bir şey olabilir.

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