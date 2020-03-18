Apple, kullanıcının eline uyacak şekilde boyutlandırılabilen mouse patenti aldı

Tam Boyutta Gör

Mouse gibi çevre birimleri, genel olarak tek bir boyuta uygun olacak şekilde tasarlanmakta. Ancak bazen Apple'ın aldığı yeni mouse patenti, ele göre boyutlandırılabilecek ve geri bildirim sağlayabilecek bir cihaza işaret ediyor.

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El büyüklüğüne göre şekillenecek

Yeni keşfedilen Apple patenti, kullanıcıların mouse kullanım şeklini değiştirebilecek teknolojileri içeriyor. Patentte yer alan bilgilere göre şirket, mouse'un gövdesine ekleyeceği Aktüatör olarak adlandırılan motorla, mouse'un farklı el büyüklüklerine göre yeniden şekillenmesini sağlayacak. Konuyla ilgili açıklama ise şu şekilde yapılmış:

"Mouse'un profil şekli veya eğriliği bir kullanıcının eline uyacak şekilde optimize edilmiştir. Mouse, eğriliğin kullanıcının el konturuyla eşleşip eşleşmediğini belirlemek için çeşitli sensörler içerebilir ve Mouse'un şekli de buna göre değiştirilebilir."

Apple, farklı el boyutlarına göre şekil değiştirecek Mouse fikrini ilk ortaya atan şirket değil. Daha öcen Mad Catz adlı şirket de benzer bir mouse modelini tasarlamıştı. Apple'ın patentini aldığı teknolojinin somut olarak hayatımıza girip girmeyeceğini ise şu aşamada kestirmek oldukça zor.

https://www.imore.com/apple-patents-mouse-can-change-shape-and-give-feedback

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