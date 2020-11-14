Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple M1 yonga seti Samsung’a yaradı

    Apple M1 yonga setinin 5nm sürecinde üretilecek olması TSMC’nin kapasitelerini zorlamaya başladı. Apple ikinci bir dökümcü hazır etmek için Samsung ile temas halinde.
    13 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    3,1b
    21
    15
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Apple M1 yonga seti Samsung’a yaradı
    Tam Boyutta Gör

    Bugüne kadar sadece iOS cihazları için ARM tabanlı özelleştirilmiş yongalar geliştiren Apple; bunların üretimini de TSMC dökümcüsüne yaptırıyordu. Ne var ki Apple M1 yonga seti ile birlikte artık masa üstü cihazları için de ikinci bir iş kolu ortaya çıktı ancak TSMC’nin bunu kaldıracak kapasitesi yok.

    İlginizi Çekebilir Avatar Affinity Photo benchmark sonuçlarında Apple M1 şov yapıyor

    Samsung’a gün doğdu

    TSMC normalde 5nm hatlarının büyük kısmını Apple için ayırmıştı zira Apple A14 yonga seti yıllık 200 milyonu aşan bir hedefe sahip. Kalan kısım da Huawei tarafından kullanılıyordu ancak ortaklığın bitmesi sonucunda muhtemelen bu bantlar da Apple tarafına geçti.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin Times Meydanı'nda sergilenen reklamı tam 2.5 milyon dolar"

    Apple M1 yonga setinin de 5nm sürecinde üretiliyor oluşu TSMC’yi sıkıntıya soktu. Yıllık 20-30 milyon civarında üretilmesi beklenen Apple M1 yonga seti için TSMC’nin kapasitesi yok. Bu bakımdan ibre Samsung’a döndü.

    Gelen bilgilere göre Apple bir kısım 5nm yongalarını Samsung’a ürettirmeyi planlıyor. Bunlar hangisi olacak belli değil. Apple A14 veya Apple M1 veya her ikisi belirli ölçeklerde olabilir. Apple böylece yoğun siparişlerini iki dökümcüye dağıtarak muhtemel sıkıntılarının da önüne geçmiş olacak. Diğer taraftan Samsung ekstra sipariş ile yeni bir gelir kanalı elde edecek.



    https://www.techpowerup.com/274563/samsung-could-become-apples-newest-chip-supplier Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali faaliyete geçti

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    zdniz (dniz yıldırım) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen ilkerinanç
    700 dolar adamlara 700 Tl gibi birşey bizde olda kimse windows'un yüzüne bakmaz emin ol.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    SD 875 de samsunga emanet. sd 850, sd 730g, sd 730, sd 720g, sd 675, sdm 670 gibi işlemciler bizzat samsungun fabrikasında üretildi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Symbianist 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple A9 yüzünden Samsung’dan elini eteğini çekmişti. M1 ile ikinci bir A9 vakası çıkarsa Apple fena çuvallar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Demek yıllık 20-30 milyon Mac satma hedefi var Apple'ın.
    O fiyatlarla zor canım be.
    2 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zdniz (dniz yıldırım) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    700 dolar adamlara 700 Tl gibi birşey bizde olda kimse windows'un yüzüne bakmaz emin ol.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    setcom_2000 (Hakan AK) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Buradan şu sonuç çıkar: Demek ki Apple hali hazırda Intel chipli o kadar bilgisayar satabiliyor. Emin olun M1 chipli de o kadar bilgisayar satarlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Asıl TSMC'ye yarıyor. Adamların 28nm ye kadar tüm bantları doldu sayılır.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) interwap
    Adamlar döküyor ya. Nasıl oluyor anlamıyorum. Tayvan der geçeriz ama iPhone'ların işlemcisini, diğer işlemcileri vs. adamlar döküyor.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    superminator (Superman Terminator) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple kendine bir tane de döküm tesisi alsın veya yapsın bari. Hem böylece tasarımdan üretimine kadar herşeyini de kendi yapmış olur.
    2 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    baybay17 (g. e.) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) superminator
    intel in durumuna da düşebilir o dediğinizi yaptığında
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lterlemez 4 sa. ( Mesaj Silindi ) superminator
    Öyle olsa, zaten sadece cpu değil tüm üretimi kendi fabrikalarında yapar. Ancak, dananın kuyruğu orada kopuyor; maliyet...
    Trump totosunu boşuna yırtmadı, ama işte, yatırımcının derdi para olduğu için ülke içine gelmiyor üretim. Üstelik üretim değil sadece lojistik de ucuz olduğu için ülke dışında üretim.
    Amerika sınırlarına girdiği an kar marjı en iyi hali ile %50 düşer ki mesela
    bir iPhone fiyatı iki iPhone fiyatı (%100 kar majı var) iken, iPhone fiyatı 0.5 iPhone kar marjı ile satılabilir ancak. Değiştirmezler ise birim satış miktarı kesinlikle düşecektir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    huseyincarnege (huseyin murteza) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    apple ne yapsa samsunga yarıyor :)
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lterlemez 4 sa. ( Mesaj Silindi ) huseyincarnege
    Çünkü hiçbir ürününü kendisi üretmiyor. Bu yüzden de yüksek miktarda üretim talep ediyor. E, hali ile bu kadar büyük üretim için herkes kolay kolay yatırım yapmaz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. RX 6800 Basemark’ta ortaya çıktı 2 sa. Haftalık Dizi Önerisi 01: Black Books 2 sa. RX 6800 2.5 GHz’e hız aşırtıldı, ortalamada 60 dereceyi gördü 3 sa. Galaxy S21 Ultra, S Pen'i destekleyecek ancak kalem yuvası olmayacak 4 sa. Hoparlörlü Qi kablosuz şarj standı "Belkin Boost Charge incelemesi" 4 sa. Microsoft: Koronavirüs aşısı geliştiren şirketlere siber saldırı yapılıyor 5 sa. Harmony OS alacak Huawei ve Honor cihazların listesi ortaya çıktı 5 sa. Nubia'nın fütüristik tasarımlı kablosuz kulaklığı Avrupa'ya açıldı 6 sa. Xiaomi, akıllı telefon sigorta hizmetini başlattı: MiCare 6 sa. Rekabet Kurumu tarafından 196 milyon TL cezaya çarptırılan Google'dan açıklama 7 sa. Çinli şirketler de kuantum telefon pazarına giriyor 7 sa. Qualcomm, Huawei'ye işlemci satmak için lisans aldı 8 sa. Chris Pratt, Star-Lord rolü ile Thor: Love and Thunder'ın kadrosuna katıldı 8 sa. Instagram'ın ana ekranı değişti: Reels ve Mağaza sekmeleri geldi 9 sa. BloodStained: Ritual of the Night'ın mobil sürümünden oynanış videosu paylaşıldı 9 sa. Netflix, TikTok benzeri bir özelliği test ediyor 10 sa. Jared Leto, Zack Snyder's Justice League'de farklı bir Joker görünümüne sahip olacak 10 sa. Biletix'i satın alan Ticketmaster'a İngiltere'den dev ceza 11 sa. Widgery ile web sayfalarının widget haline gelmesi kolaylaşıyor 12 sa. Kendi akıllı saatini yapan amatör şimdi de akıllı gözlük üretti 13 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple M1 yonga seti Samsung’a yaradı Sonraki Haftaya yayınlanacak olan Cyberpunk 2077 canlı yayını Johnny Silverhand'e ve oyunun müziklerine odaklanacak 21 sa. Keanu Reeves'li Constantine filminin ikincisi geliyor 21 sa. Call of Duty Black Ops Cold War'un Trabzon Havaalanı'nda geçen bölümünden oynanış videosu (PC - Ultra 4K 60 FPS) 22 sa. Ubisoft binasında rehine durumu: Şimdilik bir tehdit bulunamadı ve çalışanlar tahliye edildi 22 sa. Xbox Series X/S'in Quick Resume özelliği ile ilgili ciddi şikayetler var 23 sa. DJI T30 en güçlü tarım odaklı Drone oldu 23 sa. MacOS sistemlerde üçüncü taraf uygulama sorunu yaşandı 1 gün Intel Tiger Lake-H işlemcisi ortaya çıktı 1 gün FIFA 21'in yeni güncellemesi ile birlikte oyun içi ödemelere ve oynanış süresine limit getirilebilecek 1 gün Android cihazların üçte biri web sayfalarına erişimde sıkıntı yaşayabilir 1 gün CAPTCHA çözerek sadece insan olduğumuzu mu kanıtlıyoruz? Hayır! 1 gün Haftalık Film Önerisi 01: The Vast of Night 1 gün Simple Search ile Google'ın 1998 sürümünü deneyimleyin 1 gün Nintendo Switch satışları rekor kırdı 1 gün 12 yıl öncesinin DNS yönlendirme kabusu geri döndü 1 gün Nvidia, AMD’nin Smart Acces Memory teknolojisine rakip geliştiriyor 1 gün Ferrari SF90 Stradale'in üstü açılabilir versiyonu karşınızda: SF90 Spider 1 gün Rekabet Kurumu'ndan Google'a yaklaşık 200 milyon TL'lik ceza! 1 gün 2 yılda Microsoft'tan 10 milyon dolar kripto para çalan eski çalışana 9 yıl hapis 1 gün 27" monitörde 4K, HDR, 144Hz ve 1ms tepki süresi | LG Nano IPS LG 27GN950-B inceleme Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    SAMSUNG GALAXY S7 / S7 EDGE
    DH Forum
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Dwayne Johnson ve Microsoft ABD'de Çocuk Hastanelerine Xbox Se...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni nesil 2021 Renault Kangoo tanıtıldı: İşte tasarımı ve öze...
    DonanımHaber
    Halo Dizisinde Cortana'yı Jen Taylor Seslendirecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Müjde: Gelecek ay 7/24 EFT dönemi başlıyor!
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız