Apple M1 yonga seti Samsung’a yaradı

Bugüne kadar sadece iOS cihazları için ARM tabanlı özelleştirilmiş yongalar geliştiren Apple; bunların üretimini de TSMC dökümcüsüne yaptırıyordu. Ne var ki Apple M1 yonga seti ile birlikte artık masa üstü cihazları için de ikinci bir iş kolu ortaya çıktı ancak TSMC’nin bunu kaldıracak kapasitesi yok.İlginizi Çekebilir Affinity Photo benchmark sonuçlarında Apple M1 şov yapıyor
Samsung’a gün doğdu
TSMC normalde 5nm hatlarının büyük kısmını Apple için ayırmıştı zira Apple A14 yonga seti yıllık 200 milyonu aşan bir hedefe sahip. Kalan kısım da Huawei tarafından kullanılıyordu ancak ortaklığın bitmesi sonucunda muhtemelen bu bantlar da Apple tarafına geçti.
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Apple M1 yonga setinin de 5nm sürecinde üretiliyor oluşu TSMC’yi sıkıntıya soktu. Yıllık 20-30 milyon civarında üretilmesi beklenen Apple M1 yonga seti için TSMC’nin kapasitesi yok. Bu bakımdan ibre Samsung’a döndü.
Gelen bilgilere göre Apple bir kısım 5nm yongalarını Samsung’a ürettirmeyi planlıyor. Bunlar hangisi olacak belli değil. Apple A14 veya Apple M1 veya her ikisi belirli ölçeklerde olabilir. Apple böylece yoğun siparişlerini iki dökümcüye dağıtarak muhtemel sıkıntılarının da önüne geçmiş olacak. Diğer taraftan Samsung ekstra sipariş ile yeni bir gelir kanalı elde edecek.
https://www.techpowerup.com/274563/samsung-could-become-apples-newest-chip-supplier Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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O fiyatlarla zor canım be.
Trump totosunu boşuna yırtmadı, ama işte, yatırımcının derdi para olduğu için ülke içine gelmiyor üretim. Üstelik üretim değil sadece lojistik de ucuz olduğu için ülke dışında üretim.
Amerika sınırlarına girdiği an kar marjı en iyi hali ile %50 düşer ki mesela
bir iPhone fiyatı iki iPhone fiyatı (%100 kar majı var) iken, iPhone fiyatı 0.5 iPhone kar marjı ile satılabilir ancak. Değiştirmezler ise birim satış miktarı kesinlikle düşecektir.