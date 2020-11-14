Apple M1 yonga seti Samsung’a yaradı

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Bugüne kadar sadece iOS cihazları için ARM tabanlı özelleştirilmiş yongalar geliştiren Apple; bunların üretimini de TSMC dökümcüsüne yaptırıyordu. Ne var ki Apple M1 yonga seti ile birlikte artık masa üstü cihazları için de ikinci bir iş kolu ortaya çıktı ancak TSMC’nin bunu kaldıracak kapasitesi yok.

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TSMC normalde 5nm hatlarının büyük kısmını Apple için ayırmıştı zira Apple A14 yonga seti yıllık 200 milyonu aşan bir hedefe sahip. Kalan kısım da Huawei tarafından kullanılıyordu ancak ortaklığın bitmesi sonucunda muhtemelen bu bantlar da Apple tarafına geçti.

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Apple M1 yonga setinin de 5nm sürecinde üretiliyor oluşu TSMC’yi sıkıntıya soktu. Yıllık 20-30 milyon civarında üretilmesi beklenen Apple M1 yonga seti için TSMC’nin kapasitesi yok. Bu bakımdan ibre Samsung’a döndü.

Gelen bilgilere göre Apple bir kısım 5nm yongalarını Samsung’a ürettirmeyi planlıyor. Bunlar hangisi olacak belli değil. Apple A14 veya Apple M1 veya her ikisi belirli ölçeklerde olabilir. Apple böylece yoğun siparişlerini iki dökümcüye dağıtarak muhtemel sıkıntılarının da önüne geçmiş olacak. Diğer taraftan Samsung ekstra sipariş ile yeni bir gelir kanalı elde edecek.

https://www.techpowerup.com/274563/samsung-could-become-apples-newest-chip-supplier

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