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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple M1 yongasını da tehdit eden bir açık bulundu

    Güvenlik araştırmacıları web sitesi üzerinde JavScript motoru devre dışı bırakılsa bile HTML ve CSS kullanarak tarayıcılara arka kapı açabilen bir yöntem keşfetti.
    12 Mart 2021, 20:00 (3 gün)
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple M1 yongasını da tehdit eden bir açık bulundu

    Apple’ın çiçeği burnunda M1 yongası ilk ürünlerde kullanıcı ile buluşmaya başlarken önemli bir güvenlik tehdidi ortaya çıktı. Tarayıcı tabanlı açık Apple dahil masa üstü ve ARM; tüm işlemcileri etkiliyor.

    Yeni bir dönemi başlatabilir

    Güvenlik araştırmacılarından oluşan bir ekibin JavaScript motorunu devre dışı bırakmanın veya etkisiz hale getirmenin siber saldırılarda nasıl etkili olabileceğine dair yaptığı bir çalışmada ilginç sonuçlar elde edildi.

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    HTML ve CSS tabanlı hazırlanan saldırı yöntemi JavaScript motoru tamamen devre dışı bırakılsa dahi kullanıcının web aktivitelerini takip edebiliyor. Hatta VPN ve TOR gibi ağların da buna engel olamadığı görülmüş.

    Bu tarzda gerçekleştirilmiş ilk siber saldırı olduğu belirtilen yöntemin mikro mimari tabanlı site takip saldırılarına kapı açabileceği dile getiriliyor. Yöntem Intel ve AMD gibi masa üstü işlemcilerin yanı sıra Samsung ve Apple M1 gibi ARM tabanlı işlemcilerde de işe yarıyor. Hatta ARM tabanlı işlemcilerin saldırılara daha açık olduğu ifade ediliyor.

    Bu açığı önleme yöntemi ise alan adı koruma teknolojilerinde bölümleme yapmak. Geliştiricilerin donanımsal veya yazılımsal olarak bölümleme yapabileceği belirtiliyor. Şimdilik Apple M1 işlemcisinde açığın kullanıldığına dair bir veri yok. Apple konu ile yakından ilgileniyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/11/researchers-discover-javascript-free-attack-that-affects-apple-m1-chips
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Sebnem Ferah 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tarayıcı tabanlı açık Apple dahil masa üstü ve ARM; tüm işlemcileri etkiliyor.

    Başlığın gazına gelip, haberi okumadan yazacak olanlar için.
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    mert1907 (Mert Karakoç) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Başlığa Apple yazmasalar bu kadar okunmaz belki o yüzden böyle saçma sapan başlıklar atıyorlar.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple fanboyları toplanmış yine
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    T tolgatelli (Tolga Telli) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ....Şimdilik Apple M1 işlemcisinde açığın kullanıldığına dair bir veri yok....

    Ülkenin iş ahlakını özetleyen bir haber ve başlık..
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    mert1907 (Mert Karakoç) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Başlığa Apple yazmasalar bu kadar okunmaz belki o yüzden böyle saçma sapan başlıklar atıyorlar.
    Yanıtla +4
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    A aysensS 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple 1 kerede açıksız ürün üret be :)
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    T th9 3 gün ( Mesaj Silindi ) aysensS
    insan yapımı her şeyin bir açığı vardır
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    interwap (Volkan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Haberler bile artık Apple ekosistemine göre yazılıyor.
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    A aliceqper 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bağlığa bak çay demle :) Aslında arada "da" kelimesi var ama "da" yı kaç kişi okur bilemedim...
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    Sebnem Ferah 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tarayıcı tabanlı açık Apple dahil masa üstü ve ARM; tüm işlemcileri etkiliyor.

    Başlığın gazına gelip, haberi okumadan yazacak olanlar için.
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    smart1978 (X Y) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Sebnem Ferah
    Yani Apple M1 ler bile guvenli degilmis...
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    intel bunu beğendi
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