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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, Mac modellerinde artık kendi işlemcilerini kullanacağını duyuracak

    Teknoloji devi Apple yakında düzenleyeceği WWDC etkinliğinde, bundan böyle Mac modellerinde Intel'in değil, kendi işlemcilerini kullanacağını açıklayacak.
    2 sa.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, Mac modellerinde artık kendi işlemcilerini kullanacağını duyuracak
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    Bloomberg'in haberine göre Apple, yıllık geliştirici konferansında Intel yongalarını değiştirerek, Mac bilgisayar modellerinde kendi ana işlemcilerine geçiş yapacağını duyurmaya hazırlanıyor.

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    22 Haziran haftasında yapılacak olan etkinlikte, 2021'de yeni Mac'lerin piyasaya sürülmesinden önce geliştiricilere uyum sağlama zamanı verileceği de açıklanacak. Mac modellerinde kullanılacak olan yeni işlemciler, iPhone ve iPad çiplerinde kullanılan teknolojiyi temel alacağı belirtilirken, yeni üretilecek olan Mac'lerin macOS işletim sistemini kullanmaya devam edecekleri belirtiliyor.

    Mac tarihinde üçüncü kez işlemci değişti

    Apple'ın tasarladığı işlemcilerin bu makinelere güç verecek olması, Mac'in 36 yıllık tarihinde ilk kez olacak. Şirket bu zaman zarfında sadece  iki kez işlemci değişikliğine gitti. 1990'ların başında Apple, IBM ve Motorola ile birlikte geliştirdiği PowerPC adlı işlemciye geçiş yapmıştı. 2006 yılında WWDC'de Steve Jobs, PowerPC'den Intel'e geçtiğini duyurdu ve Apple, Ocak 2006'da ilk Intel tabanlı Mac'leri piyasaya sürdü.

    Apple, Mac modellerinde artık kendi işlemcilerini kullanacağını duyuracak
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    Şirket şimdi ise Mac serisinin tamamını en pahalı masaüstü bilgisayarlarda olduğu üzere Arm tabanlı işlemcilere geçirmeyi planlıyor. Apple, yeni işlemcileri geliştirmek için Arm lisanslı teknolojiyi kullanıyor. Bu mimari, Intel yongalarındaki temel teknolojiden farklı olduğundan, geliştiricilerin yazılımlarını yeni bileşenler için optimize etmeleri zaman alacak.

    Tüm bunlara ek olarak, Apple'ın PC pazarının yaklaşık yüzde 10'una sahip olduğu düşünülünce, yapılacak olan bu değişikliğin Intel işlemcili Mac satışlarını fazla etkilememesi bekleniyor.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-09/apple-plans-to-announce-move-to-its-own-mac-chips-at-wwdc?sref=XGCNUIEk Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    asertyu 31 dk.
    Eğer 2021 de sadece ARM tabanlı işlemci çıkaracaklarsa bunun altyapısını zaten yilladirdir yapmışlardır.Yoksa alınan macbookun ipadden farkı kalmaz.Bilgisayara başka işletim sistemi yüklensin diye bootcamp yazılımı ekleyen şirket zaten bunları düşünmüştür. Bu yıl maci yenileyecektim. Seneye bırakmak daha mantıklı gibi duruyor.Bionic ciple beraber yeni 14" Mb pro tanıtımı olursa çok süper olur
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    kreat 38 dk.
    Microsoft'un yapamadığını yapacak galiba. Tüm cihazlar için tek OS. Google tarafında Fuchsia geliştirilmekte. Apple'ın bu yarıştan geri kalmamak için böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Mobil cihaz ve tabletleri x86 mimarisine taşımaktansa pc yi ARM mimarisine taşıyacak ki böyle bir işlemci yok, en azından snapdragon kadar güçlü.



    Apple'ın 2021 Mac'te 12 çekirdekli 5nm ARM işlemci kullanacağı bildiriliyor



    https://www.theverge.com/platform/amp/2020/4/23/21232441/apple-arm-mac-2020-5nm-processor-12-cores
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    High Sierra 49 dk.
    Apple bu hamleyi zaten iPad Pro'dan beri yapmayı planlamıştı. Geçiş dönemi falan beklemeye gerek yok sanırım. Zaten Mac uygulamalarını da ARM'ye portlayan bir yazılım kullanıyorlar. En basit örneği full photoshop çalıştıran tek ARM (iOS) cihaz iPad Pro.



    Böylece Macbook Air ailesi emekli olur diye düşünüyorum.



    Tek sorunsal Macbook Pro grafik bileşeni bakımından nasıl bir doping alacak. Umarım ilk olarak AMD'nin, bu seçenek mümküj değilse de Imagination'un IMG isimli yeni serisinden faydalanılır. Apple GPU konusunda kötü değil fakat her tüketiciye sağlayacak performans artışı sunamadı CPU kanadı gibi.
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    SC0RPI0N (Sercan Çakıroğlu) 50 dk.
    Kim ne derse desin doğru donanımı kullandıktan sonra en stabili Windows 10 , Macbook'a Windows yüklenemezse sadece tasarım olarak kalır
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    alp.adalar (Alperen ADALAR) 37 dk. SC0RPI0N
    Windows 10 çok iyi donanımlarda bile uzun kullanımlarda şişiyor malesef. Ayrıca güncellemeler de çopu zaman sorunlu oluyor, çok basit bir güvenlik güncellemesi bile bir sorun yaratabiliyor. Uyumluluk ve kullanım kolaylığı açısından çok iyi evet ama bazı senaryolarda MacOS tepkiselliği sayesinde üretkenliği arttırıyor.
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    myhotyro (Myho Tyro) 1 sa.
    Evet, ARM işlemcili MacBook'lar daha uzun pil ömrü vaad edebilir, enerji verimliliği daha çok iyi olabilir, daha hafif ve taşınabilir olabilir. Amaaa...

    Mac'lerin PC ekosisteminde pazar payı %10 ise bunda Bootcamp, Parallels, VMware, Virtual Box ile Windows çalıştırabilmeleri de önemli bir etken. Mac kullanan çok sayıda profesyonel Windows da kullanmak zorunda. Bu birçok kişi için bir tercih değil, zorunluluk.

    ARM tabanlı işlemci ile bu mümkün olamayacaktır. Apple'da aptal değil, dolayısı ile Intel işlemcili Mac modelleri üretilmeye önemli bir süre devam edecektir. Etmez ise %10 pazar payı kaçınılmaz olarak gerileyecektir.

    Şekil olsun diye MacBook Pro alıp, MacOS'u hiç kullanmadan sadece Windows kurup kullanların sayısı da azımsanmayacak kadar fazla.
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    CoreXXX (fatih tat) 1 sa. myhotyro
    Sadece şekil için değil stabil ve şık olduğu içinde alan var şahidim
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 sa.
    ben yazılım firması sahibi olsam mac için yazılım geliştirmem bir daha. mevcut yazılımı sil baştan arm için kodla. zaman ve para kaybına bak.
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    interwap (Volkan ) 38 dk. murdocklawless
    Eğer ASM ile yazılmamışsa öyle bir şey olmaz. Hedef işlemci : ARM seçip tekrar derlersin, tamam.
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    6s 2 sa.
    8Bit devrini, MOS 6502 ve Motrola 6800 işlemcileri bir kenara bırakalım fakat motorla 68k işlemcileri de saymak gerek aslında. Görüldüğü gibi apple için platform çok önemli değil aslında her türlü tasarlayıp pazarlıyorlar.
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    zero fear 2 sa.
    İşlemci pazarı şenleniyor. Siz bilmezsiniz tek işlemci döneminde neler çektik, intel kullanıcılara zulüm ediyordu.
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 2 sa.
    Sonunda enerji verimliliği yüksek ve güçlü işlemciler geliyor. Mac’leri Arm’a geçirecekler, iPhone ve iPad zaten ARM tabanlı. Belki de iPad ve Mac marketleri ortak olur vs. Intel tabanlı bizler bu geçiş döneminde ne olacağız onu bilmiyorum tabi Fakat sonuçları herkes için güzel olacaktır, az enerji tükettiği için soğutması kolay ve uzun süre pili giden laptoplar zor değil.



    Edit: Yatırım tavsiyesi değil, gram anlamam ama eğer böyle bir şey olursa Intel’in borsa fiyatına ne olacak acaba? Pazarın %10’unu kaybetmiş olacaklar, ne olacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.
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    6s 2 sa. Silent Guardian
    Bizlere bir şey olmayacak(mac kullanmayanlar) eğer bir gün AMD ya da masaüstü pazarına talip güçlü bir firma ana akım arm işlemciler tasarlamazsa, 50 sene daha x86 kullanmaya devam edeceğiz.
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