Apple, Mac modellerinde artık kendi işlemcilerini kullanacağını duyuracak

Bloomberg'in haberine göre Apple, yıllık geliştirici konferansında Intel yongalarını değiştirerek, Mac bilgisayar modellerinde kendi ana işlemcilerine geçiş yapacağını duyurmaya hazırlanıyor.
Ayrıca Bkz. "Twitter, kimliğini doğrulayan herkese "mavi onay rozeti" vermeye hazırlanıyor"İlginizi Çekebilir Apple, gelecek Mac modellerinde Intel işlemciden vazgeçmeye hazırlanıyor
22 Haziran haftasında yapılacak olan etkinlikte, 2021'de yeni Mac'lerin piyasaya sürülmesinden önce geliştiricilere uyum sağlama zamanı verileceği de açıklanacak. Mac modellerinde kullanılacak olan yeni işlemciler, iPhone ve iPad çiplerinde kullanılan teknolojiyi temel alacağı belirtilirken, yeni üretilecek olan Mac'lerin macOS işletim sistemini kullanmaya devam edecekleri belirtiliyor.
Mac tarihinde üçüncü kez işlemci değişti
Apple'ın tasarladığı işlemcilerin bu makinelere güç verecek olması, Mac'in 36 yıllık tarihinde ilk kez olacak. Şirket bu zaman zarfında sadece iki kez işlemci değişikliğine gitti. 1990'ların başında Apple, IBM ve Motorola ile birlikte geliştirdiği PowerPC adlı işlemciye geçiş yapmıştı. 2006 yılında WWDC'de Steve Jobs, PowerPC'den Intel'e geçtiğini duyurdu ve Apple, Ocak 2006'da ilk Intel tabanlı Mac'leri piyasaya sürdü.
Şirket şimdi ise Mac serisinin tamamını en pahalı masaüstü bilgisayarlarda olduğu üzere Arm tabanlı işlemcilere geçirmeyi planlıyor. Apple, yeni işlemcileri geliştirmek için Arm lisanslı teknolojiyi kullanıyor. Bu mimari, Intel yongalarındaki temel teknolojiden farklı olduğundan, geliştiricilerin yazılımlarını yeni bileşenler için optimize etmeleri zaman alacak.
Tüm bunlara ek olarak, Apple'ın PC pazarının yaklaşık yüzde 10'una sahip olduğu düşünülünce, yapılacak olan bu değişikliğin Intel işlemcili Mac satışlarını fazla etkilememesi bekleniyor.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-09/apple-plans-to-announce-move-to-its-own-mac-chips-at-wwdc?sref=XGCNUIEk Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Apple'ın 2021 Mac'te 12 çekirdekli 5nm ARM işlemci kullanacağı bildiriliyor
https://www.theverge.com/platform/amp/2020/4/23/21232441/apple-arm-mac-2020-5nm-processor-12-cores
Böylece Macbook Air ailesi emekli olur diye düşünüyorum.
Tek sorunsal Macbook Pro grafik bileşeni bakımından nasıl bir doping alacak. Umarım ilk olarak AMD'nin, bu seçenek mümküj değilse de Imagination'un IMG isimli yeni serisinden faydalanılır. Apple GPU konusunda kötü değil fakat her tüketiciye sağlayacak performans artışı sunamadı CPU kanadı gibi.
Mac'lerin PC ekosisteminde pazar payı %10 ise bunda Bootcamp, Parallels, VMware, Virtual Box ile Windows çalıştırabilmeleri de önemli bir etken. Mac kullanan çok sayıda profesyonel Windows da kullanmak zorunda. Bu birçok kişi için bir tercih değil, zorunluluk.
ARM tabanlı işlemci ile bu mümkün olamayacaktır. Apple'da aptal değil, dolayısı ile Intel işlemcili Mac modelleri üretilmeye önemli bir süre devam edecektir. Etmez ise %10 pazar payı kaçınılmaz olarak gerileyecektir.
Şekil olsun diye MacBook Pro alıp, MacOS'u hiç kullanmadan sadece Windows kurup kullanların sayısı da azımsanmayacak kadar fazla.
Edit: Yatırım tavsiyesi değil, gram anlamam ama eğer böyle bir şey olursa Intel’in borsa fiyatına ne olacak acaba? Pazarın %10’unu kaybetmiş olacaklar, ne olacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.