Apple, Mac modellerinde artık kendi işlemcilerini kullanacağını duyuracak

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Bloomberg'in haberine göre Apple, yıllık geliştirici konferansında Intel yongalarını değiştirerek, Mac bilgisayar modellerinde kendi ana işlemcilerine geçiş yapacağını duyurmaya hazırlanıyor.

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Apple, gelecek Mac modellerinde Intel işlemciden vazgeçmeye hazırlanıyor

22 Haziran haftasında yapılacak olan etkinlikte, 2021'de yeni Mac'lerin piyasaya sürülmesinden önce geliştiricilere uyum sağlama zamanı verileceği de açıklanacak. Mac modellerinde kullanılacak olan yeni işlemciler, iPhone ve iPad çiplerinde kullanılan teknolojiyi temel alacağı belirtilirken, yeni üretilecek olan Mac'lerin macOS işletim sistemini kullanmaya devam edecekleri belirtiliyor.

Mac tarihinde üçüncü kez işlemci değişti

Apple'ın tasarladığı işlemcilerin bu makinelere güç verecek olması, Mac'in 36 yıllık tarihinde ilk kez olacak. Şirket bu zaman zarfında sadece iki kez işlemci değişikliğine gitti. 1990'ların başında Apple, IBM ve Motorola ile birlikte geliştirdiği PowerPC adlı işlemciye geçiş yapmıştı. 2006 yılında WWDC'de Steve Jobs, PowerPC'den Intel'e geçtiğini duyurdu ve Apple, Ocak 2006'da ilk Intel tabanlı Mac'leri piyasaya sürdü.

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Şirket şimdi ise Mac serisinin tamamını en pahalı masaüstü bilgisayarlarda olduğu üzere Arm tabanlı işlemcilere geçirmeyi planlıyor. Apple, yeni işlemcileri geliştirmek için Arm lisanslı teknolojiyi kullanıyor. Bu mimari, Intel yongalarındaki temel teknolojiden farklı olduğundan, geliştiricilerin yazılımlarını yeni bileşenler için optimize etmeleri zaman alacak.

Tüm bunlara ek olarak, Apple'ın PC pazarının yaklaşık yüzde 10'una sahip olduğu düşünülünce, yapılacak olan bu değişikliğin Intel işlemcili Mac satışlarını fazla etkilememesi bekleniyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-09/apple-plans-to-announce-move-to-its-own-mac-chips-at-wwdc?sref=XGCNUIEk

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