Apple, yeni Mac Studio'da SSD değiştirmeyi yazılım düzeyinde engelledi

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Yakın zamanda, Mac Studio bilgisayar birçok ülkede satışa çıktı ve meraklı kullanıcılar yeni ürünün ikinci bir SSD yuvasına sahip olduğunu öğrendiler. Kullanıcıların birçoğu bunu, gelecekte sistemlerini güçlendirecek bir fırsat olarak değerlendirdiler. Ancak SSD'nin kullanıcılar tarafından değiştirilmesinin mümkün olmadığı ortaya çıktı.

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Apple'dan çelişkili bir karar

Cihaz açıldıktan sonra sonra SSD'nin soketten kolayca çıkarılabileceği zaten biliniyor. Kullanıcılar, bir arıza durumunda veya daha büyük kapasiteli bir SSD takma isteğinde, üçüncü taraf bir üreticiden yeni ve ucuz bir sürücü satın almanın mümkün olacağını umuyorlardı (Apple'ın SSD'yi çıkarmama uyarısına rağmen). Ancak böyle bir senaryoda, yazılım kısıtlaması kullanıcıların SSD'yi değiştirmelerini mümkün kılmıyor.

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Yani eski SSD'yi çıkarıp yenisini takmak kolay olsa da bilgisayar yeni donanımı tanımadığı için SSD çalışmıyor. Bunun nedeni, yeni bir SSD'yi düzgün bir şekilde kurmak için gerekli yazılıma yalnızca Apple ve yetkili servislerin erişebilmesi. Bu da, Apple'ın Kendin Onar programına son derece ters bir durum. Apple'ın gelecekte bu diretmeden vazgeçmesi mümkün, ancak o vakte kadar yeni Mac Studio alırken ne kadar depolama alanına ihtiyacınız olduğuna kesin bir karar vermeniz gerekiyor.

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