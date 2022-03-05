Apple Mac Studio iddiaları gündemde

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Apple’ın masa üstü bilgisayar ailesinde kasa tarzında ürünlere ağırlık verilmiyor. Daha çok ekranlı bilgisayar modellerine yönelen Apple’ın Mac Mini ve Mac Pro haricinde kasa ürünü yok. Bu yıl üçüncü bir ürün görebiliriz.

Mac Studio iddiaları

Apple’ın Mac mini ve Mac Pro arasına bir ürün daha yerleştireceği iddiaları oldukça eskiye dayanıyor ancak bu kez biraz daha güç kazanmış gibi. Aslında yeni bir üründen ziyade isimlendirme tarafında değişiklik olacak gibi.

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Kaynaklara göre Mac Studio adında yeni bir ürün gündemde. Mac Studio ile birlikte Mac mini serisinde değişikliğe gidiliyor. Mac Studio temel olarak Mac mini tasarımı üzerinde yükseliyor. Daha doğrusu üst donanım versiyonunun yerini alıyor. Apple M1 Max yonga setinden başlayarak yeni nesil güçlü M yongalarına kadar seçenekler sunacak.

Mac mini artık biraz daha fiyata oynayan bir seri haline gelecek. Apple M1 sonrasında muhtemel M2 gibi başlangıç modellerine yer verecek. Bu seride bir ihtimal Apple M Pro modellerini de görebiliriz.

Diğer bir iddia ise Apple Studio Display hakkında. 6K Pro Display XDR monitör modelinin yerini alacak olan Apple Studio Display, 7K çözünürlüğe sahip olacak. Apple A13 yonga seti ile yapay zekâ gibi bazı işlemleri kendi üzerinde gerçekleştirecek ekranın henüz boyutu belli değil. Haftaya yapılacak Apple etkinliğinde bir bilgi paylaşılması beklenmiyor. Gidişata göre bu strateji gelecek seneye de sarkabilir.

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