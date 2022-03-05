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    Apple Mac Studio iddiaları gündemde

    Yıl içerisinde Apple ürün kategorisine Mac Studio adında yeni bir mini PC ve Apple Studio Display adında yeni bir yüksek çözünürlüklü ekran modeli ekleneceği iddiaları var.
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    Apple Mac Studio
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    Apple’ın masa üstü bilgisayar ailesinde kasa tarzında ürünlere ağırlık verilmiyor. Daha çok ekranlı bilgisayar modellerine yönelen Apple’ın Mac Mini ve Mac Pro haricinde kasa ürünü yok. Bu yıl üçüncü bir ürün görebiliriz.

    Mac Studio iddiaları

    Apple’ın Mac mini ve Mac Pro arasına bir ürün daha yerleştireceği iddiaları oldukça eskiye dayanıyor ancak bu kez biraz daha güç kazanmış gibi. Aslında yeni bir üründen ziyade isimlendirme tarafında değişiklik olacak gibi.

    Kaynaklara göre Mac Studio adında yeni bir ürün gündemde. Mac Studio ile birlikte Mac mini serisinde değişikliğe gidiliyor. Mac Studio temel olarak Mac mini tasarımı üzerinde yükseliyor. Daha doğrusu üst donanım versiyonunun yerini alıyor. Apple M1 Max yonga setinden başlayarak yeni nesil güçlü M yongalarına kadar seçenekler sunacak.

    Mac mini artık biraz daha fiyata oynayan bir seri haline gelecek. Apple M1 sonrasında muhtemel M2 gibi başlangıç modellerine yer verecek. Bu seride bir ihtimal Apple M Pro modellerini de görebiliriz.

    Diğer bir iddia ise Apple Studio Display hakkında. 6K Pro Display XDR monitör modelinin yerini alacak olan Apple Studio Display, 7K çözünürlüğe sahip olacak. Apple A13 yonga seti ile yapay zekâ gibi bazı işlemleri kendi üzerinde gerçekleştirecek ekranın henüz boyutu belli değil. Haftaya yapılacak Apple etkinliğinde bir bilgi paylaşılması beklenmiyor. Gidişata göre bu strateji gelecek seneye de sarkabilir.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 2 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 2 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 2 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 2 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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