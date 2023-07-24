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    Apple mağazalarında eve teslimat dönemi başlıyor

    iPhone 15 serisi yaklaşırken Apple, müşterilerine daha farklı hizmetler de sunmayı planlıyor. Apple mağazalarının yakında müşteri siparişleri için eve teslimat hizmeti sunabileceği belirtiliyor.
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    Apple mağazalarında eve teslimat dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Apple mağazaları halihazırda müşterilerin ürünleri satın alıp elleriyle evlerine götürdükleri bir satış modeli kullanıyor. Ancak görünüşe göre bu durum değişmek üzere. Aktarılanlara göre Apple, yakında mağazalarında yeni bir teslimat seçeneği ekleyecek. Müşteriler artık satın aldıkları ürünlerde eve teslimat seçeneğini kullanabilecek.

    Apple mağazaları eve teslimat yapacak

    Bloomberg'den Mark Gurman’a göre yeni EasyPay Online Ordering programının ağustos ayında mağazalarda kullanıma sunulacağını söyledi. Öte yandan mağazada eve teslimat sunma hamlesi daha büyük bir strateji değişikliğine işaret ediyor olabilir. Daha önce Apple mağaza çalışanları müşterilere yalnızca alışverişlerini online olarak yapmalarını önerebiliyor ya da müşterilerin siparişlerini web sitesi üzerinden doldurmalarına yardımcı olabiliyordu. Bu yeni program sayesinde Apple, eve teslimat seçeneğini, firmanın perakende EasyPay terminalleri ile bir araya getiriyor olacak.

    Yeni eve teslimat programı Apple mağazalarındaki stok durumunun da daha rahat kontrol edilmesini veya tasarruf elde edilmesini sağlayabilir. Ek olarak bir de pratik bir kolaylık sunulmuş oluyor. iMac ya da Mac Pro gibi büyük hacimli ürünleri satın alan müşteriler artık ürünü mağaza dışına taşımak yerine evlerine kargolatabilecek.

    Gurman ayrıca bu hamlenin Apple'ın Vision Pro gözlüğü için uygulayacağı perakende satış stratejisine de yardımcı olabileceğini düşünüyor. Bilindiği üzere Vision Pro’nun birbirinden farklı aksesuarları olacak ve her mağazada bu aksesuarlar stokta bulunmayabilir. Müşterinin istediği Vision Pro kurulumunun herhangi bir parçası mağazada stokta yoksa, eksik parça doğrudan müşteriye gönderilebilecek ve böylece olası bir satış yapılamama durumu önlenebilecek.

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