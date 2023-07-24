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    Netflix, Vision Pro’ya özel bir uygulama yapmayı planlamıyor

    Popüler akış hizmeti Netflix, neredeyse çoğu platformda yerel uygulamasıyla yer alıyor. Ancak Netflix, henüz yerel bir Vision Pro uygulaması yapmayı planlamıyor.
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    Netflix, Vision Pro’ya özel bir uygulama yapmayı planlamıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz aylarda Vision Pro gözlüğünü tanıtarak sanal alemlere doğru dev bir adım attı. Platform için geliştiricilere yazılım geliştirme kiti sağlayan Apple, özel uygulamalar ile diğerler rakip platformlardan farklılaşmak istiyor. Ancak görünüşe göre Netflix, Vision Pro’ya özel bir uygulama yapmayı en azından şimdilik planlamıyor.

    Netflix, Vision Pro için uygulama geliştirmeyecek

    Bloomberg'den Mark Gurman'ın belirttiğine göre Netflix, Vision Pro için yerel bir uygulama yapmayacak fakat bunun yerine mevcut iPad uygulamasının Apple'ın yakında çıkacak karma gerçeklik gözlüğünde çalışmasına izin verecek. Gurman'ın yazısında belirttiği gibi, Vision Pro yazılımını sıfırdan oluşturmak istemeyen geliştiricilerin iki seçeneği var: iPad uygulamalarının cihazda olduğu gibi çalışmasına izin vermek ya da Vision Pro için ince ayar yapmak. Netflix ilk seçeneği tercih etmiş olsa da, bunun bilinçli olup olmadığını bilmiyoruz. Bilindiği üzere Netflix, Apple'ın uygulama içi satın alım politikasına ilk karşı çıkanlardan birisiydi.

    Netflix, Vision Pro’ya özel bir uygulama yapmayı planlamıyor Tam Boyutta Gör
    Vision Pro piyasaya sürüldüğünde, herhangi bir değişiklik yapmadan çalıştırabileceği devasa bir iPad uygulamaları kütüphanesi ile hayatına başlayacak. Ayrıca, Disney Plus'ın cihaza geleceği de lansman sırasında duyurulmuştu. Gurman’a göre Microsoft da Vision Pro için yazılım geliştirecek. Öte yandan Gurman’a göre platformdaki uygulamalar mevcut iPhone ve iPad’dekilere kıyasla çok daha pahalı olacak. Gurman, platformdaki uygulamaların çoğu için 20 doların standartlaşabileceğini ve profesyonel uygulamaların 50 ila 250 dolar arasında olabileceğini söylüyor.

    Vision Pro, önümüzdeki yılın başlarında 3.499 dolar fiyat etiketiyle çıkacak. İlk yılda cihazın üretim hacmi de düşük olacak. Dolayısıyla yüksek fiyat, erken benimseyen teknoloji meraklıları için büyük bir sorun olmayacaktır. İlerleyen dönemlerde fiyatlarda düşüş olası. Diğer yandan cihaza yönelik özel uygulamaların gelmesi gerektiği de aşikar. Zira kullanıcılar iPad'lerinde kullandıkları aynı arayüzü gördüklerinde bir süre sonra sıkılabilirler.

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    Evren7 3 gün önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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