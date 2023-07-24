Netflix, Vision Pro’ya özel bir uygulama yapmayı planlamıyor

Netflix, Vision Pro için uygulama geliştirmeyecek
Bloomberg'den Mark Gurman'ın belirttiğine göre Netflix, Vision Pro için yerel bir uygulama yapmayacak fakat bunun yerine mevcut iPad uygulamasının Apple'ın yakında çıkacak karma gerçeklik gözlüğünde çalışmasına izin verecek. Gurman'ın yazısında belirttiği gibi, Vision Pro yazılımını sıfırdan oluşturmak istemeyen geliştiricilerin iki seçeneği var: iPad uygulamalarının cihazda olduğu gibi çalışmasına izin vermek ya da Vision Pro için ince ayar yapmak. Netflix ilk seçeneği tercih etmiş olsa da, bunun bilinçli olup olmadığını bilmiyoruz. Bilindiği üzere Netflix, Apple'ın uygulama içi satın alım politikasına ilk karşı çıkanlardan birisiydi.
Vision Pro, önümüzdeki yılın başlarında 3.499 dolar fiyat etiketiyle çıkacak. İlk yılda cihazın üretim hacmi de düşük olacak. Dolayısıyla yüksek fiyat, erken benimseyen teknoloji meraklıları için büyük bir sorun olmayacaktır. İlerleyen dönemlerde fiyatlarda düşüş olası. Diğer yandan cihaza yönelik özel uygulamaların gelmesi gerektiği de aşikar. Zira kullanıcılar iPad'lerinde kullandıkları aynı arayüzü gördüklerinde bir süre sonra sıkılabilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)