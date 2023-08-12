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    Apple Music, Android tarafında yeni özelliklerle güncelleniyor: İşte yenilikler

    iOS 17 ile Apple Müzik uygulamasına gelen yeni özellikler Android telefon kullanıcılarına da sunulacak. Apple Music Android sürümüne birçok yenilik geliyor.     
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    Apple, iOS 17 güncellemesiyle Apple Müzik uygulamasına da birkaç yenilik getirdi. Şu an çalınan ekranı ve şarj jeneriği için ayrılmış bir bölüm dahil olmak üzere birçok yeni özellik eklendi. Yeniliklerin Android tarafına ne zaman geleceği merak konusuydu. Apple Music Android beta sürümünde yeni özellikler görüldü.

    Apple Müzik Android uygulamasına gelecek yenilikler

    Android için Apple Müzik uygulamasının yeni beta sürümü (v.4.3.0) Eylül’de yayınlanacak iOS 17 ile gelen tüm önemli yeni özellikleri içeriyor. Albüm kapağının animasyonlu halini göstermekle kalmayan, kapak resimlerini uzatan, daha sürükleyici deneyim sunan yeni Şu An Çalınan ekranına sahip. Yeni şarjı jeneriği bölümünde sanatçıların yanı sıra şarkı sözleri, prodüksiyon, mühendislik için jeneriği göstererek dinleyicilere şarkının yapımında yer alan kişilerin detaylı bir listesini sunuyor. Şarkıların artık Dolby Atmos ve Kayıpsız formatında olup olmadığı da belirtiliyor. Üç noktaya dokunarak açılan menüden Jeneriği Görüntüle seçeneğiyle erişilebiliyor.

    Apple Müzik beta programına katılarak bu yeni özellikleri herkesten önce deneyimleyebilirsiniz.

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