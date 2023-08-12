Apple Music, Android tarafında yeni özelliklerle güncelleniyor: İşte yenilikler

Apple Müzik Android uygulamasına gelecek yenilikler
Android için Apple Müzik uygulamasının yeni beta sürümü (v.4.3.0) Eylül’de yayınlanacak iOS 17 ile gelen tüm önemli yeni özellikleri içeriyor. Albüm kapağının animasyonlu halini göstermekle kalmayan, kapak resimlerini uzatan, daha sürükleyici deneyim sunan yeni Şu An Çalınan ekranına sahip. Yeni şarjı jeneriği bölümünde sanatçıların yanı sıra şarkı sözleri, prodüksiyon, mühendislik için jeneriği göstererek dinleyicilere şarkının yapımında yer alan kişilerin detaylı bir listesini sunuyor. Şarkıların artık Dolby Atmos ve Kayıpsız formatında olup olmadığı da belirtiliyor. Üç noktaya dokunarak açılan menüden Jeneriği Görüntüle seçeneğiyle erişilebiliyor.
Apple Müzik beta programına katılarak bu yeni özellikleri herkesten önce deneyimleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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