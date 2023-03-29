Apple Music Classical indirmeye sunuldu

Tam Boyutta Gör Apple’ın klasik müzik severler için geliştirdiği bağımsız Apple Music Classical uygulaması indirmeye sunuldu. Firma pek çok orkestra ile iş birliği yaparak özel kütüphaneleri kullanıcılara sunacak.

Apple Music Classical başladı

Apple Music Classical uygulaması, orijinal müzik uygulamasında klasik müzik dinlemek isteyen ancak dev kütüphanenin içerisinde kaybolan kullanıcıları hedefliyor. 2021 yılında satın alınan ve sonrasında kapatılan Primephonic müzik servisinin altyapısı üzerine inşa edilmiş Apple Music Classical için özel koleksiyonlar da hazırlandı.

Apple Music Classical duyuruldu 2 hf. önce eklendi

Toplamda 5 milyondan fazla parça içeren uygulamada yeni başlayanlar için 700 oynatma listesi hazırlanmış. Londra Senfoni Orkestrası, Şikago Senfoni Orkestrası, New York Times Filarmoni Orkestrası gibi önemli ekiplerle iş birliği yapılarak özel koleksiyonlar da uygulamaya eklenmiş.

192 kHz/24 bit seviyesine kadar kayıpsız ses kalitesi, mekânsal sesi destekleyen yüzlerce parça, uygulamaya özel binlerce klasik müzik albümü kullanıcılara sunulacak. Ayrıca bestecilerin hayatı, çalışmalarının anlatımı ve farklı rehberler gibi yazılı içerikler de olacak.

Apple Music aboneleri uygulamayı ücretsiz olarak kullanabiliyor ancak yeni kullanıcılar Apple Music Classical aboneliği için ayda 14.99$ ödeyecek. iOS 15.4 ve sonrası iPhone modelleri için bölge bölge erişime açılan uygulama önümüzdeki aylarda Android’e de gelecek.

Apple Music Classical Music Ücretsiz 16,6 MB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.