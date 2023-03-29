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    Anlık Bildirim

    Apple Music Classical indirmeye sunuldu

    Apple Music Classical uygulaması orijinal uygulamanın içerisinde kaybolmak istemeyen klasik müzik severler için iyi bir alternatif olacak. Üstelik mevcut Apple Music aboneliği yeterli.
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    Apple Music Classical Tam Boyutta Gör
    Apple’ın klasik müzik severler için geliştirdiği bağımsız Apple Music Classical uygulaması indirmeye sunuldu. Firma pek çok orkestra ile iş birliği yaparak özel kütüphaneleri kullanıcılara sunacak.

    Apple Music Classical başladı

    Apple Music Classical uygulaması, orijinal müzik uygulamasında klasik müzik dinlemek isteyen ancak dev kütüphanenin içerisinde kaybolan kullanıcıları hedefliyor. 2021 yılında satın alınan ve sonrasında kapatılan Primephonic müzik servisinin altyapısı üzerine inşa edilmiş Apple Music Classical için özel koleksiyonlar da hazırlandı.

    Toplamda 5 milyondan fazla parça içeren uygulamada yeni başlayanlar için 700 oynatma listesi hazırlanmış. Londra Senfoni Orkestrası, Şikago Senfoni Orkestrası, New York Times Filarmoni Orkestrası gibi önemli ekiplerle iş birliği yapılarak özel koleksiyonlar da uygulamaya eklenmiş.

    192 kHz/24 bit seviyesine kadar kayıpsız ses kalitesi, mekânsal sesi destekleyen yüzlerce parça, uygulamaya özel binlerce klasik müzik albümü kullanıcılara sunulacak. Ayrıca bestecilerin hayatı, çalışmalarının anlatımı ve farklı rehberler gibi yazılı içerikler de olacak.

    Apple Music aboneleri uygulamayı ücretsiz olarak kullanabiliyor ancak yeni kullanıcılar Apple Music Classical aboneliği için ayda 14.99$ ödeyecek. iOS 15.4 ve sonrası iPhone modelleri için bölge bölge erişime açılan uygulama önümüzdeki aylarda Android’e de gelecek.

    Apple Music Classical Apple Music Classical Apple Music Classical Apple Music Classical Music Ücretsiz 16,6 MB

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 1 gün önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 3 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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