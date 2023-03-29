Apple Music Classical indirmeye sunuldu

Apple Music Classical başladı
Apple Music Classical uygulaması, orijinal müzik uygulamasında klasik müzik dinlemek isteyen ancak dev kütüphanenin içerisinde kaybolan kullanıcıları hedefliyor. 2021 yılında satın alınan ve sonrasında kapatılan Primephonic müzik servisinin altyapısı üzerine inşa edilmiş Apple Music Classical için özel koleksiyonlar da hazırlandı.
Toplamda 5 milyondan fazla parça içeren uygulamada yeni başlayanlar için 700 oynatma listesi hazırlanmış. Londra Senfoni Orkestrası, Şikago Senfoni Orkestrası, New York Times Filarmoni Orkestrası gibi önemli ekiplerle iş birliği yapılarak özel koleksiyonlar da uygulamaya eklenmiş.
192 kHz/24 bit seviyesine kadar kayıpsız ses kalitesi, mekânsal sesi destekleyen yüzlerce parça, uygulamaya özel binlerce klasik müzik albümü kullanıcılara sunulacak. Ayrıca bestecilerin hayatı, çalışmalarının anlatımı ve farklı rehberler gibi yazılı içerikler de olacak.
Apple Music aboneleri uygulamayı ücretsiz olarak kullanabiliyor ancak yeni kullanıcılar Apple Music Classical aboneliği için ayda 14.99$ ödeyecek. iOS 15.4 ve sonrası iPhone modelleri için bölge bölge erişime açılan uygulama önümüzdeki aylarda Android’e de gelecek.
Apple Music Classical Music Ücretsiz 16,6 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)