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    Apple Music'in Android sürümüne uyku zamanlayıcısı geliyor

    Apple Music uygulamasının Android sürümüne uyku zamanlayıcısı eklendi. Beta sürüme dahil edilen özellik önümüzdeki birkaç hafta içerisinde genel kullanıma sunulacak.
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    Apple Music'in Android sürümüne uyku zamanlayıcısı geliyor
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    Apple Music'in Android sürümü yakında uyku zamanlayıcısı özelliğine sahip olacak. Uygulamanın 3.10 numaralı en son beta sürümünün APK dosyasında, sleeptimer_end_of_show ve sleeptimer_end_of_episode parametrelerini içeren kod satırları keşfedildi.

    Beta sürümde gizli olan uyku zamanlayıcısı henüz aktif değil. Söz konusu özellik 15 dakika ile 1 saat arasında bir zaman aralığı seçmenize olanak tanıyacağı gibi geçerli şarkı bittiğinde veya geçerli çalma listesi sona erdiğinde müziğin otomatik olarak kesilmesini sağlayacak.

    Apple Music'in Android sürümüne uyku zamanlayıcısı geliyor
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    iOS sürümünden daha pratik ve kapsamlı

    Uyku zamanlayıcısı iPhone ve iPad'de yerleşik Saat uygulaması üzerinden ayarlanıyor. Ancak Android sürümünde bu özelliğe doğrudan uygulamanın içinden erişebileceksiniz. Bununla birlikte özelleştirme seçeneklerinin daha kapsamlı olduğunu belirtelim.

    Yeni özellik şüphesiz ki müzik dinlerken uyuya kalanlar için son derece faydalı olacak. Uyku zamanlayıcısı işlevini içeren güncellemenin önümüzdeki birkaç hafta içinde kararlı kanal aracılığı ile genel kullanıma sunulması bekleniyor.

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    C
    Command-01 4 gün önce

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    L
    linkci_sude 6 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 6 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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