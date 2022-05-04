Apple Music'in Android sürümüne uyku zamanlayıcısı geliyor

Tam Boyutta Gör

Apple Music'in Android sürümü yakında uyku zamanlayıcısı özelliğine sahip olacak. Uygulamanın 3.10 numaralı en son beta sürümünün APK dosyasında, sleeptimer_end_of_show ve sleeptimer_end_of_episode parametrelerini içeren kod satırları keşfedildi.

Apple uyarıda bulundu: iPhone fiyatları yükselebilir 23 sa. önce eklendi

Beta sürümde gizli olan uyku zamanlayıcısı henüz aktif değil. Söz konusu özellik 15 dakika ile 1 saat arasında bir zaman aralığı seçmenize olanak tanıyacağı gibi geçerli şarkı bittiğinde veya geçerli çalma listesi sona erdiğinde müziğin otomatik olarak kesilmesini sağlayacak.

Tam Boyutta Gör

iOS sürümünden daha pratik ve kapsamlı

Uyku zamanlayıcısı iPhone ve iPad'de yerleşik Saat uygulaması üzerinden ayarlanıyor. Ancak Android sürümünde bu özelliğe doğrudan uygulamanın içinden erişebileceksiniz. Bununla birlikte özelleştirme seçeneklerinin daha kapsamlı olduğunu belirtelim.

Yeni özellik şüphesiz ki müzik dinlerken uyuya kalanlar için son derece faydalı olacak. Uyku zamanlayıcısı işlevini içeren güncellemenin önümüzdeki birkaç hafta içinde kararlı kanal aracılığı ile genel kullanıma sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.