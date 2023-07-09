Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, OLED teknolojisini benimseme konusunda biraz yavaş adımlarla ilerliyor. Bazı iPhone ve Apple Watch ürünleri OLED teknolojisinden yararlanıyor olsa da henüz iPad ve MacBook ürünleri bu teknolojiden yararlanamadı. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre OLED ekranlı bir iPad Pro çok uzaklarda olmayabilir.

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Araştırma şirketi Omdia'nın yeni bir raporuna göre Apple'ın OLED ekranı, 2024 yılında 11 inç ve 13 inç iPad Pro modellerine getirme yolunda ilerlediği bildiriliyor. Görünüşe göre söz konusu modellerin üretimi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlayacak. Kaynak ayrıca Apple'ın düşük sıcaklıkta çok kristalli oksit (LTPO) OLED panelleri kullanmayı planladığını da iddia etti.

OLED ekranlı MacBook, 2027'ye ertelendi

Apple'ın oldukça iyi olan Mini LED ekranlarıyla karşılaştırıldığında bile OLED'e geçmenin mükemmel kontrast, HDR ve piksel başına ışık kontrolü için mükemmel siyahlar gibi birçok avantajı bulunmakta. Elde edilecek güç verimliliği avantajları da bulunmakta. LTPO teknolojisi ise daha fazla güç tasarrufu için dinamik ekran yenileme hızı ayarına izin verecektir.

Tam Boyutta Gör Ancak rapor bu güzel haber ile birlikte üzücü bir bilgi de paylaştı. Rapora göre Apple'ın 13 inç ve 15 inç OLED MacBook modellerinin tanıtımı 2027 yılına kadar ertelendi. Yani Apple, şimdilik OLED iPad'ler üzerinde daha yoğun bir şekilde çalışmakta.

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Apple, OLED ekranlı iPad Pro'yu 2024'te piyasaya sürecek