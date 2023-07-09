Apple, OLED ekranlı iPad Pro'yu 2024'te piyasaya sürecek

Araştırma şirketi Omdia'nın yeni bir raporuna göre Apple'ın OLED ekranı, 2024 yılında 11 inç ve 13 inç iPad Pro modellerine getirme yolunda ilerlediği bildiriliyor. Görünüşe göre söz konusu modellerin üretimi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlayacak. Kaynak ayrıca Apple'ın düşük sıcaklıkta çok kristalli oksit (LTPO) OLED panelleri kullanmayı planladığını da iddia etti.
OLED ekranlı MacBook, 2027'ye ertelendi
Apple'ın oldukça iyi olan Mini LED ekranlarıyla karşılaştırıldığında bile OLED'e geçmenin mükemmel kontrast, HDR ve piksel başına ışık kontrolü için mükemmel siyahlar gibi birçok avantajı bulunmakta. Elde edilecek güç verimliliği avantajları da bulunmakta. LTPO teknolojisi ise daha fazla güç tasarrufu için dinamik ekran yenileme hızı ayarına izin verecektir.Kaynakça https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21906 https://appleinsider.com/articles/23/07/07/apple-pushing-forward-with-2024-oled-ipad-pro-release Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)