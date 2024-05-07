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    Apple Arcade'e biri ödüllü beş yeni oyun geliyor

    Apple, Haziran ayında Apple Arcade platformuna gelecek yeni oyunları duyurdu. Bunlardan biri ödüllü ve Apple Vision Pro kullanıcıları için tasarlanmış bir oyun. 
    Apple Arcade Haziran gelecek yeni oyunlar Tam Boyutta Gör
    Apple, öde ve oyna mobil oyun platformu Apple Arcade’e yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Macera oyunu Return to Monkey Island, retro oyun severlerin ilgisini çekecek platform oyunu Tomb of the Mask, Apple tasarım ödüllü Where Cards Fall dahil olmak üzere Apple Arcade’e Haziran’da beş yeni oyun geliyor.

    Apple Arcade’e gelecek yeni oyunlar

    • Rabbids: Legends of the Multiverse: Ubisoft - Macera kart oyunu (6 Haziran)
    • Return to Monkey Island+: Devolver Digital - İşaretle ve tıkla macera oyunu (6 Haziran)
    • Tomb of the Mask+: Playgendary - Retro arcade oyunu (6 Haziran)
    • Fabulous - Wedding Disaster+: GameHouse - Zaman yönetimi oyunu (6 Haziran)
    • Where Cards Fall: Apple Vision Pro için uzamsal bulmaca oyunu (30 Mayıs)

    Where Cards Fall (Apple Vision Pro’ya özel)

    Where Cards Fall Apple Vision Pro oyunu Tam Boyutta Gör
    2020 Apple tasarım ödülünü kazanan Where Cards Falloyunu 30 Mayıs’taApple Arcade gelecek ancak yalnızca Apple Vision Pro kullanıcıları oynayabilecek. Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü için özel olarak tasarlanmış kontroller sunan oyun, tam üç boyutlu derinliğine sahip uzamsal bulmacalar içeriyor.

    Rabbids: Legends of the Multiverse

    Rabbids: Legends of the Multiverse Apple Arcade kart oyunu Tam Boyutta Gör
    Rabbids: Legends of the Multiverse, Ubisoft’un 6 Haziran’da Apple Arcade’e gelecek kart macera oyunu. Oyuncular, şövalye, ninja, korsan, kovboy, tavşan ve diğer karakterlerden oluşan en iyi takımı (daha doğrusu desteyi) oluşturmaya çalışıyor. Sonrasında arenalarda birebir (PvP) mücadele ediyorlar. Vahşi Batı temalı kart oyunu sıra tabanlı ilerliyor.

    Return to Monkey Island+

    Return to Monkey Island+ Apple Arcade bulmaca oyunu Tam Boyutta Gör
    Return to Monkey Island+, serinin yaratıcısı Ron Gilbert’in efsanevi macera oyunları The Secret of Monkey Island ve Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge’in devamı. Oyun, Guybrush Threepwood'un, zombi korsan düşmanı LeChuck ve gerçek aşkı Elaine Marley'nin hikayesini devam ettiriyor. Klasik işaretle ve tıkla macera oyunlarından farklı kontroller sunan oyunda oyuncular bulmacaları çözüyor, adaları keşfediyor. Bu oyunda 6 Haziran’da Apple Arcade’e eklenecek.

    Tomb of the Mask

    Tomb of the Mask Apple Arcade retro oyun Tam Boyutta Gör
    Tomb of the Mask+, sizi içinden çıkılması zor bir labirente alıyor. Oyuncular, duvarlara kolayca tırmanmalarını sağlayan garip bir maske bulmak için bir mezara giriyor. Maske ve tuhaf yeni yeteneklerle donatılan oyuncular, bu aksiyon dolu retro tarzı platform oyununda çeşitli tuzaklarla, düşmanlarla, oyun mekanikleriyle ve güçlendiricilerle karşılaşıyor. Retro ve labirent oyunlarını sevenlerin ilgisini çekecek oyun, 6 Haziran’da Apple Arcade platformuna geliyor.

    Fabulous - Wedding Disaster+

    Fabulous - Wedding Disaster+ Apple Arcade düğün oyunu Tam Boyutta Gör
    Fabulous - Wedding Disaster+ moda, romantizm, ünlü dedikoduları ve zaman yönetimi oyunlarını sevenlerini ilgisini çekecek bir oyun. Oyuncular bu oyunda düğün planlama dünyasına adım atıyor ve gelinlikler tasarlıyor. Düğün temalı eğlenceli bir oyun. Fabulous da 6 Haziran’da Apple Arcade platformunda oynanabilir olacak.

    Apple Arcade fiyatı ne kadar?

    Apple Arcade aylık 69.99 TL olarak fiyatlandırılıyor. 1 ay ücretsiz denemeye ek olarak bir Apple cihazı aldığınızda 3 ay ücretsiz abonelik hediye ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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