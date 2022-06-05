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    Apple, sanal gerçeklik deneyimini geliştirmek için Hollywood yönetmenleri ile görüşüyor

    Karma gerçeklik gözlüğünü yakında tanıtacak olan Apple, sanal gerçeklik deneyimini geliştirmek için Hollywood yönetmenleri ile görüşüyor. Apple’ın ilk akıllı gözlüğü 2023’te çıkış yapacak.
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    Apple, özel VR deneyimi için Hollywood yönetmenleri arıyor
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    Yakın bir gelecekte akıllı telefonlar kadar önemli bir teknoloji parçası olacak akıllı gözlükler, her geçen gün daha da gelişiyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, önümüzdeki 10 yıl için ciddi akıllı gözlük projeleri geliştiriyor. Apple’ın önümüzdeki yıl içerisinde ilk karma (sanal ve arttırılmış gerçeklik) gözlüğünün tanıtılması bekleniyor. Karma gözlüğünün geliştirilmesinde son aşamalarda olan firma, özel bir sanal gerçeklik deneyimi sunmak için Hollywood yönetmenleri ile görüşüyor.

    Apple Jon Favreau ile görüşüyor

    Yeni bir rapora göre Apple, sanal gerçeklik deneyimini geliştirmek için Iron-Man, Iron-Man 2 ve Mandalorian yönetmenlerinden olan Jon Favreau ile görüşüyor. Favreau, Apple TV+ platformunda yayınlanan Prehistoric Planet isimli serinin yapımcılığını üstleniyor. Rapora göre Favreau, Apple’ın karma gözlüğü için serideki dinozorları içeren bir deneyim geliştiriyor. Ayrıca rapor, Apple’ın ilk gözlüğünün tasarımını kayak gözlüğüne benzetiyor.

    Apple, özel VR deneyimi için Hollywood yönetmenleri arıyor
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    Apple’ın Jon Favreau dışında kimlerle görüştüğü bilinmiyor ancak firma, ilk akıllı gözlüğünün popülaritesini arttırmak için büyük isimlerle anlaşabilir. Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü 2023’te çıkış yapacak ancak önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek WWDC’de cihaz hakkında ilk bilgilere erişebiliriz.

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    Piêr Dé Sans 2 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 2 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 3 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 4 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 4 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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