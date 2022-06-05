Apple, sanal gerçeklik deneyimini geliştirmek için Hollywood yönetmenleri ile görüşüyor

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Yakın bir gelecekte akıllı telefonlar kadar önemli bir teknoloji parçası olacak akıllı gözlükler, her geçen gün daha da gelişiyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, önümüzdeki 10 yıl için ciddi akıllı gözlük projeleri geliştiriyor. Apple’ın önümüzdeki yıl içerisinde ilk karma (sanal ve arttırılmış gerçeklik) gözlüğünün tanıtılması bekleniyor. Karma gözlüğünün geliştirilmesinde son aşamalarda olan firma, özel bir sanal gerçeklik deneyimi sunmak için Hollywood yönetmenleri ile görüşüyor.

Apple Jon Favreau ile görüşüyor

Yeni bir rapora göre Apple, sanal gerçeklik deneyimini geliştirmek için Iron-Man, Iron-Man 2 ve Mandalorian yönetmenlerinden olan Jon Favreau ile görüşüyor. Favreau, Apple TV+ platformunda yayınlanan Prehistoric Planet isimli serinin yapımcılığını üstleniyor. Rapora göre Favreau, Apple’ın karma gözlüğü için serideki dinozorları içeren bir deneyim geliştiriyor. Ayrıca rapor, Apple’ın ilk gözlüğünün tasarımını kayak gözlüğüne benzetiyor.

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Apple’ın Jon Favreau dışında kimlerle görüştüğü bilinmiyor ancak firma, ilk akıllı gözlüğünün popülaritesini arttırmak için büyük isimlerle anlaşabilir. Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü 2023’te çıkış yapacak ancak önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek WWDC’de cihaz hakkında ilk bilgilere erişebiliriz.

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