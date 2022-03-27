Apple Pay artık Rus kartlı ödeme sistemi olan Mir'i desteklemeyecek

Teknoloji devi Apple, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya on binlerce asker gönderme kararının ardından 1 Mart'ta, Rusya'daki Apple Pay'in kullanımını Rus Mastercard ve Visa'yı engelleyerek kısıtlamıştı. Ayrıca ürün satışını da durduran Apple, Rusya'ya yönelik bu sefer başka bir erişim engeli koydu.
Sberbank, Apple Pay'in Rus Mir kartını desteklemeyeceğini söyledi
Apple Pay, Rusya'daki kullanımını her ne kadar Rus Mastercard ve Visa kartlar üzerinden engellese de Rusya'nın yerel sistemi Mir üzerinden Apple Pay kullanımı devam ediyordu. Ancak Rusya'nın Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi (NSPK), Apple Pay ödeme hizmetinin, 24 Mart'tan beri Mir kartlarını desteklemediğini bildirdi.
Böylece Apple Pay, Rusya'nın en büyük borç veren ve ödeme sistemi olan Mir kartlı ödeme sistemi için hizmetini askıya alarak Rusların hizmeti kullanmaya devam etmesine izin veren önemli bir boşluğu kapatmış oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"