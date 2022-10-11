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    PC pazarı düşüşe devam ediyor, Apple oralı bile değil

    PC pazarı son sürat gerilemeye devam ederken Apple ise hiç oralı değil. Firma üçüncü çeyrekte rekor Mac bilgisayar satışı gerçekleştirdi. Kriz Apple müşterilerini etkilememiş gibi. 
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    Apple Tam Boyutta Gör
    Pandemi dönemindeki toz pembe günlerin sonuna gelen PC pazarı, global ekonomik daralma ile birlikte serbest düşüşe geçti. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15 düşen pazar üçüncü çeyrekte de aynı sonucu verecek.

    PC pazarı adeta çakılıyor

    Yapılan ön araştırmalara göre yılın üçüncü çeyreğinde PC pazarı yüzde 15 düşüş yaşayarak 74.2 milyon satış rakamına geriledi. Sektörün devleri büyük gerileme yaşarken Apple’ın şaşırtıcı biçimde rekor satış yaptığı görüldü.

    Sektör lideri Lenovo 16.88 milyon adet ürün satışı ile yüzde 16 düşüş kaydetmiş. HP ise 12.7 milyon satış ile yüzde 27.8 gibi dikkat çekici bir düşüşe imza atmış. Dell de 11.9 milyon satış ile yüzde 21 düşüş yaşamış.

    Apple ise büyük bir sürprize imza atmış. Özellikle yeni Mac cihazlarının da etkisiyle 10 milyon satış yapan Apple yaklaşık yüzde 40 büyümüş ve yüzde 13.5 pazar payına ulaşmış. Geçen yıl aynı dönem Dell ile arasında iki kat pazar payı farkı olan Apple’ın bu yıl farkı kapattığı görülüyor. Henüz Apple mali tablolarını açıklamadı ancak bu rekor tablolara da yansıyacaktır.

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    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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