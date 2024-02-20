Galaxy Ring’in ardından “Apple Ring” geliyor

Apple Ring için süreç hızlanmış olabilir
Apple Ring hakkında çok fazla bulunmuyor ancak Apple’ın yıllardır akıllı yüzükler için çeşitli patentler aldığını biliyoruz. Firma, Galaxy Ring hamlesinden sonra planlarını hızlandırmış olabilir. Bununla birlikte Apple Ring’in sürekli sağlık verilerini takip edebileceği söyleniyor. Ayrıca Apple Watch ile entegrasyon ile Apple’ın sağlık alanındaki elini güçlendirmesi muhtemel.
Apple Ring, şimdilik bir söylentiden ibaret olsa da akıllı yüzük pazarının gittikçe büyüdüğü de bir gerçek. Business Research Insight'a göre pazarın 2031 yılına kadar 10 kat büyümesi bekleniyor. Sektörün öncülerinden olan Oura gibi firmaların yanında Samsung’un da Galaxy Ring ile piyasaya girmesi büyümeyi hızlandıracaktır. Bu arada Galaxy Ring'in kan akışını ölçme özelliğinin yanı sıra EKG izleme, uyku takibi, diğer cihazları kontrol etme ve uzaktan kablosuz ödeme yapma gibi yeteneklere sahip olması bekleniyor. Ayrıca çeşitli el tipleriyle uyumlu olması için cihazın farklı boyutlarının olacağı da söyleniyor. Apple Ring özelinde böyle bir ürünün var olup olmadığını ise bizlere zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.