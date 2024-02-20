Galaxy Ring’in ardından “Apple Ring” geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung, Unpacked 2024 etkinliğinin en sonunda Galaxy Ring adındaki akıllı yüzüğünü sergilemişti. Galaxy Ring’in bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya girmesi beklenirken Apple’ın bir rakip ürün üzerinde çalıştığı bildirildi. Aktarılanlara göre Apple Ring olarak adlandırılan cihaz kullanıcıların sağlık verilerini takip edebilecek.

Apple Ring için süreç hızlanmış olabilir

Apple Ring hakkında çok fazla bulunmuyor ancak Apple’ın yıllardır akıllı yüzükler için çeşitli patentler aldığını biliyoruz. Firma, Galaxy Ring hamlesinden sonra planlarını hızlandırmış olabilir. Bununla birlikte Apple Ring’in sürekli sağlık verilerini takip edebileceği söyleniyor. Ayrıca Apple Watch ile entegrasyon ile Apple’ın sağlık alanındaki elini güçlendirmesi muhtemel.

Samsung Galaxy Ring Temmuz'da tanıtılabilir 5 sa. önce eklendi

Apple Ring, şimdilik bir söylentiden ibaret olsa da akıllı yüzük pazarının gittikçe büyüdüğü de bir gerçek. Business Research Insight'a göre pazarın 2031 yılına kadar 10 kat büyümesi bekleniyor. Sektörün öncülerinden olan Oura gibi firmaların yanında Samsung’un da Galaxy Ring ile piyasaya girmesi büyümeyi hızlandıracaktır. Bu arada Galaxy Ring'in kan akışını ölçme özelliğinin yanı sıra EKG izleme, uyku takibi, diğer cihazları kontrol etme ve uzaktan kablosuz ödeme yapma gibi yeteneklere sahip olması bekleniyor. Ayrıca çeşitli el tipleriyle uyumlu olması için cihazın farklı boyutlarının olacağı da söyleniyor. Apple Ring özelinde böyle bir ürünün var olup olmadığını ise bizlere zaman gösterecek.

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