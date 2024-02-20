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    Anlık Bildirim

    Galaxy Ring’in ardından “Apple Ring” geliyor

    Samsung, bu yılın başlarında düzenlediği etkinlikte Galaxy Ring adındaki akıllı yüzüğünü tanıtmıştı. Aktarılanlara göre Apple, Samsung’a rakip olacak bir “Apple Ring” üzerinde çalışıyor.
    Galaxy Ring’in ardından “Apple Ring” geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, Unpacked 2024 etkinliğinin en sonunda Galaxy Ring adındaki akıllı yüzüğünü sergilemişti. Galaxy Ring’in bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya girmesi beklenirken Apple’ın bir rakip ürün üzerinde çalıştığı bildirildi. Aktarılanlara göre Apple Ring olarak adlandırılan cihaz kullanıcıların sağlık verilerini takip edebilecek.

    Apple Ring için süreç hızlanmış olabilir

    Apple Ring hakkında çok fazla bulunmuyor ancak Apple’ın yıllardır akıllı yüzükler için çeşitli patentler aldığını biliyoruz. Firma, Galaxy Ring hamlesinden sonra planlarını hızlandırmış olabilir. Bununla birlikte Apple Ring’in sürekli sağlık verilerini takip edebileceği söyleniyor. Ayrıca Apple Watch ile entegrasyon ile Apple’ın sağlık alanındaki elini güçlendirmesi muhtemel.

    Apple Ring, şimdilik bir söylentiden ibaret olsa da akıllı yüzük pazarının gittikçe büyüdüğü de bir gerçek. Business Research Insight'a göre pazarın 2031 yılına kadar 10 kat büyümesi bekleniyor. Sektörün öncülerinden olan Oura gibi firmaların yanında Samsung’un da Galaxy Ring ile piyasaya girmesi büyümeyi hızlandıracaktır. Bu arada Galaxy Ring'in kan akışını ölçme özelliğinin yanı sıra EKG izleme, uyku takibi, diğer cihazları kontrol etme ve uzaktan kablosuz ödeme yapma gibi yeteneklere sahip olması bekleniyor. Ayrıca çeşitli el tipleriyle uyumlu olması için cihazın farklı boyutlarının olacağı da söyleniyor. Apple Ring özelinde böyle bir ürünün var olup olmadığını ise bizlere zaman gösterecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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