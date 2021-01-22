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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple sanal gerçeklik kaskı prototip aşamasında

    Kaynaklar güçlü bir işlemci ve yüksek çözünürlüklü lensler barındıran kaskın prototip aşamasında olduğunu belirtiyor ancak halen çözülmesi gereken problemler barındırıyor.
    31 dk.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple sanal gerçeklik kaskı prototip aşamasında
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    Apple’ın sanal gerçeklik teknolojilerine olan ilgisi uzun süredir biliniyor ve iOS cihazlarında da buna uygun bir şekilde yazılım/donanım yatırımı yapmaya devam ediyor. Son bilgiler sanal gerçeklik kaskının prototip aşamasına geldiği yönünde.

    Apple VR kaskı neler sunacak?

    Bloomberg tarafından kaynaklara dayandırılarak verilen haberde Apple’ın sanal gerçeklik çalışmalarının ete kemiğe büründüğü ifade ediliyor. Apple sanal gerçeklik ve zengin gerçeklik için ayrı ayrı kasklar geliştirmek istediği belirtiliyor ancak öncelik sanal gerçeklikte.

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    Apple bu süreçte prototip aşamasına gelmiş durumda. Kumaş kaplı bir gövdeye sahip olan sanal gerçeklik kaskı gelecek dönemde Apple M1 ile başabaş gidecek özel bir işlemciyi bünyesinde barındıracak.

    Bazı prototiplerde dış kısma kamera yerleştirildiği belirtiliyor ve bu sayede dış ortam da taranabiliyor. Kask için rOS kod adlı bir iOS sürümü geliştirilmiş ve uygulama mağazası ile gerekli destek de sağlanıyor.

    Bununla birlikte kaskın çok ısındığı ve bir fan yerleştirildiği belirtiliyor. Haliyle boyutları da büyümüş. Uzun kullanım için pek ideal olmayan kaskın lensleri de maliyetleri yukarı çekiyor. Kaynaklar kaskın ana akım kullanıma uygun olabilmesi için Apple’ın önünde uzun bir yol olduğunu dile getiriyor.

    Bu bakımdan yakın bir gelecekte Apple’ın sanal gerçeklik kaskı piyasaya çıkmayacak gibi görünüyor. En erken 2022 sonları veya 2023 başlarında Apple VR kaskı tanıtımını görme şansımız olabilir.



    https://www.engadget.com/apple-vr-standalone-headset-fabric-fan-prescription-lenses-bloomberg-130143142.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    6 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    sanal gerçeklik ile ilgili hiçbir şey denemem. gözümü bozuyor.
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