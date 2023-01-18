Apple, şimdi de Rusya tarafından para cezasına çarptırıldı

Apple, geliştiricileri kısıtlamakla suçlanıyor
Bilindiği üzere Apple, rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle birçok davaya konu oldu. Bununla birlikte Ekim 2021'de başlatılan soruşturma kapsamında Rusya’nın federal Anti-Tekel Servisi (FAS), Apple'ın uygulama mağazası politikaları ile rekabet yasasını ihlal ettiğini öne sürmüştü. Günümüze kadar devam eden davada ise nihai karar verildi.
Bugün yapılan açıklamada FAS, "iOS uygulama geliştiricilerinin, müşterilere uygulama içindeki üçüncü taraf ödeme yöntemleri hakkında bilgi vermemesi için Apple tarafından kısıtlandığını" söyledi. Bu bağlamda kullanıcılara tek bir ödeme yöntemi sunulduğunu belirten komisyon, şirkete 1,2 milyar ruble (17,4 milyon dolar) para cezası verdi.
Alınan karara henüz Apple cephesinden bir yanıt gelmedi. Ancak Cuppertino devi, ABD ve AB'de başlatılan davalar sonucunda, App Store kısıtlamalarını kaldırmak ve geliştiricilerin alternatif ödeme sistemlerini kullanmasına izin vermek zorunda kaldı. Bildirilenlere göre Apple'ın cezayı iki ay içinde ödemesi gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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