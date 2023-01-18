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    Anlık Bildirim

    Apple, şimdi de Rusya tarafından para cezasına çarptırıldı

    Rusya, App Store kısıtlamaları nedeniyle soruşturma başlattığı Apple'ın rekabet yasasını ihlal ettiğine karar verdi. Cuppertino devi, 1,2 milyar ruble (17,4 milyon dolar) ödeyecek.
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    Apple, şimdi de Rusya tarafından para cezasına çarptırıldı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Aralık ayında Japonya tarafından 105 milyon dolarlık para cezasına çarptırılan Apple, aldığı cezalar ile gündemde kalmaya devam ediyor. Cuppertino devi şimdi de, Rusya’da lider konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,2 milyar ruble (17,4 milyon dolar) ödeyecek.

    Apple, geliştiricileri kısıtlamakla suçlanıyor

    Bilindiği üzere Apple, rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle birçok davaya konu oldu. Bununla birlikte Ekim 2021'de başlatılan soruşturma kapsamında Rusya’nın federal Anti-Tekel Servisi (FAS), Apple'ın uygulama mağazası politikaları ile rekabet yasasını ihlal ettiğini öne sürmüştü. Günümüze kadar devam eden davada ise nihai karar verildi. 

    Bugün yapılan açıklamada FAS, "iOS uygulama geliştiricilerinin, müşterilere uygulama içindeki üçüncü taraf ödeme yöntemleri hakkında bilgi vermemesi için Apple tarafından kısıtlandığını" söyledi. Bu bağlamda kullanıcılara tek bir ödeme yöntemi sunulduğunu belirten komisyon, şirkete 1,2 milyar ruble (17,4 milyon dolar) para cezası verdi.

    Alınan karara henüz Apple cephesinden bir yanıt gelmedi. Ancak Cuppertino devi, ABD ve AB'de başlatılan davalar sonucunda, App Store kısıtlamalarını kaldırmak ve geliştiricilerin alternatif ödeme sistemlerini kullanmasına izin vermek zorunda kaldı. Bildirilenlere göre Apple'ın cezayı iki ay içinde ödemesi gerekecek. 

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