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    Apple şimdiden 180 bin adet Vision Pro satmış olabilir

    Apple, bir süredir 3.499 dolarlık Vision Pro’yu ön siparişe açmış durumda ve yeni gelen bilgilere göre firma, şimdiden 180 bin adet satış rakamına ulaşmış olabilir.
    Apple şimdiden 180 bin adet Vision Pro satmış olabilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın 3.499 dolarlık Vision Pro'su açık bir şekilde herkese göre değil ancak ilk satış rakamları beklentilerin üstünde görünüyor. Analist Min-Chi Kuo'nun ön sipariş envanteri ve sevkiyat süresine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, şirket geçtiğimiz hafta sonu 160.000 ila 180.000 adet Vision Pro başlığı sattı.

    Vision Pro beklentiyi aştı ama…

    Vision Pro’nun ilk ön sipariş haftasında kabaca 180 bin adet satış rakamına ulaşması önceki 80 bin adetlik satış beklentilerini çoktan aşmış durumda. Bu kulağa olumlu bir haber gibi gelse de Kuo, nakliye sürelerinin ilk 48 saat içinde değişmemesinin talepte hızlı bir düşüşe işaret edebileceğine dikkat çekiyor. Bu aslında mantıklı bir varsayım. Zira iPhone siparişlerinde ilk 24 ila 48 saatte talepten dolayı sevkiyat sürelerinde istikrarlı bir artış görülüyordu.

    Kuo, cihazın 80.000 adetlik ilk üretim rakamına göre tükenmiş olsa bile, bunun Apple'ın 1,2 milyar aktif kullanıcısının yalnızca yaklaşık yüzde 0,007'sini oluşturduğunu ve bunun da Vision Pro'yu "çok niş bir ürün" haline getirdiğini sözlerine ekledi. Yani teknoloji devinin, bu yılki WWDC'den bir süre önce - muhtemelen Haziran ayında - gerçekleşeceği söylenen küresel lansmanından önce bir şekilde kulaklığa olan talebi artırması ve sürdürmesi gerekecek.

    Bunlara ek olarak Vision Pro, özellikle YouTube, Spotify veya Netflix gibi bazı ana akım uygulamaların eksikliği göz önüne alındığında, mevcut haliyle ortalama bir tüketici için çok fazla şey sunmuyor. Ve 3.499 dolarlık bu fiyat etiketi sadece “başlangıç”. 256 GB için geçerli olan bu fiyatı 512 GB için 3.699 dolarve 1 TB alana sahip versiyon için ise 3.899 dolarlık fiyat etiketi takip ediyor. Ekstra batarya, kılıf vb. aksesuarlar ile de bu fiyat 4.800 dolara kadar çıkabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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