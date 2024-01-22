Tam Boyutta Gör Apple'ın 3.499 dolarlık Vision Pro'su açık bir şekilde herkese göre değil ancak ilk satış rakamları beklentilerin üstünde görünüyor. Analist Min-Chi Kuo'nun ön sipariş envanteri ve sevkiyat süresine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, şirket geçtiğimiz hafta sonu 160.000 ila 180.000 adet Vision Pro başlığı sattı.

Vision Pro beklentiyi aştı ama…

Vision Pro’nun ilk ön sipariş haftasında kabaca 180 bin adet satış rakamına ulaşması önceki 80 bin adetlik satış beklentilerini çoktan aşmış durumda. Bu kulağa olumlu bir haber gibi gelse de Kuo, nakliye sürelerinin ilk 48 saat içinde değişmemesinin talepte hızlı bir düşüşe işaret edebileceğine dikkat çekiyor. Bu aslında mantıklı bir varsayım. Zira iPhone siparişlerinde ilk 24 ila 48 saatte talepten dolayı sevkiyat sürelerinde istikrarlı bir artış görülüyordu.

Kuo, cihazın 80.000 adetlik ilk üretim rakamına göre tükenmiş olsa bile, bunun Apple'ın 1,2 milyar aktif kullanıcısının yalnızca yaklaşık yüzde 0,007'sini oluşturduğunu ve bunun da Vision Pro'yu "çok niş bir ürün" haline getirdiğini sözlerine ekledi. Yani teknoloji devinin, bu yılki WWDC'den bir süre önce - muhtemelen Haziran ayında - gerçekleşeceği söylenen küresel lansmanından önce bir şekilde kulaklığa olan talebi artırması ve sürdürmesi gerekecek.

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Bunlara ek olarak Vision Pro, özellikle YouTube, Spotify veya Netflix gibi bazı ana akım uygulamaların eksikliği göz önüne alındığında, mevcut haliyle ortalama bir tüketici için çok fazla şey sunmuyor. Ve 3.499 dolarlık bu fiyat etiketi sadece “başlangıç”. 256 GB için geçerli olan bu fiyatı 512 GB için 3.699 dolarve 1 TB alana sahip versiyon için ise 3.899 dolarlık fiyat etiketi takip ediyor. Ekstra batarya, kılıf vb. aksesuarlar ile de bu fiyat 4.800 dolara kadar çıkabiliyor.

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Apple şimdiden 180 bin adet Vision Pro satmış olabilir