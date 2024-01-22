Apple şimdiden 180 bin adet Vision Pro satmış olabilir

Vision Pro beklentiyi aştı ama…
Vision Pro’nun ilk ön sipariş haftasında kabaca 180 bin adet satış rakamına ulaşması önceki 80 bin adetlik satış beklentilerini çoktan aşmış durumda. Bu kulağa olumlu bir haber gibi gelse de Kuo, nakliye sürelerinin ilk 48 saat içinde değişmemesinin talepte hızlı bir düşüşe işaret edebileceğine dikkat çekiyor. Bu aslında mantıklı bir varsayım. Zira iPhone siparişlerinde ilk 24 ila 48 saatte talepten dolayı sevkiyat sürelerinde istikrarlı bir artış görülüyordu.
Kuo, cihazın 80.000 adetlik ilk üretim rakamına göre tükenmiş olsa bile, bunun Apple'ın 1,2 milyar aktif kullanıcısının yalnızca yaklaşık yüzde 0,007'sini oluşturduğunu ve bunun da Vision Pro'yu "çok niş bir ürün" haline getirdiğini sözlerine ekledi. Yani teknoloji devinin, bu yılki WWDC'den bir süre önce - muhtemelen Haziran ayında - gerçekleşeceği söylenen küresel lansmanından önce bir şekilde kulaklığa olan talebi artırması ve sürdürmesi gerekecek.
Bunlara ek olarak Vision Pro, özellikle YouTube, Spotify veya Netflix gibi bazı ana akım uygulamaların eksikliği göz önüne alındığında, mevcut haliyle ortalama bir tüketici için çok fazla şey sunmuyor. Ve 3.499 dolarlık bu fiyat etiketi sadece “başlangıç”. 256 GB için geçerli olan bu fiyatı 512 GB için 3.699 dolarve 1 TB alana sahip versiyon için ise 3.899 dolarlık fiyat etiketi takip ediyor. Ekstra batarya, kılıf vb. aksesuarlar ile de bu fiyat 4.800 dolara kadar çıkabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.