iPhone 17 Air görüntüleri paylaşıldı: Kullanıcıları üzebilir

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Tam Boyutta Gör iPhone 16 ve 16 Pro'nun üzerinden yalnızca 2 ay geçti ancak şimdiden iPhone 17 özelliklerinin nasıl olacağı konuşulmaya başlandı. Bunlardan en önemlisi ise kuşkusuz iPhone 17 Plus yerine gelmesi beklenen iPhone 17 Air modeli oldu diyebiliriz. Şimdi iPhone 17 Air modelinin tasarımı gösteren bazı yeni görüntüler paylaşıldı.

Kamera merkeze taşınıyor

Yeni bir sızıntıya göre iPhone 17 Air, merkezi konumlandırılmış bir kamera çıkıntısı ile geliyor. Dolayısıyla köşede yer alan klasik arka kamera düzeni rafa kaldırılmış olacak. Üstelik daha önceki SE modellerine kıyasla Air sürümünde ikili kamera kurulumu ile karşılaşacağız ve cihazın 1.299 ila 1.499 dolar arasında fiyatlandıracağı söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Yeni tasarım doğrulandığı takdirde, iPhone 17 Air sürümünün diğer modellerden ayrışacağını söyleyelim. Ayrıca "ince" olarak adlandırılan bu modelin, başlangıçta yüksek yoğunluklu bir pil sayesinde kalınlık ve ağırlık konusunda rakipsiz olacağı söylentisi vardı. Ancak Apple'ın bu teknolojiyi uygulamada engellerle karşılaştığı ve tasarım hedeflerini geri çektiği belirtiliyor.

iPhone 17 işlemcisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

iPhone 17 Air'ın yanı sıra, iPhone 17 Pro modellerinin de önemli değişiklikler veya iyileştirmeler getireceği söyleniyor; Pro Max modelinin potansiyel olarak 48 MP periskop telefoto lens içermesi, uzak çekim fotoğraflarda Android amiral gemilerine daha güçlü bir rakip haline getirecek. Ancak tasarım yönünden büyük bir değişim olmayacağı kesin.

iPhone 17 Air beklenen özellikleri

iPhone 17 Air’ın tasarımı ve özellikleri hakkında çelişkili söylentiler var ancak çoğu kaynak yaklaşık 6.6 inç ekrana sahip olacağı konusunda hemfikir. Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo cihazın standart A19 çipi, Dinamik Ada, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G modeme sahip olmasını bekliyor. Geçtiğimiz ay da Pu, telefonun alüminyum çerçeve, Face ID, tek 48 megapiksel arka kamera, 24 megapiksel ön kamera ve Apple Intelligence için 8 GB RAM'e sahip olacağını söyledi.

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