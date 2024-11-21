iPhone 17 Air görüntüleri paylaşıldı: Kullanıcıları üzebilir

Kamera merkeze taşınıyor
Yeni bir sızıntıya göre iPhone 17 Air, merkezi konumlandırılmış bir kamera çıkıntısı ile geliyor. Dolayısıyla köşede yer alan klasik arka kamera düzeni rafa kaldırılmış olacak. Üstelik daha önceki SE modellerine kıyasla Air sürümünde ikili kamera kurulumu ile karşılaşacağız ve cihazın 1.299 ila 1.499 dolar arasında fiyatlandıracağı söyleniyor.
iPhone 17 Air'ın yanı sıra, iPhone 17 Pro modellerinin de önemli değişiklikler veya iyileştirmeler getireceği söyleniyor; Pro Max modelinin potansiyel olarak 48 MP periskop telefoto lens içermesi, uzak çekim fotoğraflarda Android amiral gemilerine daha güçlü bir rakip haline getirecek. Ancak tasarım yönünden büyük bir değişim olmayacağı kesin.
iPhone 17 Air beklenen özellikleri
iPhone 17 Air’ın tasarımı ve özellikleri hakkında çelişkili söylentiler var ancak çoğu kaynak yaklaşık 6.6 inç ekrana sahip olacağı konusunda hemfikir. Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo cihazın standart A19 çipi, Dinamik Ada, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G modeme sahip olmasını bekliyor. Geçtiğimiz ay da Pu, telefonun alüminyum çerçeve, Face ID, tek 48 megapiksel arka kamera, 24 megapiksel ön kamera ve Apple Intelligence için 8 GB RAM'e sahip olacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.