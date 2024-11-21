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    Anlık Bildirim

    iPhone 17 Air görüntüleri paylaşıldı: Kullanıcıları üzebilir

    iPhone 17 Plus yerine gelmesi beklenen iPhone 17 Air modeline ait görüntüler paylaşıldı. Bir süredir gündemde olan model, radikal bir tasarım değişikliği ile geliyor.
    iPhone 17 Air görüntüleri paylaşıldı: Kullanıcıları üzebilir Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 ve 16 Pro'nun üzerinden yalnızca 2 ay geçti ancak şimdiden iPhone 17 özelliklerinin nasıl olacağı konuşulmaya başlandı. Bunlardan en önemlisi ise kuşkusuz iPhone 17 Plus yerine gelmesi beklenen iPhone 17 Air modeli oldu diyebiliriz. Şimdi iPhone 17 Air modelinin tasarımı gösteren bazı yeni görüntüler paylaşıldı. 

    Kamera merkeze taşınıyor

    Yeni bir sızıntıya göre iPhone 17 Air, merkezi konumlandırılmış bir kamera çıkıntısı ile geliyor. Dolayısıyla köşede yer alan klasik arka kamera düzeni rafa kaldırılmış olacak. Üstelik daha önceki SE modellerine kıyasla Air sürümünde ikili kamera kurulumu ile karşılaşacağız ve cihazın 1.299 ila 1.499 dolar arasında fiyatlandıracağı söyleniyor.

    iPhone 17 Air görüntüleri paylaşıldı: Kullanıcıları üzebilir Tam Boyutta Gör
    Yeni tasarım doğrulandığı takdirde, iPhone 17 Air sürümünün diğer modellerden ayrışacağını söyleyelim. Ayrıca "ince" olarak adlandırılan bu modelin, başlangıçta yüksek yoğunluklu bir pil sayesinde kalınlık ve ağırlık konusunda rakipsiz olacağı söylentisi vardı. Ancak Apple'ın bu teknolojiyi uygulamada engellerle karşılaştığı ve tasarım hedeflerini geri çektiği belirtiliyor. 

    iPhone 17 Air'ın yanı sıra, iPhone 17 Pro modellerinin de önemli değişiklikler veya iyileştirmeler getireceği söyleniyor; Pro Max modelinin potansiyel olarak 48 MP periskop telefoto lens içermesi, uzak çekim fotoğraflarda Android amiral gemilerine daha güçlü bir rakip haline getirecek. Ancak tasarım yönünden büyük bir değişim olmayacağı kesin.

    iPhone 17 Air beklenen özellikleri

    iPhone 17 Air’ın tasarımı ve özellikleri hakkında çelişkili söylentiler var ancak çoğu kaynak yaklaşık 6.6 inç ekrana sahip olacağı konusunda hemfikir. Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo cihazın standart A19 çipi, Dinamik Ada, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G modeme sahip olmasını bekliyor. Geçtiğimiz ay da Pu, telefonun alüminyum çerçeve, Face ID, tek 48 megapiksel arka kamera, 24 megapiksel ön kamera ve Apple Intelligence için 8 GB RAM'e sahip olacağını söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 10 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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