Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Store internet mağazası kapandı; zam mı geliyor?

    Erken saatlerde kepenk indiren Apple Store internet mağazası merakı da arttırdı. iPhone 12, iPad Air 2020 gibi ürünlerin ön siparişi yanında belirli ürünlere fiyat güncellemesi de gündemde.
    6 gün
    4,4b
    1
    9
    iPhone
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Apple Store internet mağazası kapandı; zam mı geliyor?
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın geleneksel olarak yeni ürün lansmanları sonrasında internet mağazasını tamamen kapatarak güncellemeler yapmasına alıştık. Bugün de Apple Store internet mağazası erişime kapandı.

    Yeni ürünler mi zam mı?

    Geçtiğimiz günlerde yapılan iPhone 12 etkinliği sonrasında bugün de yeni modellerin ön siparişe açılması bekleniyor. iPhone 12 serisinde ilk olarak iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin ön siparişi başlayacak. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri için ise Kasım ayını beklemek gerekiyor. HomePod mini de yine gelecek ay ön siparişe açılıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 12 için geri sayım başladı

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Ayrıca yeni iPad Air modelinin de fiyatı açıklanmış ancak ön sipariş tarihi belirtilmemişti. 10.9 inçlik Liquid Retina ekranı, Apple A14 Bionic yonga seti, 64GB/256GB depolama seçenekleri gibi özellikleri olan yeni iPad Air hatırlanacağı üzere WiFi için 5799TL-7199TL ve 4G için 6999TL-8399TL fiyat etiketleri belirlenmişti.

    Apple Store internet mağazası kapandı; zam mı geliyor?

    Bunlar haricinde iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri mağazadan kaldırıldı. iPhone Xr, iPhone SE ve iPhone 11 modellerinin fiyatları indirime girmişti ancak ülkemizde nasıl bir fiyat ayarlaması yapılacak bilinmiyor.

    Diğer taraftan döviz hareketliliği ve vergi güncellemeleri nedeniyle mevcut ürün portföyünde bir fiyat güncellemesi olabileceği de dilden dile dolaşıyor. Mac ürünleri, AirPods veya Beats kulaklıkların fiyatlarında güncellemeler de görebiliriz.



    https://store.apple.com/tr Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    43 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 6 gün en beğenilen
    Ülkede zam gelmeyen şey mi kaldı.
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hareketliperde (tuluy ....) 6 gün
    Alamayacağımız fiyatları merak ile bekliyoruz
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 6 gün
    sıkıntı yok vestelimiz var
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    mgrbz (Mehmet Gürbüz) 6 gün
    iPhone 11 kutusundan da şarj cihazı çıkmıyor artık. Gelen güncelleme bunun içindi galiba.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Commandonter35 (Burak TÜRKSOY) 6 gün yeni yorumcu
    iPhone'larda zam yok hayret neden kapandı sistem peki anlayamadım.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    runeterra (Cenk ISKIN) 6 gün
    Evet arkadaşlar macbooklara 1000-2000 tl arası zam geldi.



    Hatta saha önceden geldide son günlerde cihaz aldıysanız bazı modellerin fiyatları sepette zamlı görünüyordu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 6 gün
    sıkıntı yok vestelimiz var
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 6 gün en beğenilen
    Ülkede zam gelmeyen şey mi kaldı.
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Commandonter35 (Burak TÜRKSOY) 6 gün yeni yorumcu
    zamcık!
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gowlet 6 gün
    Gelmezse mucize..
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hareketliperde (tuluy ....) 6 gün
    Alamayacağımız fiyatları merak ile bekliyoruz
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün PS5 DualSense kontrolcüsü konsoldan önce geliyor 6 gün Analogue yine ilginç bir retro konsol tasarımıyla geliyor 6 gün Doğa fotoğrafçılarına Viz.y akıllı kamera 6 gün AMD Ryzen 9 5950X işlemcisi MacOS altında 6 GHz’e hız aşırtıldı 6 gün Nvidia NVDEC ve NVENC tablosunu Ampere ile güncelledi 6 gün "Türk SİHA'ları ile Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teknolojisini imha ettik" 6 gün 2020 Ford Mustang Mach 1 Avrupa pazarına giriş yaptı 6 gün Mi Band 5 artık Türkçe! "Xiaomi Mi Band 5 incelemesi" 6 gün Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre güneş enerjisi, artık kömür ve gazdan daha ucuz 6 gün Sony gözlüksüz 3D görüntü gösterebilen yeni ekranını tanıttı 6 gün Dikkat: Windows 10'un yeni sürücü doğrulama modeli hatalara yol açabilir 6 gün Görünmez Yunan Denizaltısını Türk Silahlı Kuvvetlerinin anbean takip ettiği ortaya çıktı 6 gün Apple cihazları Intercom özelliğine geçiş yapıyor 6 gün Yaban arılarından elde edilen peptid molekülü bakteri enfeksiyonlarında kullanılabilir 6 gün Subaru Forester'a Sport donanım seviyesi geldi 6 gün Hem radar hem silah: İLTER Drone Tespit ve Engelleme Sistemi 6 gün PS5 Dijital Versiyonu Türkiye'de 2021'e kaldı 6 gün Apple ve Telegram arasında App Store kuralları tartışması çıktı 6 gün Google Asistan'a mırıldanarak şarkı bulma özelliği geldi 6 gün PlayStation 5 Türkiye fiyatı belli oldu 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Apple Store internet mağazası kapandı; zam mı geliyor? Sonraki iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max satıştan kaldırıldı 6 gün S-400'lerin bugün test edilmesi bekleniyor 6 gün Daha ucuz Mi True Wireless Earbuds 2C kulaklık tanıtıldı 6 gün Akıllı telefon uygulaması şizofrenik relapsları önceden tahmin edebilir 1 hf. Xbox Series X arayüzü 1080p, PS5 arayüzü ise 4K çözünürlük ve HDR desteği ile geliyor 1 hf. iPhone 12 serisinin 5G hızları neden farklı 1 hf. Facebook, yenilenebilir enerjinin çok daha etkin depolanması için yapay zekâyı devreye soktu 1 hf. İşte elektrikli araç dünyasının Megane'ı: Yeni Renault Megane eVision konsepti tanıtıldı 1 hf. Yeni Dacia Spring, Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya geldi 1 hf. Elgato yakalama kartları Xbox Series X/S konsollarına hazır 1 hf. Elektrikli Lucid Air'in en ucuz versiyonu da ortaya çıktı 1 hf. Imagination B serisi grafik birimleri 6TFLOPS performans vadediyor 1 hf. Kafayı sallayan titreşimli kulaklık! "Corsair HS60 Haptic incelemesi" 1 hf. Elon Musk, 7 koltuklu Tesla Model Y için tarih verdi 1 hf. HomePod Mini hoparlörü Thread bağlantı teknolojisini destekliyor 1 hf. 55 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 1 hf. Bilim insanları, ilk kez oda sıcaklığında süperiletkenliğe ulaştı 1 hf. iOS14'e Spotify widgetı geldi 1 hf. İlk defa! FUJIFILM X-S10 inceleme "YouTube ve Vlog için uygun özelliklerde aynasız kamera!" 1 hf. PS5 arayüzü resmen ortaya çıktı! İşte yeni nesil arayüz Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız