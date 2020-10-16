Apple Store internet mağazası kapandı; zam mı geliyor?

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Apple’ın geleneksel olarak yeni ürün lansmanları sonrasında internet mağazasını tamamen kapatarak güncellemeler yapmasına alıştık. Bugün de Apple Store internet mağazası erişime kapandı.

Yeni ürünler mi zam mı?

Geçtiğimiz günlerde yapılan iPhone 12 etkinliği sonrasında bugün de yeni modellerin ön siparişe açılması bekleniyor. iPhone 12 serisinde ilk olarak iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin ön siparişi başlayacak. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri için ise Kasım ayını beklemek gerekiyor. HomePod mini de yine gelecek ay ön siparişe açılıyor.

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Ayrıca yeni iPad Air modelinin de fiyatı açıklanmış ancak ön sipariş tarihi belirtilmemişti. 10.9 inçlik Liquid Retina ekranı, Apple A14 Bionic yonga seti, 64GB/256GB depolama seçenekleri gibi özellikleri olan yeni iPad Air hatırlanacağı üzere WiFi için 5799TL-7199TL ve 4G için 6999TL-8399TL fiyat etiketleri belirlenmişti.

Bunlar haricinde iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri mağazadan kaldırıldı. iPhone Xr, iPhone SE ve iPhone 11 modellerinin fiyatları indirime girmişti ancak ülkemizde nasıl bir fiyat ayarlaması yapılacak bilinmiyor.

Diğer taraftan döviz hareketliliği ve vergi güncellemeleri nedeniyle mevcut ürün portföyünde bir fiyat güncellemesi olabileceği de dilden dile dolaşıyor. Mac ürünleri, AirPods veya Beats kulaklıkların fiyatlarında güncellemeler de görebiliriz.

https://store.apple.com/tr

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