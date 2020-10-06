Apple Store mağazalarında üçüncü taraf kulaklıklar kaldırılıyor

Apple’ın uzun bir süredir kulaklık pazarındaki yükselişi dikkat çekici. Beats markasını satın almasının yanında AirPods ile tam kablosuz kulaklık sınıfını adeta kasıp kavuruyor. Firma şimdi kulak üstü kulaklık sektörüne girecek.

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Rakiplere geçit yok

Apple’ın elindeki imkanları rakiplerinin aleyhine kullandığı bilinen bir gerçek. Bunu da en çok App Store ve Apple Store mağazalarında yapıyor. Yakın dönemde çıkacak kulaklığı için de mağazalarda hazırlık başladı.

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Gelen bilgilere göre Apple Store mağazalarında Logitech, Sonos, Bose gibi markaların kulaklık ve hoparlörleri kaldırılmaya başlandı. Sadece konferans görüşmesi gibi kurumsal alanlarda kullanılan ürünler kaldı. Apple geçtiğimiz yıllarda da Apple Watch öncesinde Fitbit ürünlerini mağazadan kaldırmıştı.

Apple’ın AirPods Studio adıyla kulak üstü kulaklık modelini piyasaya süreceği bir süredir konuşuluyor. Rakip markaların mağazalardan kaldırılması bunu doğrular nitelikte. Apple muhtemelen sonrasında daha fazla kulak üstü kulaklık modeli piyasaya sürecek.

https://www.engadget.com/apple-headphones-speakers-sonos-015158616.html

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