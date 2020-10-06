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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Store mağazalarında üçüncü taraf kulaklıklar kaldırılıyor

    Yeni kulak üstü kulaklık modelini tanıtmaya hazırlanan Apple buna paralel olarak mağazalarından rakip markaların kulaklık ve hoparlör ürünlerini kaldırmaya başladı.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple Store mağazalarında üçüncü taraf kulaklıklar kaldırılıyor

    Apple’ın uzun bir süredir kulaklık pazarındaki yükselişi dikkat çekici. Beats markasını satın almasının yanında AirPods ile tam kablosuz kulaklık sınıfını adeta kasıp kavuruyor. Firma şimdi kulak üstü kulaklık sektörüne girecek.

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    Rakiplere geçit yok

    Apple’ın elindeki imkanları rakiplerinin aleyhine kullandığı bilinen bir gerçek. Bunu da en çok App Store ve Apple Store mağazalarında yapıyor. Yakın dönemde çıkacak kulaklığı için de mağazalarda hazırlık başladı.

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    Gelen bilgilere göre Apple Store mağazalarında Logitech, Sonos, Bose gibi markaların kulaklık ve hoparlörleri kaldırılmaya başlandı. Sadece konferans görüşmesi gibi kurumsal alanlarda kullanılan ürünler kaldı. Apple geçtiğimiz yıllarda da Apple Watch öncesinde Fitbit ürünlerini mağazadan kaldırmıştı.

    Apple’ın AirPods Studio adıyla kulak üstü kulaklık modelini piyasaya süreceği bir süredir konuşuluyor. Rakip markaların mağazalardan kaldırılması bunu doğrular nitelikte. Apple muhtemelen sonrasında daha fazla kulak üstü kulaklık modeli piyasaya sürecek.



    https://www.engadget.com/apple-headphones-speakers-sonos-015158616.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    44 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cangunner (Can G) 2 hf. en beğenilen
    Kendi mağazaları, istediklerini satarlar veya satmazlar. Bunda tekellik falan yok ki. Gidip apple kulaklığından başka kulaklıkların çalışmasını yasaklıyorum da demiyorlar
    Kendi mağazaları, istediklerini satarlar veya satmazlar. Bunda tekellik falan yok ki. Gidip apple kulaklığından başka kulaklıkların çalışmasını yasaklıyorum da ...
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    Yanıtla +18
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    TheDevilInI 2 hf. paco_ct
    Adam kendi mağazasından kaldırıyor kainattan değil az oku oku
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 hf.
    Apple dan Mesajınız Var "Apple Olmayan Hiçbirşeyi Almayın (Tekerleği Bile)"......
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    Clusive 2 hf.
    Kendi mağazasında istediğini satar, bundan doğalı yok. Siz X markete gittiğinizde neden peynirin bu markası var da bu markası yok diyebiliyor musunuz? İnsan istediğini satar size ne? Apple cihazlarda Apple marka kulaklık ve hoparlör dışında kullanmak yasak artık desteklemeyeceğiz demiyor k!
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    Bay Robot ( tunc) 2 hf.
    Fiyatı hakkında bilgi var mı?
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 hf.
    Şaşırmadım, ne de olsa sanal uygulama mağazalarında da aynı politikayı izliyorlardı zaten.
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    cangunner (Can G) 2 hf. en beğenilen
    Kendi mağazaları, istediklerini satarlar veya satmazlar. Bunda tekellik falan yok ki. Gidip apple kulaklığından başka kulaklıkların çalışmasını yasaklıyorum da demiyorlar
    Yanıtla +18
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    paco_ct (cenk tez) 2 hf.
    bir tekelleşme davalar zinciri başlar yakında.kullanıcı logitech,bose vs vs başka bişey kullanmak istiyorsa hangi hakla buna engeller çıkarmak için firmaların yazılımlarını engelleyebilirsinki,zorundamıyım donuma kadar apple alayım.telefonu apple kullanırım kulaklığı hoşuma gideni,bana uygun olanı kullanırım zevk renk meselesi bu
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    TheDevilInI 2 hf. paco_ct
    Adam kendi mağazasından kaldırıyor kainattan değil az oku oku
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    joven 2 hf.
    Zaten pahalıya satıyordu kayıp değil.
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    Nf 2 hf.
    "Aplpe Watch" aceleye gelmiş gun.
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