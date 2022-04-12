Apple kendi kontrolcüsünü geliştiriyor

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Apple, Arcade abonelik servisi ile bir nevi oyun sektörüne adım atmış bulundu. iPhone ve iPad’lerin yüksek performansı, son yıllarda cihazlardaki oyun kalitesini ciddi anlamda arttırmaya başladı. Yeni gelen bilgiler Apple’ın oyun sektörüne bir adım daha atacağını belirtiyor.

Apple Nintendo tarzı kontrolcüler hazırlıyor

Patently Apple’dan gelen bilgiler, şirketin prototip oyun kontrolcülerini gösteriyor. Patently Apple’a göre ABD ve Avrupa’daki patent ofisleri, son 2 hafta içerisinde Apple’a patent vermiş. 31 Mart ve 10 Nisan’da verilmiş patentler, Apple’ın kontrolcü prototiplerini gözler önüne seriyor. Bir konsept, Nintendo Switch’in joy-con kontrolcülerine oldukça benziyor ve iPhone veya iPad cihazınızın yanına yerleştirilebiliyor. Bu konseptin ilgi çekici yanı ise kontrolcünün hem yatay hem de dikey olarak cihazlara yerleştirilebilmesi.

Diğer iki konsept ise benzer bir kullanım gösteriyor. Konseptlerden biri yalnızca iPhone için kullanıma izin veriyor. Bu konseptte kontrolcü, yatay olan iPhone’a bağlanarak Nintendo 3DS’i andıran bir görüntü sunuyor. Ayrıca burda bağlanan kontrolcünün ufak bir ekranı olması ve oyunla ilgili ek bilgiler gösterebilmesi bekleniyor. En son konsept ise biraz daha standart bir kontrolcüyü andırıyor. Bu kontrolcü ile Bluetooth bağlantısı kullanarak Mac, iPhone ve iPad üzerinden oyun oynanabilmesi bekleniyor. 2020 yılında Apple’ın kendi kontrolcüsü üzerinde çalıştığına dair ilk haberler gelmişti. Bu yeni patentler ise Apple’ın bu fikirde ciddi olabileceğini gösteriyor.

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