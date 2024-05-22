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    Apple ürünlerinin üreticisi Foxconn, Vietnam'da elektrik sıkıntısı yaşıyor

    Vietnamlı yetkililer, Apple'ın tedarikçisi Foxconn'a çağrıda bulunarak, elektrik kesintilerinin yaşandığı ülkenin kuzeyindeki fabrikalarında enerji kullanımını %30 oranında azaltmasını istedi.
    Apple tedarikçisi Foxconn, Vietnam'da elektrik sıkıntısı yaşıyor Tam Boyutta Gör
    Reuters'in haberine göre Vietnamlı yetkililer, Apple'ın tedarikçisi Foxconn'a çağrıda bulunarak, elektrik kesintilerinin yaşandığı ülkenin kuzeyindeki montaj fabrikalarında enerji kullanımını gönüllü olarak %30 oranında azaltmasını istedi. Bu isteğin, geçen sene yaşanan ve 1 milyar doların üzerinde üretim kaybına sebep olan kesintilerin tekrar yaşanmaması için tedbir amaçlı yapıldığı belirtiliyor.

    Kaynaklardan biri, Foxconn'a yapılan talebin bir gereklilik değil teşvik olduğunu ve üretim üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını iddia etti. ABD ile Çin'in artan ticari gerilimi, Vietnam'ı çok uluslu şirketler için cazip bir yer haline getiriyor. Güneydoğu Asya ülkesi, ekonomik büyüme için yabancı yatırıma güveniyor ve yarı iletken üretimi gibi enerji yoğun endüstrileri kendine çekmeye çalışıyor.

    Geçen seneki kesintiler 1,4 milyar dolar zarara neden olmuştu

    Ancak geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında yaşanan sıcak hava dalgası, kuzeydeki üretimi kesintiye uğratan bir elektrik kesintisini tetikledi ve 1,4 milyar dolarlık bir kayba neden oldu. Mart ayında Başbakan Pham Minh Chinh yabancı yatırımcılara elektrik kesintilerinin bir daha yaşanmayacağına dair söz verdi.

    Hükümetin en sıcak aylarda artan elektrik talebini karşılamak için kömürle çalışan elektrik santrallerinden bakımlarını ertelemelerini istediği belirtiliyor. Ülke ayrıca kömür ithalatını da arttırarak, insanları tasarrufa teşvik ediyor.

    Foxconn, dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi olarak birçok büyük firmanın üretimini gerçekleştiriyor. Şirketin, MacBook ve iPad'lerin montajını yaptığı Bac Giang eyaleti de dahil olmak üzere kuzey Vietnam'da 6 tesisi bulunuyor. Güney Koreli KoCham, yarı iletken şirketlerinin enerji arzı riski nedeniyle Vietnam'da yatırım kararlarını ertelediğini söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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