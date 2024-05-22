Apple ürünlerinin üreticisi Foxconn, Vietnam'da elektrik sıkıntısı yaşıyor

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Tam Boyutta Gör Reuters'in haberine göre Vietnamlı yetkililer, Apple'ın tedarikçisi Foxconn'a çağrıda bulunarak, elektrik kesintilerinin yaşandığı ülkenin kuzeyindeki montaj fabrikalarında enerji kullanımını gönüllü olarak %30 oranında azaltmasını istedi. Bu isteğin, geçen sene yaşanan ve 1 milyar doların üzerinde üretim kaybına sebep olan kesintilerin tekrar yaşanmaması için tedbir amaçlı yapıldığı belirtiliyor.

Kaynaklardan biri, Foxconn'a yapılan talebin bir gereklilik değil teşvik olduğunu ve üretim üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını iddia etti. ABD ile Çin'in artan ticari gerilimi, Vietnam'ı çok uluslu şirketler için cazip bir yer haline getiriyor. Güneydoğu Asya ülkesi, ekonomik büyüme için yabancı yatırıma güveniyor ve yarı iletken üretimi gibi enerji yoğun endüstrileri kendine çekmeye çalışıyor.

Geçen seneki kesintiler 1,4 milyar dolar zarara neden olmuştu

Ancak geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında yaşanan sıcak hava dalgası, kuzeydeki üretimi kesintiye uğratan bir elektrik kesintisini tetikledi ve 1,4 milyar dolarlık bir kayba neden oldu. Mart ayında Başbakan Pham Minh Chinh yabancı yatırımcılara elektrik kesintilerinin bir daha yaşanmayacağına dair söz verdi.

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Hükümetin en sıcak aylarda artan elektrik talebini karşılamak için kömürle çalışan elektrik santrallerinden bakımlarını ertelemelerini istediği belirtiliyor. Ülke ayrıca kömür ithalatını da arttırarak, insanları tasarrufa teşvik ediyor.

Foxconn, dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi olarak birçok büyük firmanın üretimini gerçekleştiriyor. Şirketin, MacBook ve iPad'lerin montajını yaptığı Bac Giang eyaleti de dahil olmak üzere kuzey Vietnam'da 6 tesisi bulunuyor. Güney Koreli KoCham, yarı iletken şirketlerinin enerji arzı riski nedeniyle Vietnam'da yatırım kararlarını ertelediğini söyledi.

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Apple tedarikçisi Foxconn, Vietnam'da elektrik sıkıntısı yaşıyor