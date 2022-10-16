Apple, TikTok videosu yüzünden bir çalışanını daha kovdu

Tam Boyutta Gör Apple, TikTok videosunun viral olmasının ardından siyahi çalışanı Nayla Boone'un işine son verdi. Talihsiz video, Boone tarafından bilişim şirketindeki ilk iş gününde çekildi.

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Boone'un "Teknolojide Çalışan Siyah Bir Kızın Hayatında Bir Gün" başlıklı videosu motivasyonel bir nitelik taşıyordu. The Verge ile yaptığı bir röportajda, diğer siyahi kadınlara da BT alanında kariyer yapabileceklerini göstermek istediğini söyledi. Video birkaç gün içinde 400.000'den fazla izlendi ve yüzlerce yorum aldı.

"Abonelerimin ve videolarıma yorum yapanların %80'i siyahi kadınlardan oluşuyordu. Onlarla bağlantı kurabilmek ve onları cesaretlendirmek benim için önemliydi." dedi eski Apple çalışanı gazetecilere.

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Apple'ın, Boone'un şirketteki kariyerini sonlandırmasının nedeni, videonun şirket ofisi içinde çekilmiş olmasıydı. Amerikan bilişim devinin iş sözleşmelerinin şartları bunu kategorik olarak yasaklamakta.

Apple geçtiğimiz günlerde de, çektiği Tiktok videosunda kadınlarla ilgili uygunsuz şakalar yapan bir çalışanını işten çıkarmıştı.

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