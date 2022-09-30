Apple kötü TikTok şakası nedeniyle satın almadan sorumlu başkan yardımcısını kovdu

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Apple'ın satın almadan sorumlu başkan yardımcısı Tony Blevins, yer aldığı bir TikTok videosu nedeniyle şirketten kovuldu. Cupertinolu teknoloji devinin üst düzey yöneticisi yakın tarihli bir TikTok videosunda mesleği hakkında kaba ifadeler kullanması nedeniyle görevinden alındı.

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Mutlaka denk gelmişsinizdir. TikTok'ta bazı fenomenler dikkat çeken lüks araçların yanına giderek araç sahiplerine ne iş yaptıklarını soruyorlar. Bunun bir benzerini Daniel Mac isimli içerik üreticisi yaptı ve karşısında Apple'ın önemli isimlerinden Tony Blevins vardı.

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Ofansif mizah girişimi başına dert oldu

Blevins'i 500 bin dolarlık pahalı bir Mercedes-Benz SLR McLaren'in içinde gören Mac otomobile yaklaşarak Apple yöneticisine geçimini nasıl sağladığını soruyor ve Blevins'in ağzından şu talihsiz sözler dökülüyor: "Lüks arabalarım var, golf oynuyorum ve büyük göğüslü kadınları okşuyorum. Ama hafta sonları ve büyük tatillerde izin yapıyorum."

Yayınlanan video TikTok'ta hızla viral oldu ve 1.4 milyon izlenmeye ulaştı. Tabii bu uygunsuz mizah girişimi Apple'ın da kulağına gitti. Başlatılan iç soruşturmanın ardından Tony Blevins önce işinden uzaklaştırıldı, ardından kovuldu. İşten çıkarma kararı bizzat Apple'ın Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jeff Williams tarafından verildi.

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Çok sıkı pazarlık yapmasıyla tanınıyordu

Blevins, 2000 yılından bu yana Apple'da çalışıyordu. Görevi Apple tedarikçileri ve iş ortaklarıyla sıkı pazarlıklar yaparak fiyat düşürmekti. Bunu da çok başarılı bir şekilde yürütüyordu. Hatta Blevins'in Apple Park'ın inşası sırasında şirketi yüz milyonlarca dolar fazla para ödemekten kurtardığı ifade ediliyor.

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Apple, uygunsuz TikTok videosu nedeniyle yöneticisini kovdu