Apple kötü TikTok şakası nedeniyle satın almadan sorumlu başkan yardımcısını kovdu

Apple'ın satın almadan sorumlu başkan yardımcısı Tony Blevins, yer aldığı bir TikTok videosu nedeniyle şirketten kovuldu. Cupertinolu teknoloji devinin üst düzey yöneticisi yakın tarihli bir TikTok videosunda mesleği hakkında kaba ifadeler kullanması nedeniyle görevinden alındı.
Mutlaka denk gelmişsinizdir. TikTok'ta bazı fenomenler dikkat çeken lüks araçların yanına giderek araç sahiplerine ne iş yaptıklarını soruyorlar. Bunun bir benzerini Daniel Mac isimli içerik üreticisi yaptı ve karşısında Apple'ın önemli isimlerinden Tony Blevins vardı.
Ofansif mizah girişimi başına dert oldu
Blevins'i 500 bin dolarlık pahalı bir Mercedes-Benz SLR McLaren'in içinde gören Mac otomobile yaklaşarak Apple yöneticisine geçimini nasıl sağladığını soruyor ve Blevins'in ağzından şu talihsiz sözler dökülüyor: "Lüks arabalarım var, golf oynuyorum ve büyük göğüslü kadınları okşuyorum. Ama hafta sonları ve büyük tatillerde izin yapıyorum."
Yayınlanan video TikTok'ta hızla viral oldu ve 1.4 milyon izlenmeye ulaştı. Tabii bu uygunsuz mizah girişimi Apple'ın da kulağına gitti. Başlatılan iç soruşturmanın ardından Tony Blevins önce işinden uzaklaştırıldı, ardından kovuldu. İşten çıkarma kararı bizzat Apple'ın Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jeff Williams tarafından verildi.
Çok sıkı pazarlık yapmasıyla tanınıyordu
Blevins, 2000 yılından bu yana Apple'da çalışıyordu. Görevi Apple tedarikçileri ve iş ortaklarıyla sıkı pazarlıklar yaparak fiyat düşürmekti. Bunu da çok başarılı bir şekilde yürütüyordu. Hatta Blevins'in Apple Park'ın inşası sırasında şirketi yüz milyonlarca dolar fazla para ödemekten kurtardığı ifade ediliyor.Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-29/top-apple-executive-to-leave-after-crude-remarks-in-tiktok-video https://www.tiktok.com/@itsdanielmac/video/7140012096087035182 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum