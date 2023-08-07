Apple, iPhone 15 Pro ile depolama alanını iki katına çıkarıyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 15 serisini 13 Eylül’de tanıtması bekleniyor. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’in 2TB’a kadar depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Anlaşılan o ki en pahalı iPhone ünvanını iPhone 15 Pro Max 2 TB modeli alacak.

iPhone 15 Pro'nun çerçevesi, önceki modellerle karşılaştırıldı 2 gün önce eklendi

iPhone 15 Pro Max depolama seçenekleri

256GB

512GB

1 TB

2 TB

iPhone 15 Pro serisinin iPhone 14 Pro modellerine öre iki kat daha fazla depolama kapasitesiyle satışa sunulacağı söyleniyor. iPhone 15 Pro modellerinde depolama alanı 256GB ile başlayacak, 2TB’a kadar çıkacak. Örneğin; iPhone 15 Pro Max’i tercih eden bir kulanıcı için 256GB, 512GB, 1TB ve 2TB seçenekleri olacak.

iPhone 15 Pro beklenen fiyatlar

Depolama alanının iki kat artması tabii ki fiyatları da yükseltecek. Peki, iPhone 15 Pro fiyatı ne kadar olacak? iPhone 14 Pro, 999 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuştu. iPhone 15 Pro’nun fiyatının 1099 dolardan başlaması bekleniyor. iPhone 15 Pro Max’in fiyatı 1199 dolardan başlayabilir.

Apple, 1TB depolama seçeneğini ilk olarak iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max ile sundu. Yeni depolama seçeneği, normal videolardan çok daha fazla yer kaplayan ProRes video gibi yeni kamera özelliklerinin gelmesi nedeniyle eklenmişti. iPhone 14 Pro’da Apple’ın depolamayı 2TB’a kadar artıracağı söylentisi çıkmıştı ancak gerçekleşmedi. Şimdi iPhone 15 Pro’nun 2TB ile geleceği söyleniyor.

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İşte iPhone 15 Pro depolama alanı seçenekleri