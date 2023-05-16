Tam Boyutta Gör Mobil pazarda yaşanan rekabet üretim teknolojilerinde yapılan gelişmelere paralel bir şekilde hız kazanmaya başladı. Bu bağlamda Qualcomm, MediaTek ve Apple gibi dev üreticilerin, 3nm üretim için hazırlandığını görüyoruz. Şimdi ​​​yeni bir iddiaya göre Apple, TSMC'nin 3nm üretim kapasitesine hakim olabilir. Peki bu ne anlama geliyor? Gelin hep beraber bakalım.

iPhone 15 Pro ve Pro Max'te kullanılacak

Bugün Tayvan'dan gelen yeni bir rapora göre Apple, TSMC'nin bu yılki 3nm yonga tedarikinde önemli bir role sahip olacak. Bu noktada Cuppertino devinin, Tayvanlı üreticinin 3nm üretim kapasitesinin yüzde 90'ına hakim olacağı belirtiliyor. Kısaca üretim hacminin büyük çoğunluğu, yeni iPhone'lar, MacBook'lar ve iPad'lerde kullanılmak üzere Apple'a ayrılacak.

Tam Boyutta Gör 3nm üretim teknolojisinin, iPhone 14 Pro ve Pro Max'te kullanılan 4nm A16 ile karşılaştırıldığında yüzde 35 güç verimliliği ve yüzde 15 performans artışı sağlaması bekleniyor. Daha büyük yükseltmeler içerecek Apple M3 ise, ilk olarak 13 inç MacBook Air ve yeni 24 inçlik iMac modeline eşlik edebilir.

Mobil pazarda rekabet kızışabilir

Bildiğiniz üzere hem A17 hem M3 işlemciler, Qualcomm'un ve diğer üreticilerin aksine TSMC'nin 3nm sürecini temel alacak. Apple'ın bu siparişler için 2020 yılından bu yana görüşmeler gerçekleştirdiği bildirilirken, 3nm yonga setini taşıyan ilk akıllı telefonlar iPhone 15 Pro ve Pro Max olacak. Dolayısıyla mobil pazardaki rekabetin kızışacağını söyleyebiliriz.

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Nitekim Qualcomm, Samsung ve MediaTek gibi devlerin TSMC'nin yüzde 10'luk kapasitesi için mücadele ettiğini görebiliriz. Ancak yeni haberin henüz doğrulanmadığını belirtelim. Zira TSMC, kapasitesi artışına da yönelebilir.

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Apple, TSMC'yi esir aldı: 3nm üretimde rekabet kızışabilir