Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, TSMC'yi esir aldı: 3nm üretimde rekabet kızışabilir

    Son raporlara göre TSMC'nin 3nm üretim kapasitesinin büyük çoğunluğu, Apple'a ayrılmış olabilir. Yeni işlemciler, iPhone 15 Pro, yeni nesil Mac ve iPad modellerinde kullanılacak. İşte detaylar
    1
    Apple, TSMC'yi esir aldı: 3nm üretimde rekabet kızışabilir Tam Boyutta Gör
    Mobil pazarda yaşanan rekabet üretim teknolojilerinde yapılan gelişmelere paralel bir şekilde hız kazanmaya başladı. Bu bağlamda Qualcomm, MediaTek ve Apple gibi dev üreticilerin, 3nm üretim için hazırlandığını görüyoruz. Şimdi ​​​yeni bir iddiaya göre Apple, TSMC'nin 3nm üretim kapasitesine hakim olabilir. Peki bu ne anlama geliyor? Gelin hep beraber bakalım.

    iPhone 15 Pro ve Pro Max'te kullanılacak

    Bugün Tayvan'dan gelen yeni bir rapora göre Apple, TSMC'nin bu yılki 3nm yonga tedarikinde önemli bir role sahip olacak. Bu noktada Cuppertino devinin, Tayvanlı üreticinin 3nm üretim kapasitesinin yüzde 90'ına hakim olacağı belirtiliyor. Kısaca üretim hacminin büyük çoğunluğu, yeni iPhone'lar, MacBook'lar ve iPad'lerde kullanılmak üzere Apple'a ayrılacak.

    Apple, TSMC'yi esir aldı: 3nm üretimde rekabet kızışabilir Tam Boyutta Gör
    3nm üretim teknolojisinin, iPhone 14 Pro ve Pro Max'te kullanılan 4nm A16 ile karşılaştırıldığında yüzde 35 güç verimliliği ve yüzde 15 performans artışı sağlaması bekleniyor. Daha büyük yükseltmeler içerecek Apple M3 ise, ilk olarak 13 inç MacBook Air ve yeni 24 inçlik iMac modeline eşlik edebilir. 

    Mobil pazarda rekabet kızışabilir

    Bildiğiniz üzere hem A17 hem M3 işlemciler, Qualcomm'un ve diğer üreticilerin aksine TSMC'nin 3nm sürecini temel alacak. Apple'ın bu siparişler için 2020 yılından bu yana görüşmeler gerçekleştirdiği bildirilirken, 3nm yonga setini taşıyan ilk akıllı telefonlar iPhone 15 Pro ve Pro Max olacak. Dolayısıyla mobil pazardaki rekabetin kızışacağını söyleyebiliriz. 

    Nitekim Qualcomm, Samsung ve MediaTek gibi devlerin TSMC'nin yüzde 10'luk kapasitesi için mücadele ettiğini görebiliriz. Ancak yeni haberin henüz doğrulanmadığını belirtelim. Zira TSMC, kapasitesi artışına da yönelebilir. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone fatura bulma kuru fasulye kaç saat ıslanmalı buzdolabı çok soğutuyor kapı otomatiği çalışmıyor limit türkçe deneme cevap anahtarı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro &#231;ip MacBook Pro
    Apple M2 Pro çip MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız