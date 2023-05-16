Apple, TSMC'yi esir aldı: 3nm üretimde rekabet kızışabilir

iPhone 15 Pro ve Pro Max'te kullanılacak
Bugün Tayvan'dan gelen yeni bir rapora göre Apple, TSMC'nin bu yılki 3nm yonga tedarikinde önemli bir role sahip olacak. Bu noktada Cuppertino devinin, Tayvanlı üreticinin 3nm üretim kapasitesinin yüzde 90'ına hakim olacağı belirtiliyor. Kısaca üretim hacminin büyük çoğunluğu, yeni iPhone'lar, MacBook'lar ve iPad'lerde kullanılmak üzere Apple'a ayrılacak.
Mobil pazarda rekabet kızışabilir
Bildiğiniz üzere hem A17 hem M3 işlemciler, Qualcomm'un ve diğer üreticilerin aksine TSMC'nin 3nm sürecini temel alacak. Apple'ın bu siparişler için 2020 yılından bu yana görüşmeler gerçekleştirdiği bildirilirken, 3nm yonga setini taşıyan ilk akıllı telefonlar iPhone 15 Pro ve Pro Max olacak. Dolayısıyla mobil pazardaki rekabetin kızışacağını söyleyebiliriz.
Nitekim Qualcomm, Samsung ve MediaTek gibi devlerin TSMC'nin yüzde 10'luk kapasitesi için mücadele ettiğini görebiliriz. Ancak yeni haberin henüz doğrulanmadığını belirtelim. Zira TSMC, kapasitesi artışına da yönelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.