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    Apple TV+ için reklamlı abonelik gündemde

    Apple TV+ içerik platformunda yakın zamanda bir reklamlı abonelik seçeneği görebiliriz. Firma TV içerikleri için en üst düzeyde bir reklam satış yöneticisi arıyor. 
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    Özellikle global ekonomik kriz nedeniyle içerik platformlarının abone kaybetme veya yavaşlama riski ortaya çıkınca reklamlı abonelik çözümü devreye girdi. Disney Plus ve Netflix’in ardından Apple TV+ da reklamlı aboneliği başlatabilir.

    Apple TV+ reklamlı abonelik olacak mı?

    Ortaya çıkan yeni iş ilanları Apple’ın televizyon içerikleri için reklam satış yöneticisi aradığını gösteriyor. Bu yönetici bir bölüm şefi olmaktan ziyade reklam konusunda başkan yardımcısı düzeyinde bir görev icra edecek.

    Kaynaklar Apple’ın Major League Soccer ve MLB Friday Night Baseball gibi canlı spor etkinliklerinin sayısını arttırmak istediğini dile getirirken Apple TV+ için de reklamlı bir abonelik ihtimali gündeme geldi.

    Hali hazırda Apple TV+ içerisinde herhangi bir reklam yer almıyor ve sadece ücretli abonelik kabul ediliyor. Apple Music tarafında da Apple herhangi bir reklamlı abonelik türünü tercih etmemişti. Bununla birlikte giderek zorlaşmaya başlayan rekabet ve artan maliyetler şartları değiştirebilir.

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