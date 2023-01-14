Apple TV+ için reklamlı abonelik gündemde

Tam Boyutta Gör Özellikle global ekonomik kriz nedeniyle içerik platformlarının abone kaybetme veya yavaşlama riski ortaya çıkınca reklamlı abonelik çözümü devreye girdi. Disney Plus ve Netflix’in ardından Apple TV+ da reklamlı aboneliği başlatabilir.

Apple TV+ reklamlı abonelik olacak mı?

Ortaya çıkan yeni iş ilanları Apple’ın televizyon içerikleri için reklam satış yöneticisi aradığını gösteriyor. Bu yönetici bir bölüm şefi olmaktan ziyade reklam konusunda başkan yardımcısı düzeyinde bir görev icra edecek.

Bugüne kadar kaç iPhone satıldı? 3 gün önce eklendi

Kaynaklar Apple’ın Major League Soccer ve MLB Friday Night Baseball gibi canlı spor etkinliklerinin sayısını arttırmak istediğini dile getirirken Apple TV+ için de reklamlı bir abonelik ihtimali gündeme geldi.

Hali hazırda Apple TV+ içerisinde herhangi bir reklam yer almıyor ve sadece ücretli abonelik kabul ediliyor. Apple Music tarafında da Apple herhangi bir reklamlı abonelik türünü tercih etmemişti. Bununla birlikte giderek zorlaşmaya başlayan rekabet ve artan maliyetler şartları değiştirebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Apple TV Plus reklamlı aboneliğe göz kırpıyor