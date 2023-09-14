Apple, AirPods Pro için USB-C şarj kutusunu ayrı olarak satmıyor!

USB-C şarj kutusu tek başına satılmıyor
USB-C ile güncellenen AirPods Pro 2, IP54 sertifika ve Apple Vision Pro ile 4 saate kadar kayıpsız sesi destekliyor. Apple’ın USB-C şarj kutusunu ayrı olarak satmaması beklendik bir pazarlama kararı. USB-C şarj kutusunun ayrı olarak satılmaması, 2. nesil AirPods Pro’ya sahip olan ve USB-C’li yeni iPhone 15 modellerini almayı planlayan kişiler için hayal kırıklığı yaratacak.
Yeni USB-C kabloları satışta
Apple Online Store’da yeni satışa çıkan 240W USB-C şarj kablosu (2m) fiyatı 985 TL. 60W USB-C şarj kablosu (1m) fiyatı 619 TL. Bu iki kablo da USB 2 hızlarında veri transferine izin veriyor. iPhone 15 Pro modellerin desteklediği USB 3 hızlarda veri aktarımı için Apple özelinde Thunderbolt 4 Pro kablo fiyatı 2541 TL’den başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.