Apple, AirPods Pro için USB-C şarj kutusunu ayrı olarak satmıyor!

Tam Boyutta Gör Apple, Wonderlust etkinliğinde yeni iPhone ve Apple Watch modellerini tanıtırken USB-C ile yenilenenler dahil bir dizi yeni aksesuarını da satışa çıkardı. AirPods Pro 2 USB-C ile yenilendi fakat Apple, kullanıcılara USB-C portlu AirPods şarj kutusunu ayrı olarak satın alma seçeneği sunmuyor. AirPods için kablosuz şarj kutusu kendi mağazasında satışta.

USB-C'li AirPods Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

USB-C şarj kutusu tek başına satılmıyor

USB-C ile güncellenen AirPods Pro 2, IP54 sertifika ve Apple Vision Pro ile 4 saate kadar kayıpsız sesi destekliyor. Apple’ın USB-C şarj kutusunu ayrı olarak satmaması beklendik bir pazarlama kararı. USB-C şarj kutusunun ayrı olarak satılmaması, 2. nesil AirPods Pro’ya sahip olan ve USB-C’li yeni iPhone 15 modellerini almayı planlayan kişiler için hayal kırıklığı yaratacak.

Yeni USB-C kabloları satışta

Apple Online Store’da yeni satışa çıkan 240W USB-C şarj kablosu (2m) fiyatı 985 TL. 60W USB-C şarj kablosu (1m) fiyatı 619 TL. Bu iki kablo da USB 2 hızlarında veri transferine izin veriyor. iPhone 15 Pro modellerin desteklediği USB 3 hızlarda veri aktarımı için Apple özelinde Thunderbolt 4 Pro kablo fiyatı 2541 TL’den başlıyor.

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Apple, USB-C AirPods Pro şarj kutusunu tek başına satmıyor!