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    Anlık Bildirim

    Apple, AirPods Pro için USB-C şarj kutusunu ayrı olarak satmıyor!

    iPhone 15 serisi USB-C bağlantı noktasını kullanıyor. Bu bağlamda Apple aksesuarları da güncellendi. Ancak, geçen senenin aksine AirPods Pro 2'nin USB-C şarj kutusunu tek başına satmıyor.
    airpods pro 2 usb-c şarj kutusu ayrı satılmıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, Wonderlust etkinliğinde yeni iPhone ve Apple Watch modellerini tanıtırken USB-C ile yenilenenler dahil bir dizi yeni aksesuarını da satışa çıkardı. AirPods Pro 2 USB-C ile yenilendi fakat Apple, kullanıcılara USB-C portlu AirPods şarj kutusunu ayrı olarak satın alma seçeneği sunmuyor. AirPods için kablosuz şarj kutusu kendi mağazasında satışta.

    USB-C şarj kutusu tek başına satılmıyor

    USB-C ile güncellenen AirPods Pro 2, IP54 sertifika ve Apple Vision Pro ile 4 saate kadar kayıpsız sesi destekliyor. Apple’ın USB-C şarj kutusunu ayrı olarak satmaması beklendik bir pazarlama kararı. USB-C şarj kutusunun ayrı olarak satılmaması, 2. nesil AirPods Pro’ya sahip olan ve USB-C’li yeni iPhone 15 modellerini almayı planlayan kişiler için hayal kırıklığı yaratacak.

    Yeni USB-C kabloları satışta

    Apple Online Store’da yeni satışa çıkan 240W USB-C şarj kablosu (2m) fiyatı 985 TL. 60W USB-C şarj kablosu (1m) fiyatı 619 TL. Bu iki kablo da USB 2 hızlarında veri transferine izin veriyor. iPhone 15 Pro modellerin desteklediği USB 3 hızlarda veri aktarımı için Apple özelinde Thunderbolt 4 Pro kablo fiyatı 2541 TL’den başlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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