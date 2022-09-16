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    Apple’dan sürpriz RISC-V hamlesi

    Bugüne kadar ARM mimarisinin kullanılmasına devasa yatırımlar yapan Apple bu kez sürpriz bir şekilde açık kaynak RISC-V mimarisini de yanına eklemeye hazırlanıyor. 
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    Apple
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    Geçtiğimiz hafta NASA’nın bilgisayar sistemlerinde ihale kazanarak büyük bir onura layık görülen RISC-V mimarisi için macera yeni başlıyor. Apple’ın da RISC-V yardımcı işlemciler konusunda çalışma yaptığı gündeme geldi.

    Apple ve RISC-V

    Apple bugün ARM mimarisini belki de en iyi kullanan firma konumunda. Apple M serisi işlemcilerin performans ve verimlilik açısından rakibi yok diyebiliriz. Apple her zamanki gibi tek bir kaynağa dayanmak istemiyor.

    ARM mimarisi bilindiği üzere lisanslanarak kullanılıyor. RISC-V ise açık kaynak ve isteyen her kesim bu mimariye katkı yapabiliyor. ARM kadar ana işlemcilerde görev alabilecek kadar gelişmiş değil ancak belirli çaptaki bilgisayar sistemlerinde kendisini ispat etmiş durumda.

    Apple ise Apple M serisinde kullandığı yardımcı yongaları RISC-V ile geliştirmek niyetinde. Kablosuz bağlantılar, görüntü işleme, dokunmatik, kablolu bağlantılar, yapay zekâ gibi pek çok fonksiyon için Apple M serisinde 30’dan fazla yonga kullanılıyor. Bunların RISC-V tabanlı olması Apple’ın da faydasına olacak.

    Yazılım tarafında bu mimariye geçişin büyük bir emek gerektirmediği belirtiliyor. Bu bakımdan Apple da hız kazanmış olacak. Henüz Apple’ın RISC-V mimarisine ne zaman geçiş yapacağı bilinmiyor ancak muhtemelen çalışmalar başlamıştı.

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