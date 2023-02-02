Çanlar TikTok için çalıyor: Apple ve Google’dan uygulamayı yasaklamaları istendi

Apple ve Google’a TikTok baskısı
Amerika’daki TikTok endişesi artıyor. TikTok’u bir casus uygulaması olarak gören yetkililer, uygulamanın Çin hükümetine bilgi aktardığını ve Amerikalılar hakkında veri topladığını iddia ediyor. Öte yandan ABD Kongre’si bir süre önce hükümet cihazlarında TikTok’u yasaklama kararı almıştı. Şimdi ise açık bir şekilde TikTok yasağının genişletilmesi isteniyor.
TikTok yasaklanabilir
ABD meclisinde TikTok'un ülkedeki kullanımını engellemeyi amaçlayan bir yasa tasarısı için bu ay oylama yapılacak. Buradan çıkacak karar sonucunda TikTok, App Store ve Play Store’dan kaldırılabilir, ABD genelinde yasaklanabilir.
2020'de dönemin Başkanı Donald Trump, TikTok’u yasaklamak için girişimlerde bulunmuş ve indirmeleri yasaklamak istemişti. Ancak o dönem Trump’ın çalışmaları mahkemeler tarafından engellenmişti. Gelinen noktada ise TikTok’un agresif bir şekilde veri topladığı ve bu verileri Çin hükümeti ile paylaştığı söyleniyor. TikTok'un geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?