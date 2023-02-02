Çanlar TikTok için çalıyor: Apple ve Google’dan uygulamayı yasaklamaları istendi

Tam Boyutta Gör Amerika senatosunun istihbarat komitesinde yer alan Senatör Michael Bennet, kısa bir süre önce yazdığı bir mektupta TikTok ve ulusal güvenlikten söz etti. Çinli ByteDance'in sahibi olduğu TikTok’un ulusal güvenlik için risk oluşturduğu söylenirken Apple ve Google’ın uygulamayı mağazalarından kaldırmaları istendi.

Apple ve Google’a TikTok baskısı

Amerika’daki TikTok endişesi artıyor. TikTok’u bir casus uygulaması olarak gören yetkililer, uygulamanın Çin hükümetine bilgi aktardığını ve Amerikalılar hakkında veri topladığını iddia ediyor. Öte yandan ABD Kongre’si bir süre önce hükümet cihazlarında TikTok’u yasaklama kararı almıştı. Şimdi ise açık bir şekilde TikTok yasağının genişletilmesi isteniyor.

Tam Boyutta Gör Bu isteği yapan ise Senatör Michael Bennet. Senatör, endişelerini dile getirdiği mektubunda Google CEO’su Sundar Pichai ve Apple CEO’su Tim Cook’tan ciddi bir istekte bulunuyor: “Riskler göz önüne alındığında, sizi TikTok'u ilgili uygulama mağazalarınızdan derhal kaldırmaya davet ediyorum." Senatörün bu talebine Google veya Apple’dan bir yanıt gelmiş değil.

TikTok yasaklanabilir

ABD meclisinde TikTok'un ülkedeki kullanımını engellemeyi amaçlayan bir yasa tasarısı için bu ay oylama yapılacak. Buradan çıkacak karar sonucunda TikTok, App Store ve Play Store’dan kaldırılabilir, ABD genelinde yasaklanabilir.

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2020'de dönemin Başkanı Donald Trump, TikTok’u yasaklamak için girişimlerde bulunmuş ve indirmeleri yasaklamak istemişti. Ancak o dönem Trump’ın çalışmaları mahkemeler tarafından engellenmişti. Gelinen noktada ise TikTok’un agresif bir şekilde veri topladığı ve bu verileri Çin hükümeti ile paylaştığı söyleniyor. TikTok'un geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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