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    Çanlar TikTok için çalıyor: Apple ve Google’dan uygulamayı yasaklamaları istendi

    TikTok’un üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. İncelemeler sürerken ABD yetkilileri, Apple ve Google’dan TikTok'u uygulama mağazalarından kaldırmalarını talep ediyor.
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    Apple ve Google’dan TikTok’u yasaklamaları isteniyor Tam Boyutta Gör
    Amerika senatosunun istihbarat komitesinde yer alan Senatör Michael Bennet, kısa bir süre önce yazdığı bir mektupta TikTok ve ulusal güvenlikten söz etti. Çinli ByteDance'in sahibi olduğu TikTok’un ulusal güvenlik için risk oluşturduğu söylenirken Apple ve Google’ın uygulamayı mağazalarından kaldırmaları istendi.

    Apple ve Google’a TikTok baskısı

    Amerika’daki TikTok endişesi artıyor. TikTok’u bir casus uygulaması olarak gören yetkililer, uygulamanın Çin hükümetine bilgi aktardığını ve Amerikalılar hakkında veri topladığını iddia ediyor. Öte yandan ABD Kongre’si bir süre önce hükümet cihazlarında TikTok’u yasaklama kararı almıştı. Şimdi ise açık bir şekilde TikTok yasağının genişletilmesi isteniyor.

    Apple ve Google’a TikTok baskısı Tam Boyutta Gör
    Bu isteği yapan ise Senatör Michael Bennet. Senatör, endişelerini dile getirdiği mektubunda Google CEO’su Sundar Pichai ve Apple CEO’su Tim Cook’tan ciddi bir istekte bulunuyor: “Riskler göz önüne alındığında, sizi TikTok'u ilgili uygulama mağazalarınızdan derhal kaldırmaya davet ediyorum." Senatörün bu talebine Google veya Apple’dan bir yanıt gelmiş değil.

    TikTok yasaklanabilir

    ABD meclisinde TikTok'un ülkedeki kullanımını engellemeyi amaçlayan bir yasa tasarısı için bu ay oylama yapılacak. Buradan çıkacak karar sonucunda TikTok, App Store ve Play Store’dan kaldırılabilir, ABD genelinde yasaklanabilir.

    2020'de dönemin Başkanı Donald Trump, TikTok’u yasaklamak için girişimlerde bulunmuş ve indirmeleri yasaklamak istemişti. Ancak o dönem Trump’ın çalışmaları mahkemeler tarafından engellenmişti. Gelinen noktada ise TikTok’un agresif bir şekilde veri topladığı ve bu verileri Çin hükümeti ile paylaştığı söyleniyor. TikTok'un geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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