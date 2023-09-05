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    Anlık Bildirim

    Apple ve Microsoft, AB'nin yeni düzenlemesine karşı yan yana

    Avrupa'nın yeni Dijital Piyasalar Yasası kapsamına giren hizmetlerin listesi önümüzdeki gün açıklanacak. Apple ve Microsoft ise bu listeden iMessage ve Bing'i çıkarmak istiyor.
    Apple ve Microsoft, AB'nin yeni düzenlemesine karşı yan yana Tam Boyutta Gör
    Microsoft ve Apple'ın, sırasıyla Bing ve iMessage'ı yeni Avrupa düzenlemelerine tabi düzenleyici listesinin dışında tutmak için baskı yapıyor. Aktarılanlara göre her iki şirket de özel olarak hizmetlerinin, Dijital Piyasalar Yasası'nın kısıtlamaları kapsamına girecek kadar büyük ya da güçlü olmadığını savunuyor.

    Apple ve Microsoft rahatsız

    Avrupa Komisyonu, 6 Eylül'de, hem genel şirketlerin hem de sundukları belirli hizmetleri içeren Dijital Piyasalar Yasası'nın listesini açıklayacak. Gelirleri ve kullanıcı sayılarına göre tanımlanan bu güçlü platformların bir dizi birlikte çalışabilirlik ve rekabet kuralını karşılaması gerekecek. Apple ve Microsoft'un - Amazon, Alphabet, Meta, ByteDance ve Samsung ile birlikte - listede olduğu zaten biliniyordu, ancak komisyonun bu şirketlerinin hangi bölümlerinin yasaya dahil edilmesi gerektiğini belirlemesi gerekecek. AB, gerekli tespiti yaptıktan sonra firmaların kurallara uyması için altı ay ya da 2024 Mart'ına kadar süreleri olacak.

    Apple ve Microsoft, AB'nin yeni düzenlemesine karşı yan yana Tam Boyutta Gör
    Belirtilenlere göre Microsoft, Windows’un listeye alınmasına "pek itiraz etmeyecek", ancak Bing'in arama pazarındaki nispeten küçük payının (çok daha popüler rakibi Google'a kıyasla), kullanıcılara rakip arama motorlarına erişim sunmak gibi şeyler yapması durumunda daha da azalabileceğini savunuyor.

    Benzer şekilde, Apple'ın da beklenen kurallara uymak için iOS'u üçüncü taraf uygulama mağazalarına ve dışarından yüklemeye açmak için çalıştığı bildiriliyor. Ancak Apple da Microsoft gibi iMessage'ın Dijital Piyasalar Yasası'nın aylık 45 milyon aktif kullanıcı eşiğine ulaşmadığını ve bu nedenle diğer mesajlaşma hizmetleriyle birlikte çalışmak zorunda olmaması gerektiğini savunuyor. Bu arada, Apple resmi rakamları açıklamamış olsa da, dış tahminler iMessage'ın dünya çapında bir milyar kullanıcıya sahip olabileceğini gösteriyor.

    Dijital Piyasalar Yasası, teknoloji şirketlerinin gücünü sınırlamak üzere tasarlanmış bir dizi AB yasasının bir parçası konumunda. Bilindiği üzere platformların kullanıcı verilerini ve moderasyonu nasıl ele aldığına odaklanan Dijital Hizmetler Yasası geçen ayın sonlarında yürürlüğe girmişti. AB bu yasalar ile kullanıcı verilerini ve rekabeti daha “doğru” bir şekilde yürütme istiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    X
    xsw 6 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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