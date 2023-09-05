Apple ve Microsoft, AB'nin yeni düzenlemesine karşı yan yana

Apple ve Microsoft rahatsız
Avrupa Komisyonu, 6 Eylül'de, hem genel şirketlerin hem de sundukları belirli hizmetleri içeren Dijital Piyasalar Yasası'nın listesini açıklayacak. Gelirleri ve kullanıcı sayılarına göre tanımlanan bu güçlü platformların bir dizi birlikte çalışabilirlik ve rekabet kuralını karşılaması gerekecek. Apple ve Microsoft'un - Amazon, Alphabet, Meta, ByteDance ve Samsung ile birlikte - listede olduğu zaten biliniyordu, ancak komisyonun bu şirketlerinin hangi bölümlerinin yasaya dahil edilmesi gerektiğini belirlemesi gerekecek. AB, gerekli tespiti yaptıktan sonra firmaların kurallara uyması için altı ay ya da 2024 Mart'ına kadar süreleri olacak.
Benzer şekilde, Apple'ın da beklenen kurallara uymak için iOS'u üçüncü taraf uygulama mağazalarına ve dışarından yüklemeye açmak için çalıştığı bildiriliyor. Ancak Apple da Microsoft gibi iMessage'ın Dijital Piyasalar Yasası'nın aylık 45 milyon aktif kullanıcı eşiğine ulaşmadığını ve bu nedenle diğer mesajlaşma hizmetleriyle birlikte çalışmak zorunda olmaması gerektiğini savunuyor. Bu arada, Apple resmi rakamları açıklamamış olsa da, dış tahminler iMessage'ın dünya çapında bir milyar kullanıcıya sahip olabileceğini gösteriyor.
Dijital Piyasalar Yasası, teknoloji şirketlerinin gücünü sınırlamak üzere tasarlanmış bir dizi AB yasasının bir parçası konumunda. Bilindiği üzere platformların kullanıcı verilerini ve moderasyonu nasıl ele aldığına odaklanan Dijital Hizmetler Yasası geçen ayın sonlarında yürürlüğe girmişti. AB bu yasalar ile kullanıcı verilerini ve rekabeti daha “doğru” bir şekilde yürütme istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.