Apple ve Netflix'ten Will Smith kararı: Tokadın bedelini ödüyor

Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'ı tokatlamasının sonuçlarıyla yüzleşmeye devam ediyor. The Sun gazetesinin haberine göre Netflix ve Apple TV+ ünlü aktörün biyografik filmini yapma yarışından çekilme kararı aldı.
Aktarılan bilgilere göre yayın hizmetleri, Will Smith'in hayat hikayesini filme dönüştürme hakları için verdikleri teklifleri sessizce geri çekti. Söz konusu film aktörün geçtiğimiz yıl çıkış yaparak en çok satanlar listesine giren otobiyografi türündeki WILL adlı kitabına dayanacaktı.
Farklı siyahi yıldızlara yönelecekler
Netflix ve Apple TV+ bunun yerine Mike Epps ve Michael B. Jordan gibi daha "aile dostu" siyahi yıldızlarla proje geliştirmeyi planlıyor. İngiliz gazetesine konuşan bir kaynak "Will ile çalışmak riskli bir iş haline geldi" derken her iki şirketten de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa