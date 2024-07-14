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    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro 5 ülkede daha satışa sunuldu: Türkiye'ye gelecek mi?

    Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, çok yakında bir dizi yeni ülkeye daha geliyor ve satıldığı ülke sayısı 10'a çıkacak. Peki bu ülkeler arasında Türkiye var mı? 
    Apple Vision Pro 5 ülkede daha satışa sunuldu! Tam Boyutta Gör
    Apple’ın geçen yıl tanıttığı karma gerçekliği gözlüğü Vision Pro'nun, geçtiğimiz ay düzenlenen WWDC 2024 kapsamında ilk kez ABD dışına çıkarak dünya çapında satışa çıkacağı aktarılmıştı. Bunun ardından Çin, Hong Kong, Japonya ve Singapur’da yerini alan cihaz, şimdi 5 ülkeye daha geliyor. 

    Apple Vision Pro hangi ülkelere geliyor?

    Apple, bugün yaptığı açıklamayla Apple Vision Pro’nun Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada olmak üzere 5 ülkede daha resmen satışa sunulmaya başladığını duyurdu. Ön sipariş süreci, bu bölgelerde 28 Haziran’dan beri açıktı. 12 Temmuz itibarıyla da mağazalardan erişilebilir hâle geldi.

    Böylece Apple Vision Pro, tıpkı satışa sunulduğu diğer ülkelerde olduğu gibi Apple mağazalarında görüp satın alabiliyorlar ve demolar yoluyla deneyimlenebiliyor. Yeni ülkelerin eklenmesiyle birlikte cihazın ABD dahil 10 ülkede erişilebilir olduğunu hatırlatalım. Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda ise maalesef henüz bir bilgi yok. Vision Pro'nun satıldığı ülkeler ise şu şekilde;

    • Avustralya
    • Kanada
    • Çin
    • Fransa
    • Almanya
    • Japonya
    • Singapur
    • Güney Kore
    • Birleşik Krallık

    Kaçıranlar için Apple'ın ilk karma gerçeklik başlığı hem artırılmış hem de sanal gerçeklik özellikleri sunuyor ve gözleriniz, elleriniz ve sesinizin bir kombinasyonuyla kontrol ediliyor. Genel olarak, Vision Pro hakkındaki geri bildirimler karışık. Keza birçok kullanıcı cihazın gelişmiş donanımını ve teknolojisini takdir ederken, kontrollerin kullanım kolaylığı ve cihazın uzun süreli kullanımı ve rahatlığı konusunda şikayetler mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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