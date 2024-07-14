Apple Vision Pro 5 ülkede daha satışa sunuldu: Türkiye'ye gelecek mi?

Apple Vision Pro hangi ülkelere geliyor?
Apple, bugün yaptığı açıklamayla Apple Vision Pro’nun Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada olmak üzere 5 ülkede daha resmen satışa sunulmaya başladığını duyurdu. Ön sipariş süreci, bu bölgelerde 28 Haziran’dan beri açıktı. 12 Temmuz itibarıyla da mağazalardan erişilebilir hâle geldi.
Böylece Apple Vision Pro, tıpkı satışa sunulduğu diğer ülkelerde olduğu gibi Apple mağazalarında görüp satın alabiliyorlar ve demolar yoluyla deneyimlenebiliyor. Yeni ülkelerin eklenmesiyle birlikte cihazın ABD dahil 10 ülkede erişilebilir olduğunu hatırlatalım. Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda ise maalesef henüz bir bilgi yok. Vision Pro'nun satıldığı ülkeler ise şu şekilde;
- Avustralya
- Kanada
- Çin
- Fransa
- Almanya
- Japonya
- Singapur
- Güney Kore
- Birleşik Krallık
Kaçıranlar için Apple'ın ilk karma gerçeklik başlığı hem artırılmış hem de sanal gerçeklik özellikleri sunuyor ve gözleriniz, elleriniz ve sesinizin bir kombinasyonuyla kontrol ediliyor. Genel olarak, Vision Pro hakkındaki geri bildirimler karışık. Keza birçok kullanıcı cihazın gelişmiş donanımını ve teknolojisini takdir ederken, kontrollerin kullanım kolaylığı ve cihazın uzun süreli kullanımı ve rahatlığı konusunda şikayetler mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.