Apple Vision Pro 5 ülkede daha satışa sunuldu: Türkiye'ye gelecek mi?

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Tam Boyutta Gör Apple’ın geçen yıl tanıttığı karma gerçekliği gözlüğü Vision Pro'nun, geçtiğimiz ay düzenlenen WWDC 2024 kapsamında ilk kez ABD dışına çıkarak dünya çapında satışa çıkacağı aktarılmıştı. Bunun ardından Çin, Hong Kong, Japonya ve Singapur’da yerini alan cihaz, şimdi 5 ülkeye daha geliyor.

Apple Vision Pro hangi ülkelere geliyor?

Apple, bugün yaptığı açıklamayla Apple Vision Pro’nun Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada olmak üzere 5 ülkede daha resmen satışa sunulmaya başladığını duyurdu. Ön sipariş süreci, bu bölgelerde 28 Haziran’dan beri açıktı. 12 Temmuz itibarıyla da mağazalardan erişilebilir hâle geldi.

Böylece Apple Vision Pro, tıpkı satışa sunulduğu diğer ülkelerde olduğu gibi Apple mağazalarında görüp satın alabiliyorlar ve demolar yoluyla deneyimlenebiliyor. Yeni ülkelerin eklenmesiyle birlikte cihazın ABD dahil 10 ülkede erişilebilir olduğunu hatırlatalım. Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda ise maalesef henüz bir bilgi yok. Vision Pro'nun satıldığı ülkeler ise şu şekilde;

Avustralya

Kanada

Çin

Fransa

Almanya

Japonya

Singapur

Güney Kore

Birleşik Krallık

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Kaçıranlar için Apple'ın ilk karma gerçeklik başlığı hem artırılmış hem de sanal gerçeklik özellikleri sunuyor ve gözleriniz, elleriniz ve sesinizin bir kombinasyonuyla kontrol ediliyor. Genel olarak, Vision Pro hakkındaki geri bildirimler karışık. Keza birçok kullanıcı cihazın gelişmiş donanımını ve teknolojisini takdir ederken, kontrollerin kullanım kolaylığı ve cihazın uzun süreli kullanımı ve rahatlığı konusunda şikayetler mevcut.

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Apple Vision Pro 5 ülkede daha satışa sunuldu!