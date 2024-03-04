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    Apple Vision Pro'yu alanların önemli bir kısmı kurulumu yapamadığından iade ediyor

    Yeni bir rapora göre, Apple Vision Pro alanlar, cihazı yalnızca ağır olduğu için veya sağlık sorunu yarattığı için iade etmiyor, kurulumunu da zor buluyorlar.   
    apple vision pro iade kurulumu zor Tam Boyutta Gör
    Apple, Vision Pro’nun insanların yaşama ve çalışma şeklini değiştireceğini söylüyor ancak gerçek deneyim çok farklı. Apple Vision Pro’yu alanlar deneyimlemek bir yana ilk kurulum aşamasını geçmekte zorlanıyorlar ve gözlüğü iade ediyorlar.

    Vision Pro’nun onarım ve yenileme üretim hattını araştırdığını söyleyen yüksek profilli bir analiste göre, Vision Pro iadelerinin önemli bir yüzdesi, gözlüğü ilk aldıklarında nasıl çalıştıracaklarını çözemeyen kullanıcılardan geliyor. Apple’ın tedarik zinciri hakkında sık sık rapor veren analist Kuo, Apple Vision Pro iadelerinin yüzde 20 - 30’unun karma gerçeklik gözlüğünün nasıl kurulduğunun bilinmemesinden kaynaklandığını tahmin ediyor.

    Kullanıcıların kurulum sırasında nasıl bir zorlukta karşılaştığı tam olarak belli değil. Cihazın kullanım kılavuzuna göre Apple Vision Pro’yu kurmak için birkaç adımı geçmek gerekiyor. Bataryasını şarj edip bağladıktan ve gözlüğün yüze rahatça oturmasını sağladıktan sonra elle ya da iOS 17/iPadOS 17 yüklü bir cihazla kurulum başlatılıyor. Sonrasında göz ve el girişi ayarlarının yapılması, Apple kimliğiyle giriş yapılması gerekiyor.

    Apple Vision Pro’yu hantal tasarımı, yüksek fiyat etiketi ve çeşitli sağlık sorunları yaratması gibi nedenlerle iade edenler de var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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