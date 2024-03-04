Apple Vision Pro'yu alanların önemli bir kısmı kurulumu yapamadığından iade ediyor

Tam Boyutta Gör Apple, Vision Pro’nun insanların yaşama ve çalışma şeklini değiştireceğini söylüyor ancak gerçek deneyim çok farklı. Apple Vision Pro’yu alanlar deneyimlemek bir yana ilk kurulum aşamasını geçmekte zorlanıyorlar ve gözlüğü iade ediyorlar.

Çok sayıda kişi Apple Vision Pro’yu iade ediyor: Peki neden? 2 hf. önce eklendi

Vision Pro’nun onarım ve yenileme üretim hattını araştırdığını söyleyen yüksek profilli bir analiste göre, Vision Pro iadelerinin önemli bir yüzdesi, gözlüğü ilk aldıklarında nasıl çalıştıracaklarını çözemeyen kullanıcılardan geliyor. Apple’ın tedarik zinciri hakkında sık sık rapor veren analist Kuo, Apple Vision Pro iadelerinin yüzde 20 - 30’unun karma gerçeklik gözlüğünün nasıl kurulduğunun bilinmemesinden kaynaklandığını tahmin ediyor.

Kullanıcıların kurulum sırasında nasıl bir zorlukta karşılaştığı tam olarak belli değil. Cihazın kullanım kılavuzuna göre Apple Vision Pro’yu kurmak için birkaç adımı geçmek gerekiyor. Bataryasını şarj edip bağladıktan ve gözlüğün yüze rahatça oturmasını sağladıktan sonra elle ya da iOS 17/iPadOS 17 yüklü bir cihazla kurulum başlatılıyor. Sonrasında göz ve el girişi ayarlarının yapılması, Apple kimliğiyle giriş yapılması gerekiyor.

Apple Vision Pro’yu hantal tasarımı, yüksek fiyat etiketi ve çeşitli sağlık sorunları yaratması gibi nedenlerle iade edenler de var.

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Apple Vision Pro alanların iade etme gerekçesi: Kurulumu zor!