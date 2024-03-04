Apple Vision Pro'yu alanların önemli bir kısmı kurulumu yapamadığından iade ediyor

Vision Pro’nun onarım ve yenileme üretim hattını araştırdığını söyleyen yüksek profilli bir analiste göre, Vision Pro iadelerinin önemli bir yüzdesi, gözlüğü ilk aldıklarında nasıl çalıştıracaklarını çözemeyen kullanıcılardan geliyor. Apple’ın tedarik zinciri hakkında sık sık rapor veren analist Kuo, Apple Vision Pro iadelerinin yüzde 20 - 30’unun karma gerçeklik gözlüğünün nasıl kurulduğunun bilinmemesinden kaynaklandığını tahmin ediyor.
Kullanıcıların kurulum sırasında nasıl bir zorlukta karşılaştığı tam olarak belli değil. Cihazın kullanım kılavuzuna göre Apple Vision Pro’yu kurmak için birkaç adımı geçmek gerekiyor. Bataryasını şarj edip bağladıktan ve gözlüğün yüze rahatça oturmasını sağladıktan sonra elle ya da iOS 17/iPadOS 17 yüklü bir cihazla kurulum başlatılıyor. Sonrasında göz ve el girişi ayarlarının yapılması, Apple kimliğiyle giriş yapılması gerekiyor.
Apple Vision Pro’yu hantal tasarımı, yüksek fiyat etiketi ve çeşitli sağlık sorunları yaratması gibi nedenlerle iade edenler de var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.