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    Apple Vision Pro beklenen çözünürlüğü tutturamadı

    Apple Vision Pro işler yolunda gitseydi mevcut halinin çok daha üzerinde kaliteli bir ekranla gelecekti. Farklı sebeplerden ötürü istenen olmayınca lansmandaki son revizyon üzerinde karar kılındı.
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    Apple Vision Pro Tam Boyutta Gör
    Apple’ın uzun yıllar üzerinde çalıştığı ve yılın en önemli ürünleri arasında gösterilen Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü nihayet tanıtıldı. Yüksek fiyat etiketi ile de gündem olan gözlüğün beklentilerin biraz altında kaldığı iddia ediliyor.

    Apple Vision Pro çözünürlüğü ne?

    Apple Vision Pro gözlüğü iki adet 4K microLED panelle geliyor ve 23 milyon piksel çözünürlük sunuyor. Kullanıcılara çok yoğun bir sanal gerçeklik tecrübesi sunan kaskın 3400PPI piksel yoğunluğu da dikkat çekici. Ne var ki hedef bu değildi.

    Kaynaklar Apple’ın ilk etapta 4000PPI piksel yoğunluğu ve 1.41 inçlik ekran boyutunu hedeflediğini iddia ediyor. Parlaklık da 5000 nit seviyelerinde olacaktı. Yani lansmanda beklenen asıl ürün buydu. Ne var ki batarya süresinin kısalması, aşırı ısınma problemleri ve en önemlisi bu denli etkileyici bir yoğunluğun getireceği maliyetler Tim Cook’u hayallerinden vazgeçirdi. Pek çok revizyon geçirdikten sonra mevcut haline kavuştu.

    3499$ fiyat etiketi ile yine cesur bir hamle yapan Apple Vision Pro gözlüğünün ilk etapta düşük bir satış rakamına ulaşması bekleniyor. Asıl hamle ise 2025 yılında son kullanıcıya yönelik olarak daha uygun fiyatlı bir Vision pro ile gelecek.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 1 saat önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 saat önce

    🤩

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    Çok iyi

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