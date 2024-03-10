Apple Vision Pro için ilk büyük güncelleme yayınlandı: visionOS 1.1 yenilikleri neler?

- visionOS 1.1 güncellemesi neler getiriyor?
- Mobil cihaz yönetimi
- Mesajlar
- Erişilebilirlik
- Persona (beta) ve EyeSight
- Sanal klavye
- Mac Sanal Ekran
- Sabit Ağ Desteği
- Apple Vision Pro nasıl güncellenir?
- Yorumlar
visionOS 1.1 güncellemesi neler getiriyor?
visionOS 1.1, mail, kişiler ve takvim için kurumsal destek getiriyor. Bu, başlığı mobil cihaz yönetimi hesabıyla kullanan kullanıcıların tıpkı iPhone ve Mac gibi iş e-postalarına erişebileceği anlamına geliyor. Apple, ayrıca görüntülü görüşmeler sırasında kullanılmak üzere kendinizin dijital bir versiyonunu oluşturan beta özelliği Persona’yı da geliştirdi. Sanal klavyeye ilişkin hatalar düzeltildi. Apple’ın güncelleme notlarına göre, visionOS 1.1 ile gelen tüm yenilikler şunlar:
Mobil cihaz yönetimi
- Yönetilen Apple Kimliklerini kullanarak hesap odaklı cihaz ve kullanıcı kaydını etkinleştirir.
- Cihaz yapılandırması desteği (Wi-Fi, VPN, e-posta hesapları, tek oturum açma ve fazlası)
- iPhone ve iPad uyumlu uygulamalar, evrensel satın alıma dahil olan VisionOS uygulamaları ve şirket içi tescilli VisionOS uygulamaları dahil olmak üzere uygulamaların toplu olarak dağıtılması için destek
- MDM ve cihaz envanter verileri aracılığıyla uzaktan silme desteği
Mesajlar
- iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması için destek eklendi.
Erişilebilirlik
- Apple Immersive Video'yu görüntülerken altyazılar oynatma kontrolüne sabitlenebiliyor.
Persona (beta) ve EyeSight
- Persona'nızı eller serbest olarak kaydetme seçeneği ekler.
- Saç ve makyaj görünümünü iyileştirir.
- Boyun ve ağız temsilini geliştirir.
- EyeSight için gözlerin işlenmesini iyileştirir.
Sanal klavye
- Metin girişi için imleç konumlandırması düzeltildi.
- Sanal klavye yerleşiminin metin giriş alanını engellediği bazı durumları düzeltir.
- Bazı durumlarda sanal klavyedeki metin önizlemesinin uygulamadaki metin alanıyla senkronize görünmemesine neden olan sorunu düzeltir.
- Düzenleme menüsünün beklenmedik şekilde görünmesine neden olan sorunu düzeltir.
Mac Sanal Ekran
- Mac Virtual Display'i kullanarak Mac'i keşfetme ve bağlanma güvenilirliğini artırır.
- Evrensel Kontrolün çalışmayı durdurduğu bir sorunu çözer.
- Daha önce eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazı bulunamadığında ortaya çıkan bağlantı sorununu giderir.
Sabit Ağ Desteği
- Otellerde, kafelerde ve havalimanlarında bulunan sabit bir WiFi ağını kullanarak cihazı kurma
Apple Vision Pro nasıl güncellenir?
Apple Vision Pro güncelleme işlemi diğer Apple cihazlardan bir farklılık göstermiyor. visionOS güncellemeleri, Vision Pro’da Ayarlar uygulamasına gidip Genel bölümünde Yazılım Güncelleme seçilerek kurulabiliyor. Yeni yazılımın yüklenmesi için başlığın çıkarılması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.