Apple Vision Pro için ilk büyük güncelleme yayınlandı: visionOS 1.1 yenilikleri neler?

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone'lar için iOS 17.4, Apple Watch'lar için watchOS 10.4, Mac'ler için macOS Sonoma 14.4 güncellemesiyle birlikte Vision Pro için ilk büyük güncelleme olan visionOS 1.1 sürümünü yayınladı.

Apple, macOS 14.4'ü yayınladı: İşte Mac'lere gelen yenilikler 2 gün önce eklendi

visionOS 1.1 güncellemesi neler getiriyor?

visionOS 1.1, mail, kişiler ve takvim için kurumsal destek getiriyor. Bu, başlığı mobil cihaz yönetimi hesabıyla kullanan kullanıcıların tıpkı iPhone ve Mac gibi iş e-postalarına erişebileceği anlamına geliyor. Apple, ayrıca görüntülü görüşmeler sırasında kullanılmak üzere kendinizin dijital bir versiyonunu oluşturan beta özelliği Persona’yı da geliştirdi. Sanal klavyeye ilişkin hatalar düzeltildi. Apple’ın güncelleme notlarına göre, visionOS 1.1 ile gelen tüm yenilikler şunlar:

Mobil cihaz yönetimi

Yönetilen Apple Kimliklerini kullanarak hesap odaklı cihaz ve kullanıcı kaydını etkinleştirir.

Cihaz yapılandırması desteği (Wi-Fi, VPN, e-posta hesapları, tek oturum açma ve fazlası)

iPhone ve iPad uyumlu uygulamalar, evrensel satın alıma dahil olan VisionOS uygulamaları ve şirket içi tescilli VisionOS uygulamaları dahil olmak üzere uygulamaların toplu olarak dağıtılması için destek

MDM ve cihaz envanter verileri aracılığıyla uzaktan silme desteği

Mesajlar

iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması için destek eklendi.

Erişilebilirlik

Apple Immersive Video'yu görüntülerken altyazılar oynatma kontrolüne sabitlenebiliyor.

Persona (beta) ve EyeSight

Persona'nızı eller serbest olarak kaydetme seçeneği ekler.

Saç ve makyaj görünümünü iyileştirir.

Boyun ve ağız temsilini geliştirir.

EyeSight için gözlerin işlenmesini iyileştirir.

Sanal klavye

Metin girişi için imleç konumlandırması düzeltildi.

Sanal klavye yerleşiminin metin giriş alanını engellediği bazı durumları düzeltir.

Bazı durumlarda sanal klavyedeki metin önizlemesinin uygulamadaki metin alanıyla senkronize görünmemesine neden olan sorunu düzeltir.

Düzenleme menüsünün beklenmedik şekilde görünmesine neden olan sorunu düzeltir.

Mac Sanal Ekran

Mac Virtual Display'i kullanarak Mac'i keşfetme ve bağlanma güvenilirliğini artırır.

Evrensel Kontrolün çalışmayı durdurduğu bir sorunu çözer.

Daha önce eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazı bulunamadığında ortaya çıkan bağlantı sorununu giderir.

Sabit Ağ Desteği

Otellerde, kafelerde ve havalimanlarında bulunan sabit bir WiFi ağını kullanarak cihazı kurma

Apple Vision Pro nasıl güncellenir?

Apple Vision Pro güncelleme işlemi diğer Apple cihazlardan bir farklılık göstermiyor. visionOS‌ güncellemeleri, Vision Pro’da Ayarlar uygulamasına gidip Genel bölümünde Yazılım Güncelleme seçilerek kurulabiliyor. Yeni yazılımın yüklenmesi için başlığın çıkarılması gerekiyor.

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Apple Vision Pro için ilk büyük güncelleme yayınlandı