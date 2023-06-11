3500 dolarlık Apple Vision Pro, mide bulandırıyor ve yüzde yanık izi oluşturuyor!

İşbu Vision Pro'nun pil modülüne geldiğinde ise bataryanın hafif olduğu dile getiren Stern, bunun kolaylıkla arka cebine sığdığını söylüyor. Genel deneyimin oldukça heyecan verici olduğunu aktaran Stern, "Apple gerçekten dijital dünya ile gerçek dünyayı harmanlamaya odaklanıyor. Bu gerçekten bir sonraki en büyük şey." diye belirtiyor.
Yüzde iz bırakıyor ve mide bulantısına sebep olabiliyor
Stern ayrıca, 30 dakikalık demo boyunca AR ve VR geçişleri sırasında hafif mide bulantısı yaşadığını ve kaskın ağırlığını burnuyla alnında oldukça fazla hissettiğini aktarıyor.
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