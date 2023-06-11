3500 dolarlık Apple Vision Pro, mide bulandırıyor ve yüzde yanık izi oluşturuyor!

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz hafta ilk sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'yu duyurmuş ancak geliştiriciler ve birkaç teknoloji editörü dışında katılımcılara ürünü deneyimleme fırsatı vermemişti. Apple Vision Pro'yu test etme şansı yakalayan Wall Street Journal editörü ise Vision Pro ile yaşadığı deneyimleri bir YouTube videosunda anlattı.

Kafaya takılan dev bir Apple Watch gibi

Tam Boyutta Gör Wall Street Journal editörü Joanna Stern, Apple Vision Pro ile ilgili deneyimlerine gelmiş geçmiş en iyi AR/VR kask olduğunu söyleyerek başladı. Vision Pro'nun kafaya çok kolay bir şekilde takıldığını dile getiren Stern, bir düğme aracılığıyla kaskın kafaya göre ayarlanabildiğini söylüyor. Apple Vision Pro'nun Meta Quest Pro ve Quest 2'den çok daha rahat olduğunu söyleyen deneyimli editör, kaskı takmanın genel olarak kafasına dev bir Apple Watch takılmış gibi hissettirdiğini ancak genel deneyimin oldukça olumlu olduğunu belirtiyor.

İşbu Vision Pro'nun pil modülüne geldiğinde ise bataryanın hafif olduğu dile getiren Stern, bunun kolaylıkla arka cebine sığdığını söylüyor. Genel deneyimin oldukça heyecan verici olduğunu aktaran Stern, "Apple gerçekten dijital dünya ile gerçek dünyayı harmanlamaya odaklanıyor. Bu gerçekten bir sonraki en büyük şey." diye belirtiyor.

İşte vergilerle beraber Apple Vision Pro Türkiye fiyatı 5 gün önce eklendi

Yüzde iz bırakıyor ve mide bulantısına sebep olabiliyor

Tam Boyutta Gör Ürünü yaklaşık 30 dakika boyunca deneyimleyen Stern, Vision Pro'yu çıkarttığında alnında ve burnunda kızarlık oluştuğunu dile getiriyor. Bu durumun, kafa bandının yüz ve kafa ölçüleriyle tam uyumlu olmamasından kaynaklandığını düşünen Wall Street Journal editörü, ürün piyasaya sürüldüğünde daha fazla boyut opsiyonu olacağı için kullanıcıların böyle bir sorunla karşılaşacağını düşünmüyor.

Stern ayrıca, 30 dakikalık demo boyunca AR ve VR geçişleri sırasında hafif mide bulantısı yaşadığını ve kaskın ağırlığını burnuyla alnında oldukça fazla hissettiğini aktarıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Apple Vision Pro, mide bulandırıcı ve yüzde yanık izi bırakıyor!