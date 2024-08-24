Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta, Apple Vision Pro'ya rakip XR gözlüğünü iptal etti

    Meta, Apple Vision Pro ile rekabet edecek üst düzey karma gerçeklik gözlüğü üretmekten vazgeçti. Peki Meta neden böyle bir karar aldı?                          
    Meta, Apple Vision Pro'ya rakip XR gözlüğünü iptal etti Tam Boyutta Gör
    Meta, Apple Vision Pro ile rekabet edecek üst düzey karma gerçeklik gözlüğü üretmekten vazgeçti. Daha önce La Jolla kod adlı gözlüğün 2027 yılında piyasaya sürüleceği iddia ediliyordu. 

    The Information'ın haberine göre Meta, Kasım ayında La Jolla gözlüğünü geliştirmeye başlamıştı ancak geçen hafta şirket, çalışanlarına cihaz üzerinde çalışmayı durdurmalarını söyledi. İptal nedenlerinden biri olarak, MicroOLED ekranların yüksek maliyetli olması gösteriliyor.

    Yüksek maliyetli gözlüklere olan ilgi düşük

    Bu hareket, Meta'nın bir bütün olarak birinci sınıf XR/VR başlık fikrinden uzaklaştığını gösteriyor. İddiaya göre şirketin amacı, başlığın maliyetini 1.000 doların altında tutmaktı, ancak MicroOLED'in üretiminin çok yüksek maliyetli olması projeyi imkansız hale getirdi. Diğer bir sorun, 3.500 dolarlık Vision Pro'nun müşteriler ve geliştiricilerin ilgisini çekmekte zorlanması. Bu neden böyle pahalı bir ürün geliştirme yönündeki motivasyon azalıyor. Ayrıca, 1.499 dolardan piyasaya sürülen Quest Pro'nun kötü eleştiriler alması ve hızla ilgi odağından uzaklaşmasının da Meta'nın kararında etkili olduğu belirtiliyor.

    Buna rağmen, Meta'nın yakın gelecekte daha fazla gözlük ve karma gerçeklik teknolojisi için planları var. Daha önce, Ventura kod adlı daha uygun fiyatlı bir Quest başlığının bu yılın ilerleyen zamanlarında çıkabileceğini bildirilmişti. Benzer şekilde, Meta'nın önümüzdeki ay Meta Connect etkinliğinde bazı yeni AR gözlüklerini sergileyeceği belirtiliyor. Aynı şekilde, Quest 4'ün 2026'da standart ve premium versiyonunun geleceği söyleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    redmi note 13 pro plus yorumlar eskiden karpuz idik şimdi döndük biz hıyara ne demek easeus data recovery wizard lisans kodu vestel televizyon renk ayarları nasıl olmalı magneti marelli orjinal mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Mi 11 Lite
    Xiaomi Mi 11 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız