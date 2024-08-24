Tam Boyutta Gör Meta, Apple Vision Pro ile rekabet edecek üst düzey karma gerçeklik gözlüğü üretmekten vazgeçti. Daha önce La Jolla kod adlı gözlüğün 2027 yılında piyasaya sürüleceği iddia ediliyordu.

The Information'ın haberine göre Meta, Kasım ayında La Jolla gözlüğünü geliştirmeye başlamıştı ancak geçen hafta şirket, çalışanlarına cihaz üzerinde çalışmayı durdurmalarını söyledi. İptal nedenlerinden biri olarak, MicroOLED ekranların yüksek maliyetli olması gösteriliyor.

Yüksek maliyetli gözlüklere olan ilgi düşük

Bu hareket, Meta'nın bir bütün olarak birinci sınıf XR/VR başlık fikrinden uzaklaştığını gösteriyor. İddiaya göre şirketin amacı, başlığın maliyetini 1.000 doların altında tutmaktı, ancak MicroOLED'in üretiminin çok yüksek maliyetli olması projeyi imkansız hale getirdi. Diğer bir sorun, 3.500 dolarlık Vision Pro'nun müşteriler ve geliştiricilerin ilgisini çekmekte zorlanması. Bu neden böyle pahalı bir ürün geliştirme yönündeki motivasyon azalıyor. Ayrıca, 1.499 dolardan piyasaya sürülen Quest Pro'nun kötü eleştiriler alması ve hızla ilgi odağından uzaklaşmasının da Meta'nın kararında etkili olduğu belirtiliyor.

Meta Quest ailesine HDMI desteği eklendi 5 gün önce eklendi

Buna rağmen, Meta'nın yakın gelecekte daha fazla gözlük ve karma gerçeklik teknolojisi için planları var. Daha önce, Ventura kod adlı daha uygun fiyatlı bir Quest başlığının bu yılın ilerleyen zamanlarında çıkabileceğini bildirilmişti. Benzer şekilde, Meta'nın önümüzdeki ay Meta Connect etkinliğinde bazı yeni AR gözlüklerini sergileyeceği belirtiliyor. Aynı şekilde, Quest 4'ün 2026'da standart ve premium versiyonunun geleceği söyleniyor.

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Meta, Apple Vision Pro'ya rakip XR gözlüğünü iptal etti