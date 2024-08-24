Meta, Apple Vision Pro'ya rakip XR gözlüğünü iptal etti

The Information'ın haberine göre Meta, Kasım ayında La Jolla gözlüğünü geliştirmeye başlamıştı ancak geçen hafta şirket, çalışanlarına cihaz üzerinde çalışmayı durdurmalarını söyledi. İptal nedenlerinden biri olarak, MicroOLED ekranların yüksek maliyetli olması gösteriliyor.
Yüksek maliyetli gözlüklere olan ilgi düşük
Bu hareket, Meta'nın bir bütün olarak birinci sınıf XR/VR başlık fikrinden uzaklaştığını gösteriyor. İddiaya göre şirketin amacı, başlığın maliyetini 1.000 doların altında tutmaktı, ancak MicroOLED'in üretiminin çok yüksek maliyetli olması projeyi imkansız hale getirdi. Diğer bir sorun, 3.500 dolarlık Vision Pro'nun müşteriler ve geliştiricilerin ilgisini çekmekte zorlanması. Bu neden böyle pahalı bir ürün geliştirme yönündeki motivasyon azalıyor. Ayrıca, 1.499 dolardan piyasaya sürülen Quest Pro'nun kötü eleştiriler alması ve hızla ilgi odağından uzaklaşmasının da Meta'nın kararında etkili olduğu belirtiliyor.
Buna rağmen, Meta'nın yakın gelecekte daha fazla gözlük ve karma gerçeklik teknolojisi için planları var. Daha önce, Ventura kod adlı daha uygun fiyatlı bir Quest başlığının bu yılın ilerleyen zamanlarında çıkabileceğini bildirilmişti. Benzer şekilde, Meta'nın önümüzdeki ay Meta Connect etkinliğinde bazı yeni AR gözlüklerini sergileyeceği belirtiliyor. Aynı şekilde, Quest 4'ün 2026'da standart ve premium versiyonunun geleceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.